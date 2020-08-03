Sắp xếp dây cáp, giúp làm giảm tình trạng lộn xộn, mang đến không gian làm việc gọn gàng

Một giải pháp tinh tế giúp sắp xếp dây cáp, cho một không gian làm việc gọn gàng hơn. Bạn sẽ không cần phải sử dụng thêm dây buộc cáp vì trên màn hình có một khe dài để cất giấu dây cáp. Những sợi cáp sẽ được che đi và giúp không gian của bạn trở nên tuyệt vời hơn, đặc biệt là trong một không gian nhỏ hoặc bàn làm việc đối diện với tường hoặc cửa sổ. Thiết kế này giúp giải quyết tình trạng dây cáp lộn xộn, giúp cho bàn làm việc trở nên ngăn nắp hơn.