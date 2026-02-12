Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
24B2N2200G/71
Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài
Làm việc thoải mái và duy trì hiệu suất với độ nét Full HD cùng tần số quét mượt mà 144Hz. Công nghệ SoftBlue và Phân cực tròn (Circular Polarization) giúp giảm mỏi mắt, hỗ trợ sử dụng trong thời gian dài dễ chịu hơn.
Series 2000
24 (đường chéo 23,8" / 60,47 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến, mang đến góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho phép bạn xem màn hình từ hầu hết mọi góc độ. Không giống như tấm nền TN tiêu chuẩn, màn hình IPS mang đến hình ảnh sắc nét ấn tượng với màu sắc sống động, lý tưởng không chỉ để xem ảnh, phim và duyệt web mà còn cho các ứng dụng chuyên nghiệp đòi hỏi độ chính xác màu sắc và độ sáng ổn định mọi lúc.
Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.
Màn hình này được trang bị tần số quét 144Hz, giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động và độ trễ đầu vào. Dù bạn đang làm việc với các tác vụ sáng tạo chi tiết, đa nhiệm, chơi game cạnh tranh hay chỉ lướt web, bạn đều có được trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn, cải thiện độ rõ chuyển động và giảm mỏi mắt.
Đánh giá
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse.
Diện tích màu sRGB dựa trên chuẩn CIE1931, diện tích màu NTSC dựa trên chuẩn CIE1976.
Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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