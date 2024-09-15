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  • Được thiết kế để có độ chính xác cao Được thiết kế để có độ chính xác cao Được thiết kế để có độ chính xác cao

    Monitor Màn hình LCD Full HD

    24E2N1100/74

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Được thiết kế để có độ chính xác cao

    Màn hình được tích hợp nhiều tính năng cho phép bạn làm việc với độ chính xác tuyệt đối. Độ phân giải Full HD, cùng với tốc độ làm mới 120Hz có thể ép xung và IPS, màn hình này hiển thị hình ảnh chi tiết với độ chính xác màu sắc tối đa.

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    Monitor Màn hình LCD Full HD

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    Được thiết kế để có độ chính xác cao

    • Dòng 1000
    • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 120Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Với tốc độ làm mới 120 Hz có thể ép xung, đảm bảo ít khung hình bị bỏ qua hơn. Bạn có thể dễ dàng nhắm mục tiêu vào kẻ thù với chuyển động cực kỳ rõ nét và mượt mà.

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Chơi game mượt mà dễ dàng với công nghệ Đồng bộ thích ứng

    Không nên chọn chơi game nếu game bị giật hình hoặc khung hình bị nứt. Bạn sẽ có được hiệu suất mượt mà, không có xảo ảnh ở hầu như mọi tốc độ khung hình với công nghệ Đồng bộ thích ứng, tốc độ làm mới nhanh mượt mà và thời gian phản hồi siêu nhanh.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Sắp xếp dây cáp, giúp làm giảm tình trạng lộn xộn, mang đến không gian làm việc gọn gàng

    Sắp xếp dây cáp, giúp làm giảm tình trạng lộn xộn, mang đến không gian làm việc gọn gàng

    Quản lý cáp là một thiết kế tiện lợi giúp duy trì không gian làm việc gọn gàng bằng cách tổ chức dây cáp và dây điện để vận hành thiết bị màn hình.

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Trải nghiệm sự thoải mái và dễ đọc hơn khi đọc các tài liệu dài, nhiều chữ. Chế độ EasyRead tạo ra trải nghiệm như đang đọc trên giấy thật, dịu mắt hơn bằng cách điều chỉnh màu sắc và mức thu phóng của màn hình, mô phỏng cảm giác đọc trên giấy ngay trên màn hình kỹ thuật số của bạn.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Giá lắp VESA mang đến sự tiện lợi

    Giá lắp VESA mang đến sự tiện lợi

    Lỗ gắn chuẩn VESA theo tiêu chuẩn công nghiệp đảm bảo tương thích với hầu hết các PC dạng nhỏ và thin client.

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,8 inch / 60,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2745 x 0,2745 mm
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1300:1
      SmartContrast
      Mega Infinity DCR
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Độ phân giải tối đa
      1920 x 1080 @ 120 Hz (Ép xung)*
      Khung xem hiệu quả
      527,04 (Ngang) x 296,46 (Dọc)
      Tần số quét
      VGA/DVI: 30 KHz - 85 KHz (Ngang) / 48 Hz - 60 Hz (Dọc); HDMI: 30 KHz - 140 KHz (Ngang) / 48 Hz - 120 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      92,56 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      EasyRead
      Adaptive Sync (VRR – Tần số quét thích ứng)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      VGA x 1, HDMI 1.4 x 1
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS
      • sRGB
      • Windows 11 / 10
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu
      • Đầu vào
      • SmartImage
      • Độ sáng
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      17,6 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      615 x 420 x124  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      541 x 322 x 34  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      541 x 416 x 180  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,64  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,49  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      2,22  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      50.000 giờ (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CEL
      • CCC
      • CECP
      • CB
      • Dấu CE
      • ETL
      • CEC
      • BSMI
      • UKCA
      • EMF
      • ICES-003

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Có vân

    • Thiết kế

      Được thiết kế tại Amsterdam, NL

    Badge-D2C

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    • Độ phân giải tối đa này chỉ hoạt động với đầu vào HDMI.
    • Để có hiệu suất đầu ra tốt nhất, hãy luôn đảm bảo rằng card đồ họa của bạn có thể đạt được độ phân giải và tốc độ làm mới tối đa của màn hình Philips này.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Chức năng Ép xung làm tăng tốc độ làm mới gốc, tuy nhiên, nó cũng đi kèm một số rủi ro liên quan. Nếu màn hình hiển thị bất thường sau khi khởi động lại, vui lòng tắt cài đặt Ép xung nằm trong menu OSD của màn hình.
    • Các sản phẩm và phụ kiện được liệt kê trên tờ rơi này có thể khác nhau tùy theo quốc gia và khu vực.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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