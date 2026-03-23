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  • Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Full HD

    24M2N2200PK/71

    Overall rating / 5
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    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    Màn hình chơi game Evnia 24 inch này mang lại trải nghiệm chơi game cực mượt với tần số quét có thể ép xung lên 260Hz, đồng thời tấm nền Low Blue Light với phân cực tròn giúp giảm mỏi mắt khi chơi lâu.

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    Evnia Fast IPS Gaming monitor Màn hình chơi game Full HD

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    Nâng cao trải nghiệm chơi game của bạn

    • Evnia 2000
    • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Tốc độ làm mới 260Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Tốc độ làm mới 260Hz cực nhanh để chơi game hầu như không có độ trễ

    Trong khi chơi các game hành động cường độ cao hấp dẫn, Philips Evnia cung cấp tốc độ làm mới 260 Hz có thể ép xung giúp tăng cường trải nghiệm chơi game siêu mượt mà, không có độ trễ. Đặc biệt đối với các game có nhịp độ nhanh như FPS và game đua xe, 260 Hz cho hình ảnh chuyển động và rõ nét vượt trội. Bạn sẽ có trải nghiệm trò chơi phong phú và chân thực hơn.

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian trễ tín hiệu giữa thiết bị và màn hình

    Độ trễ đầu vào là độ trễ xảy ra giữa thời điểm thiết bị kết nối bắt đầu gửi khung hình lên màn hình và thời điểm màn hình thực sự hiển thị khung hình đó. Độ trễ đầu vào thấp giúp giảm thời gian chậm trễ giữa nhập lệnh từ thiết bị của bạn đến màn hình, cải thiện đáng kể hiệu quả khi chơi các game thi đấu tốc độ cao.

    Tốc độ cực nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Tốc độ cực nhanh 0,3 ms cho hình ảnh sắc nét và chơi game mượt mà

    Màn hình Philips với thời gian phản hồi MBR thông minh 0,3 ms giúp loại bỏ một cách hiệu quả hiện tượng nhòe và mờ chuyển động, mang lại hình ảnh sắc nét và chính xác để nâng cao trải nghiệm chơi game. Các pha hành động chuyển động nhanh và chuyển cảnh kịch tính sẽ được thể hiện một cách mượt mà. Đây chính là sự lựa chọn hoàn hảo để chơi game cảm giác mạnh và game thi đấu tốc độ cao.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Công nghệ Phân cực tròn: bảo vệ mắt tốt hơn

    Công nghệ Phân cực tròn: bảo vệ mắt tốt hơn

    Phân cực tròn sử dụng mô phỏng ánh sáng tự nhiên để lọc ánh sáng xanh có hại hiệu quả hơn, giảm mỏi mắt và mệt mỏi. Không giống như màn hình truyền thống, công nghệ này kích hoạt nhiều hơn các cơ chế phòng vệ tự nhiên của mắt, mang lại trải nghiệm xem mượt mà và lành mạnh hơn. Đối với game thủ, điều này có nghĩa là chơi lâu hơn, đắm chìm hơn, ít khó chịu hơn, phục hồi tiêu điểm nhanh hơn và giảm mỏi mắt—lý tưởng cho các phiên làm việc cường độ cao và hiệu suất cao nhất.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Smart Crosshair: để ngắm bắn tốt hơn và vui hơn

    Màu của Tâm ngắm được cài đặt theo mặc định. Khi tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) được bật, màu sẽ thay đổi thành màu bổ sung cho màu nền. Tính năng Smart Crosshair (Tâm ngắm thông minh) nâng cao độ chính xác của việc ngắm bắn để bạn có thể phát hiện kẻ thù dễ dàng hơn.

    ShadowBoost: để làm cho các cảnh tối trở nên sống động.

    ShadowBoost: để làm cho các cảnh tối trở nên sống động.

    Tính năng này tăng cường các cảnh tối theo cách tuyến tính. Tính năng ShadowBoost có ba mức có thể lựa chọn giúp tăng cường độ sáng tổng thể và cuối cùng cung cấp chất lượng hình ảnh đẹp với độ tương phản cao.

