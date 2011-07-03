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Nghệ thuật của sự tao nhã và hiệu năng
Với thân mỏng tao nhã và đế nhôm kiểu cách, sản phẩm Moda mới là một tác phẩm nghệ thuật.Xem tất cả lợi ích
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Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.
SmartKolor là công nghệ mở rộng màu phức tạp, có thể nâng cao dải màu có thể nhìn thấy của màn hình. Bằng cách tăng cường mức khuếch đại RGB của màn hình, tính năng này cho phép bạn có được hình ảnh rực rỡ và lộng lẫy, cho trải nghiệm xem ảnh và video vượt trội.
SmartTxt là một thuật toán phức tạp, nâng cao khả năng đọc chữ dựa trên ứng dụng như tài liệu PDF hoặc sách điện tử, là những dạng nội dung yêu cầu sự tập trung và chú ý cao hơn.
Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện Đa phương tiện Độ nét Cao (HDMI), tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao, tất cả đều được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào bao gồm hộp giải mã tivi, máy phát DVD và đầu thu A/V và máy quay video.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!
SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ
LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.
Điều khiển SmartTouch là các biểu tượng cảm ứng, thông minh thay thế cho các nút nhô ra. Phản hồi những cú chạm nhẹ nhất của bạn, ví dụ bật màn hình hoặc thay đổi độ sáng hoặc độ nét của màn hình với SmartImage Lite. Khi được kích hoạt, các biểu tượng SmartTouch phát sáng để cho thấy các lệnh của bạn đã được thực hiện.
Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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