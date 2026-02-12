24B2N2200G/71
Công nghệ bảo vệ mắt cho cả ngày dài
Làm việc thoải mái và duy trì hiệu suất với độ nét Full HD cùng tần số quét mượt mà 144Hz. Công nghệ SoftBlue và Phân cực tròn (Circular Polarization) giúp giảm mỏi mắt, hỗ trợ sử dụng trong thời gian dài dễ chịu hơn.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.
Màn hình này được trang bị tần số quét 144Hz, giúp giảm hiện tượng nhòe chuyển động và độ trễ đầu vào. Dù bạn đang làm việc với các tác vụ sáng tạo chi tiết, đa nhiệm, chơi game cạnh tranh hay chỉ lướt web, bạn đều có được trải nghiệm hiển thị mượt mà hơn, cải thiện độ rõ chuyển động và giảm mỏi mắt.
Công nghệ đèn LED SoftBlue giúp tăng sự thoải mái cho thị giác bằng cách giảm ánh sáng xanh có hại. Với tấm nền ánh sáng xanh thấp, tỷ lệ ánh sáng phát ra trong dải 415–455 nm so với 400–500 nm được giảm xuống dưới 50%. Công nghệ này cũng sử dụng Phân cực tròn (Circular Polarization) độc đáo, tạo ra ánh sáng tự nhiên hơn so với phân cực tuyến tính. Kết quả là mang lại sự thoải mái tối ưu cho mắt và giảm mỏi mắt. Công nghệ này đã được kiểm nghiệm và chứng nhận bởi TÜV Rheinland Low Blue Light (Giải pháp phần cứng) về hiệu quả giảm phát xạ ánh sáng xanh và hỗ trợ giảm mỏi mắt.
Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.
Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.
Màn hình Philips đạt tiêu chuẩn eyesafe® CERTIFIED 2.0, giúp bảo vệ mắt hiệu quả khỏi việc tiếp xúc lâu dài với ánh sáng xanh. Bộ lọc ánh sáng xanh luôn bật không chỉ giúp giảm mỏi mắt khi sử dụng thiết bị kỹ thuật số mà còn đảm bảo độ chính xác màu sắc.
Chế độ D-mode tăng cường chi tiết thang xám, giúp nhận biết rõ hơn các khác biệt tinh tế về sắc độ. Dựa trên mô hình nhận thức thang xám theo tiêu chuẩn DICOM Part 14 GSDF, chế độ này cải thiện khả năng hiển thị những chi tiết mà cài đặt màn hình thông thường có thể bỏ sót. Kết quả là sự phân biệt rõ ràng hơn giữa các sắc độ gần nhau và khả năng hiển thị chi tiết tốt hơn trong các nội dung thang xám như bản vẽ kỹ thuật, hình quét y tế và các hình ảnh có độ chi tiết cao khác.
Lỗ gắn chuẩn VESA theo tiêu chuẩn công nghiệp đảm bảo tương thích với hầu hết các PC dạng nhỏ và thin client.
Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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