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center: Tối đa hóa trải nghiệm chơi game của bạn

    Evnia Precision Center là phần mềm dễ sử dụng được thiết kế để tối ưu hóa và cá nhân hóa màn hình Evnia. Cho dù bạn là game thủ bình thường hay chuyên nghiệp, phần mềm này cung cấp nhiều tùy chọn tùy chỉnh để phù hợp với phong cách chơi game độc ​​đáo của bạn. Với các điều khiển trực quan và điều hướng liền mạch, Evnia Precision Center cung cấp cho bạn toàn quyền kiểm soát, cung cấp mọi thứ bạn cần để nâng tầm chơi game của bạn lên một tầm cao mới—ngay trong tầm tay bạn.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,8"/60,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Fast IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2745 x 0,2745mm
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      DCI-P3: 89,5%, sRGB 99,8%, NTSC 99,8%, Adobe RGB 98%.*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      1 ms (Xám sang Xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (H) / 178º (V)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      Độ phân giải tối đa
      1920 × 1080 @ 260Hz (Ép xung*, HDMI/DP)
      Khung xem hiệu quả
      527,04 (Ngang) x 296,46 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30–290 kHz (Ngang) / 48–260 Hz (Dọc) (khi ép xung*, HDMI/DisplayPort)
      sRGB
      Delta E
      Delta <2 (sRGB)
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      92,56 PPI
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      Độ trễ đầu vào thấp
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)
      HDR
      Hỗ trợ HDR 10
      Smart MBR Sync
      Smart MBR
      0.3ms*
      Smart Crosshair
      Yes
      Shadow Boost
      Yes
      Công nghệ SoftBlue
      Có *

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      1 cổng HDMI 2.0, 1 cổng DisplayPort 1.4
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Headphone out
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2,2 (HDMI / DP)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Power On/Off
      • Menu/OK
      • Input/Up
      • Game Settings/Down
      • SmartImage game/Back
      Ngôn ngữ OSD
      • Brazil Portuguese
      • Czech
      • Dutch
      • English
      • Finnish
      • French
      • German
      • Greek
      • Hungarian
      • Italian
      • Japanese
      • Korean
      • Polish
      • Portuguese
      • Russian
      • Spanish
      • Simplified Chinese
      • Swedish
      • Turkish
      • Traditional Chinese
      • Ukrainian
      Tiện lợi khác
      • Kensington lock
      • VESA mount (100x100mm)
      • LowBlue Mode
      Phần mềm điều khiển
      Evnia Precision Center

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Internal
      • 100-240VAC, 50-60Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      14,8 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Operation - White
      • Standby mode- White (blinking)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      690 x 420 x 124  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      544 x 321 x 51  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      544 x 434 x 207  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,09  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,76  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      2,37  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      50.000 (Loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      85%*

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CEL
      • CCC
      • CECP

    • Tủ

      Màu sắc
      Màu than chì
      Bề mặt
      Có vân

    • Thiết kế

      Được thiết kế tại Amsterdam, NL

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • MBR thông minh giúp điều chỉnh độ sáng để giảm nhòe, vì vậy không thể điều chỉnh độ sáng trong khi MBR thông minh được bật. Để giảm hiện tượng nhòe chuyển động, đèn nền LED sẽ nhấp nháy đồng bộ với quá trình làm mới màn hình, điều này có thể gây ra sự thay đổi độ sáng đáng chú ý.
    • MBR thông minh là chế độ được tối ưu hóa cho chơi game. Bật MBR thông minh có thể gây ra hiện tượng nhấp nháy màn hình đáng chú ý. Bạn nên tắt MBR thông minh khi không sử dụng chức năng chơi game.
    • Độ bao phủ màu DCI-P3 dựa trên CIE1976, Độ bao phủ màu sRGB dựa trên CIE1931, Vùng NTSC và Vùng Adobe RGB dựa trên CIE1976.
    • Màn hình này hướng đến tính bền vững: khung máy của màn hình được làm từ 85% nhựa tái chế sau khi sử dụng.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
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