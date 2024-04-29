Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
242S9B/74
Tính năng thiết yếu, chất lượng đáng tin cậy
Màn hình dòng S của chúng tôi nổi bật với Công nghệ không nháy hình và chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue, giúp bảo vệ đôi mắt và tăng cường hiệu suất làm việc của bạn.
S Line
24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.
Màn hình Philips này có tốc độ làm mới lên tới 100 lần mỗi giây, giúp màn hình hiển thị khung hình nhanh hơn nhiều so với màn hình tiêu chuẩn. Tốc độ làm mới nhanh mang lại hình ảnh rõ ràng, mượt mà ngay lập tức.
Đánh giá
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Độ bao phủ sRGB dựa trên CIE1931
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.