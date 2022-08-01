Cụm từ tìm kiếm

  • Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới

    Gaming Monitor Màn hình LCD với Ambiglow

    252M1RPE/74

    Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới

    Tận hưởng từng khoảnh khắc với màn hình chơi game Momentum. Công nghệ đồng bộ, hiệu ứng chiếu sáng Ambiglow ấn tượng, độ trễ đầu vào thấp và tốc độ làm mới cực nhanh 240Hz mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà. DisplayHDR 400 cho chất lượng hình ảnh sống động giúp bạn tận hưởng mọi giây phút chơi game.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Gaming Monitor Màn hình LCD với Ambiglow

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Giải trí và chơi game

    Đưa trải nghiệm chơi game lên cấp độ mới

    • Momentum
    • 25 (đường chéo 24,5" / 62,2 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn

    Ambiglow thêm một góc độ mới vào trải nghiệm xem của bạn

    Công nghệ Ambiglow tiên tiến tăng cường chất lượng hiển thị nội dung trên màn hình bằng cách tạo ra một vầng sáng từ màn hình. Bộ xử lý có tốc độ nhanh của màn hình sẽ phân tích nội dung hình ảnh sắp hiển thị, liên tục điều chỉnh màu sắc và độ sáng của ánh sáng tỏa ra để khớp với hình ảnh. Philips Ambiglow đặc biệt phù hợp để xem phim, thể thao hay chơi game, mang đến cho bạn một trải nghiệm xem độc đáo và phong phú.

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    AMD FreeSync™ Premium; chống xé hình, chống lắp hình, chơi game mượt

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Công nghệ AMD FreeSync™ Premium mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, không bị xé hình với hiệu năng cao nhất. Các game thủ có thể tự tin chơi game với tốc độ làm mới cao, bù tốc độ khung hình thấp và độ trễ thấp.

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Đạt chứng nhận tương thích với NVIDIA® G-SYNC® để chơi game nhanh, mượt mà

    Khi chơi các game cường độ cao với tốc độ làm mới cao, hiện tượng xé hình có thể xuất hiện nếu không có khả năng đồng bộ hóa đồ họa tối ưu. Màn hình Philips này được chứng nhận tương thích NVIDIA® G-SYNC®, giảm hiện tượng xé hình và đồng bộ hóa tốc độ làm mới của màn hình với đầu ra của card đồ họa để có trải nghiệm chơi game mượt mà hơn. Các cảnh trong game xuất hiện ngay lập tức, các đối tượng trông sắc nét hơn và gameplay mượt mà, mang đến cho bạn trải nghiệm hình ảnh tuyệt đẹp và lợi thế cạnh tranh quan trọng.

    Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, tốc độ làm mới 240 Hz cực nhanh giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 240 lần trên giây, nhanh hơn so với màn hình chuẩn. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 240 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Với màn hình Philips 240 Hz, các chuỗi hành động trong trò chơi trông không bị rung và không có bóng mờ. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,5 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips Momentum với Thời gian phản hồi hình ảnh chuyển động (MPRT) 0,5 ms giúp loại bỏ hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    SmartImage HDR cho phép xem tối ưu nội dung HDR của bạn

    SmartImage HDR cho phép xem tối ưu nội dung HDR của bạn

    Chọn một trong các chế độ SmartImage HDR phù hợp nhất với nhu cầu của bạn. Trò chơi HDR: Tối ưu hóa để chơi trò chơi điện tử. Với màu trắng sáng hơn và màu đen đậm hơn, cảnh chơi game sống động và tiết lộ nhiều chi tiết hơn, dễ dàng phát hiện kẻ thù ẩn náu trong góc tối và bóng tối. Phim HDR: Lý tưởng để xem phim HDR. Mang lại độ tương phản và độ sáng tốt hơn cho trải nghiệm xem chân thực và đắm chìm hơn. Ảnh HDR: Tăng cường màu đỏ, xanh lục và xanh lam để có hình ảnh sống động. DisplayHDR: Đạt chứng nhận VESA DisplayHDR*. Cá nhân: Tùy chỉnh các cài đặt trong menu hình ảnh. * Vui lòng tham khảo thông số kỹ thuật đối với loại HDR.

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      24,5 inch / 62,2 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2832 x 0,2802 mm
      Độ sáng
      400  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,78 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 78,04*, sRGB 100%*
      Gam màu (tối thiểu)
      DCI-P3 87%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      1920 x 1080 @ 240 Hz*
      Khung xem hiệu quả
      543,744 (Ngang) x 302,616 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 255 kHz (Ngang) / 48 - 240 Hz (Dọc)
      sRGB
      Delta E
      < 2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      89,91 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      SmartUniformity
      97 ~ 102%
      MPRT
      0,5 ms
      Độ trễ đầu vào thấp
      Công nghệ AMD FreeSync™
      Cao cấp
      G-SYNC
      Tương thích*
      HDR
      Đạt chứng nhận DisplayHDR 400
      Ambiglow
      4 bên

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      USB:
      USB-B x 1 (ngược dòng), USB 3.2 x 4 (xuôi dòng với 2 sạc nhanh B.C 1.2)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Đầu vào/Lên
      • Chế độ âm thanh/Xuống
      • SmartImage game/Quay lại
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      -/+ 90 độ
      Trục xoay
      -/+ 35  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W
      Chế độ bật
      21,5 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      621 x 524 x 195  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      557 x 333 x 70  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      557 x 512 x 274  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      9,98  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      6,69  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,59  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • ICES-003
      • PSB

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Mặt vân / Sáng bóng

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Độ phân giải tối đa áp dụng cho đầu vào HDMI hoặc đầu vào DP.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • MPRT là điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MPRT được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
    • MPRT là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MPRT có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MPRT khi không sử dụng chức năng chơi game.
    • Độ bao phủ DCI-P3 dựa trên CIE1931
    • Độ bao phủ NTSC / sRGB dựa trên CIE1931
    • 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Bảo lưu mọi quyền. AMD, logo AMD Arrow, AMD FreeSync™ và các kết hợp theo đó là thương hiệu của Advanced Micro Devices, Inc. Các tên sản phẩm khác được sử dụng trong ấn bản này chỉ dành cho mục đích nhận diện và có thể là thương hiệu của chủ sở hữu tương ứng của chúng.
    • Giao diện hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
    • Đảm bảo cập nhật trình điều khiển NVIDIA® G-SYNC® lên phiên bản mới nhất, xem thêm thông tin trên trang web NVIDIA: https://www.nvidia.com/
    • Đảm bảo rằng card đồ họa của bạn hỗ trợ NVIDIA® G-SYNC®
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox