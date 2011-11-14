Cụm từ tìm kiếm

  • Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng

    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

    248C3LHSW/00

    Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng

    Cảm nhận một cấp độ tinh tế tuyệt vời mới với sự thuần khiết trong hình dáng. Với thân mỏng tao nhã và đế nhôm kiểu cách, sản phẩm Moda mới là một tác phẩm nghệ thuật.

    Xem tất cả lợi ích

    Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa

    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

    Các sản phẩm tương tự

    Xem tất cả Màn hình dành cho gia đình

    Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng

    • Moda
    • 23,6" / 59,9 cm; màu trắng,
    • HD đầy đủ
    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ

    SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ

    SmartKolor là công nghệ mở rộng màu phức tạp, có thể nâng cao dải màu có thể nhìn thấy của màn hình. Bằng cách tăng cường mức khuếch đại RGB của màn hình, tính năng này cho phép bạn có được hình ảnh rực rỡ và lộng lẫy, cho trải nghiệm xem ảnh và video vượt trội.

    SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu

    SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu

    SmartTxt là một thuật toán phức tạp, nâng cao khả năng đọc chữ dựa trên ứng dụng như tài liệu PDF hoặc sách điện tử, là những dạng nội dung yêu cầu sự tập trung và chú ý cao hơn.

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ 16:9

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ 16:9

    Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao (HDMI), tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao, tất cả đều được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào bao gồm hộp giải mã tivi, máy phát DVD và đầu thu A/V và máy quay video.

    SmartImage được tối ưu hóa dễ sử dụng

    SmartImage được tối ưu hóa dễ sử dụng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    Thời gian phản hồi nhanh lên đến 2ms

    Thời gian phản hồi nhanh lên đến 2ms

    SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

    Công nghệ LED cho hình ảnh rực rỡ

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,6 inch/59,9 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,272 x 0,272 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      300  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      521,28 (Ngang) x 293,22 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      2 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • HDMI x 2
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Bật/tắt nguồn
      • Tăng cường
      • Menu
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      Chế độ tắt
      <0,3 W
      Chế độ bật
      16,6W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      <0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chờ/ngủ-trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      579 x 443 x 194  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      625 x 504 x 101  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      579 x 369 x 33  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,7  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      4,5  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,0  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • EPEAT Bạc
      • EnergyStar 5.0
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO 5.2
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Trắng (khung mặt trước) / Trắng (nắp sau)
      Bề mặt
      Bóng

    Badge-D2C

    Nhận hỗ trợ cho sản phẩm này

    Tìm mẹo sản phẩm, câu hỏi thường gặp, sách hướng dẫn sử dụng và thông tin về an toàn & tuân thủ.

    Sản phẩm gợi ý

    Các sản phẩm đã xem gần đây

    Chứng nhận sản phẩm

    Đánh giá

    Hãy là người đầu tiên đánh giá món này

    2004 - 2026 © Philips Electronics N.V. Đã đăng ký Bản quyền.

    Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox