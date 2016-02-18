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  • Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Màn hình LCD với SmartControl Lite

    243V5QHSBA/74

    Overall rating / 5
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    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Thưởng thức hình ảnh rực rỡ với màn hình Philips. Được trang bị các tính năng HDMI và SmartControl lite, đây là một lựa chọn tuyệt vời!

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    Màn hình LCD với SmartControl Lite

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    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    • V Line
    • 23,6" / 59,9 cm
    Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu

    Màn hình MVA cho các góc nhìn rộng và nhiều mức tương phản sâu

    Màn hình LED MVA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho trải nghiệm hình ảnh tốt nhất

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho trải nghiệm hình ảnh tốt nhất

    Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Điều chỉnh hiệu suất hiển thị dễ dàng với công nghệ SmartControl Lite

    SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,6 inch / 59,9 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      MVA
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,272 x 0,272 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      3000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      8 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 20
      Khung xem hiệu quả
      521,28 (Ngang) x 293,22 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • Tự động/Xuống
      • Rộng 4:3/Lên
      • Độ sáng/Quay lại
      • Menu/OK
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      21,51 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      551 x 420 x 220  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      600 x 415 x 118  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      551 x 344 x 52  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,00  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,66  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,22  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • TCO Certified
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • BSMI
      • PSB
      • UKRAINIAN
      • EPA
      • WEEE
      • C-Tick

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Sợi tóc (khung mặt trước) / Mặt vân (nắp sau)

    Badge-D2C

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