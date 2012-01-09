Cụm từ tìm kiếm

  • Dễ chịu với mắt Dễ chịu với mắt Dễ chịu với mắt

    Brilliance Màn hình LCD với đèn nền LED

    248X3LFHSB/00

    Dễ chịu với mắt

    Màn hình Philips LightFrame 2 với đường viền độc đáo phát ra ánh sáng xanh lạnh có bước sóng riêng, làm giảm sự mệt mỏi của mắt và cải thiện khả năng tập trung, mang đến cho bạn cảm nhận tốt hơn về sức khỏe.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Brilliance Màn hình LCD với đèn nền LED

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Màn hình dành cho gia đình

    Dễ chịu với mắt

    Màn hình Lightframe đổi mới làm giảm sự mệt mỏi của mắt

    • LightFrame 2™
    • 23,6" / 60 cm
    SmartImage được tối ưu hóa dễ sử dụng

    SmartImage được tối ưu hóa dễ sử dụng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ

    SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ

    SmartKolor là công nghệ mở rộng màu phức tạp, có thể nâng cao dải màu có thể nhìn thấy của màn hình. Bằng cách tăng cường mức khuếch đại RGB của màn hình, tính năng này cho phép bạn có được hình ảnh rực rỡ và lộng lẫy, cho trải nghiệm xem ảnh và video vượt trội.

    SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu

    SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu

    SmartTxt là một thuật toán phức tạp, nâng cao khả năng đọc chữ dựa trên ứng dụng như tài liệu PDF hoặc sách điện tử, là những dạng nội dung yêu cầu sự tập trung và chú ý cao hơn.

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ 16:9

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ 16:9

    Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao (HDMI), tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao, tất cả đều được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào bao gồm hộp giải mã tivi, máy phát DVD và đầu thu A/V và máy quay video.

    Công nghệ LightFrame™ đổi mới làm dịu đôi mắt bạn

    Với công nghệ LightFrame độc đáo, Philips tiếp tục truyền thống lâu dài đưa đổi mới đến với việc sử dụng mang nhiều ý nghĩa. Công nghệ LightFrame dựa trên nguyên lý khoa học rằng ánh sáng xanh đi qua cơ quan nhận cảm thứ ba của mắt làm mới lại đồng hồ sinh học của bạn, mang lại năng lượng cho bạn và cho bạn cảm nhận tốt hơn về sức khỏe. Bằng việc sử dụng các vật liệu độc quyền được phát triển đặc biệt, màn hình LightFrame của Philips phát ánh sáng xanh có bước sóng riêng, giúp bạn giảm sự mệt mỏi của mắt và cải thiện khả năng tập trung ngay cả khi ngồi trước màn hình sau một khoảng thời gian dài.

    Công nghệ LED cho hình ảnh rực rỡ

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Vật liệu thân thiện với môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

    "Philips cam kết sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường cho toàn bộ dòng sản phẩm màn hình của công ty. Tất cả các bộ phận bằng nhựa ở phần thân, bộ phận khung bằng thép và vật liệu đóng gói đều sử dụng vật liệu tái chế 100%. Trong một số kiểu sản phẩm nhất định chúng tôi sử dụng lên đến 65% nhựa tái chế sau sử dụng. Sự tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn RoHS đảm bảo sự giảm đáng kể hoặc loại bỏ các chất độc hại như chì. Hàm lượng thủy ngân trong màn hình có đèn nền CCFL đã được giảm đáng kể và được loại bỏ hoàn toàn trong màn hình đèn nền LED. Vui lòng truy cập Philips tại http://www.asimpleswitch.com/global/ để tìm hiểu thêm.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,6" / 59,9cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,272 x 0,272 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      SmartResponse
      2 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • HDMI x 2
      • VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Bật/tắt nguồn
      • LightFrame
      • Menu/OK
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      • Ngoài
      Chế độ tắt
      <0,3 W
      Chế độ bật
      16,72 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      <0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      578 x 443 x 194  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      630 x 518 x 120  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      578 x 369 x 40  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      6,30  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      5,10  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,60  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EPEAT Bạc
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Bề mặt
      Bóng
      Chân
      Màu đen với đế đúc liền bằng nhôm
      Khung mặt trước
      Ánh sáng màu xanh dương
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox