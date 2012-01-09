Công nghệ LightFrame™ đổi mới làm dịu đôi mắt bạn

Với công nghệ LightFrame độc đáo, Philips tiếp tục truyền thống lâu dài đưa đổi mới đến với việc sử dụng mang nhiều ý nghĩa. Công nghệ LightFrame dựa trên nguyên lý khoa học rằng ánh sáng xanh đi qua cơ quan nhận cảm thứ ba của mắt làm mới lại đồng hồ sinh học của bạn, mang lại năng lượng cho bạn và cho bạn cảm nhận tốt hơn về sức khỏe. Bằng việc sử dụng các vật liệu độc quyền được phát triển đặc biệt, màn hình LightFrame của Philips phát ánh sáng xanh có bước sóng riêng, giúp bạn giảm sự mệt mỏi của mắt và cải thiện khả năng tập trung ngay cả khi ngồi trước màn hình sau một khoảng thời gian dài.