Cụm từ tìm kiếm

  • Công nghệ SoftBlue Công nghệ SoftBlue Công nghệ SoftBlue

    Màn hình LCD với công nghệ SoftBlue

    247E6EDAW/74

    Công nghệ SoftBlue

    Được thiết kế dành cho bạn: Màn hình Philips E-line mới được thiết kế trang nhã, sử dụng công nghệ SoftBlue mới giúp bảo vệ đôi mắt đồng thời mang đến hình ảnh rực rỡ, nhiều màu sắc.

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    Màn hình LCD với công nghệ SoftBlue

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    Công nghệ SoftBlue

    được phát triển để chăm sóc sức khỏe đôi mắt

    • E Line
    • 24 (Có thể xem được 23,6" / 59,9 cm)
    • HD đầy đủ (1920 x 1080)
    Công nghệ SoftBlue giúp bảo vệ mắt trong khi vẫn duy trì chất lượng màu sắc

    Công nghệ SoftBlue giúp bảo vệ mắt trong khi vẫn duy trì chất lượng màu sắc

    LED SoftBlue sử dụng một công nghệ thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại mà không làm ảnh hưởng đến màu sắc hay hình ảnh hiển thị. Công nghệ LED SoftBlue đã được các tổ chức kiểm tra quốc tế TUV Rheinland chứng nhận là có thể giảm ánh sáng xanh độc hại.

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS-ADS cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS-ADS cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS-ADS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS-ADS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Điều khiển cảm ứng hiện đại hoàn thiện thiết kế

    Điều khiển cảm ứng hiện đại hoàn thiện thiết kế

    Điều khiển cảm ứng là các biểu tượng cảm ứng, thông minh, thay thế cho những nút nhô ra, cho phép người dùng điều chỉnh màn hình theo yêu cầu của họ. Đáp ứng cú chạm nhẹ nhất của bạn, Điều khiển cảm ứng mang đến cho màn hình một cảm giác hiện đại.

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    SmartImage Lite để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    Công nghệ SmartImage Lite là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình. Dựa trên cảnh bạn chọn, SmartImage Lite nâng cao động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu suất hiển thị cực cao - tất cả theo thời gian thực chỉ cần bấm một phím duy nhất.

    SmartControl Lite: Giúp điều chỉnh màn hình nhanh chóng và dễ dàng

    SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,6 inch / 59,9 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD IPS-ADS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2715 x 0,2715 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage Lite
      Khung xem hiệu quả
      521,28 (Ngang) x 293,22 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB
      MHL
      1080P @ 60Hz
      SoftBlue

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • MHL-HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      3 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu
      • Âm lượng
      • Đầu vào
      • SmartImage Lite
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      15,27 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      561 x 429 x 212  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      598 x 490 x 100  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      561 x 347 x 43  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,90  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,65  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,27  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • cETLus
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Trắng
      Bề mặt
      Bóng

    Badge-D2C

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    • Màn hình Philips này có xác nhận HML. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị MHL của bạn không kết nối hoặc hoạt động đúng cách, hãy kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp hoặc nhà cung cấp dành cho thiết bị MHL của bạn để được hướng dẫn. Chính sách của nhà sản xuất thiết bị của bạn có thể yêu cầu bạn phải mua cáp hoặc bộ chuyển đổi MHL có thương hiệu cụ thể của họ để có thể hoạt động
    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận HML tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
    • Để xem danh sách đầy đủ các sản phẩm có hỗ trợ MHL, hãy tham khảo www.mhlconsortiun.org
    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
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