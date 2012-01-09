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Dễ chịu với mắt
Màn hình Philips LightFrame 2 với đường viền độc đáo phát ra ánh sáng xanh lạnh có bước sóng riêng, làm giảm sự mệt mỏi của mắt và cải thiện khả năng tập trung, mang đến cho bạn cảm nhận tốt hơn về sức khỏe.Xem tất cả lợi ích
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Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!
SmartKolor là công nghệ mở rộng màu phức tạp, có thể nâng cao dải màu có thể nhìn thấy của màn hình. Bằng cách tăng cường mức khuếch đại RGB của màn hình, tính năng này cho phép bạn có được hình ảnh rực rỡ và lộng lẫy, cho trải nghiệm xem ảnh và video vượt trội.
SmartTxt là một thuật toán phức tạp, nâng cao khả năng đọc chữ dựa trên ứng dụng như tài liệu PDF hoặc sách điện tử, là những dạng nội dung yêu cầu sự tập trung và chú ý cao hơn.
Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao (HDMI), tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao, tất cả đều được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào bao gồm hộp giải mã tivi, máy phát DVD và đầu thu A/V và máy quay video.
Với công nghệ LightFrame độc đáo, Philips tiếp tục truyền thống lâu dài đưa đổi mới đến với việc sử dụng mang nhiều ý nghĩa. Công nghệ LightFrame dựa trên nguyên lý khoa học rằng ánh sáng xanh đi qua cơ quan nhận cảm thứ ba của mắt làm mới lại đồng hồ sinh học của bạn, mang lại năng lượng cho bạn và cho bạn cảm nhận tốt hơn về sức khỏe. Bằng việc sử dụng các vật liệu độc quyền được phát triển đặc biệt, màn hình LightFrame của Philips phát ánh sáng xanh có bước sóng riêng, giúp bạn giảm sự mệt mỏi của mắt và cải thiện khả năng tập trung ngay cả khi ngồi trước màn hình sau một khoảng thời gian dài.
LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.
"Philips cam kết sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường cho toàn bộ dòng sản phẩm màn hình của công ty. Tất cả các bộ phận bằng nhựa ở phần thân, bộ phận khung bằng thép và vật liệu đóng gói đều sử dụng vật liệu tái chế 100%. Trong một số kiểu sản phẩm nhất định chúng tôi sử dụng lên đến 65% nhựa tái chế sau sử dụng. Sự tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn RoHS đảm bảo sự giảm đáng kể hoặc loại bỏ các chất độc hại như chì. Hàm lượng thủy ngân trong màn hình có đèn nền CCFL đã được giảm đáng kể và được loại bỏ hoàn toàn trong màn hình đèn nền LED. Vui lòng truy cập Philips tại http://www.asimpleswitch.com/global/ để tìm hiểu thêm.
Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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