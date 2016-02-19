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  • Chơi game trên màn hình 144Hz Chơi game trên màn hình 144Hz Chơi game trên màn hình 144Hz
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    Brilliance Màn hình LCD với SmartImage Game

    242G5DJEB/00

    Chơi game trên màn hình 144Hz

    Màn hình chơi game Philips nâng cao này kéo lại màn hình hiển thị lên tới 144 lần trên giây cho hình ảnh cực mịn và rực rỡ sắc màu. SmartFrame giúp làm nổi bật các khu vực cụ thể trên màn hình. Các cài đặt sẵn riêng biệt dành cho việc chơi game và điều khiển Smart Keypad từ xa để bạn chủ động kiểm soát mọi thứ

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    Brilliance Màn hình LCD với SmartImage Game

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    Chơi game trên màn hình 144Hz

    • 144Hz
    • 24" (61 cm)
    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Tốc độ làm mới 144Hz mang đến hình ảnh mượt mà, sống động

    Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Chế độ SmartImage Game được tối ưu hóa dành cho game thủ

    Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.

    SmartFrame làm nổi bật các khu vực để phát hiện đối thủ dễ dàng

    SmartFrame làm nổi bật các khu vực để phát hiện đối thủ dễ dàng

    SmartFrame cho phép bạn phát hiện đối thủ dễ dàng bằng cách làm nổi bật một khu vực cụ thể trên màn hình. Bằng cách tăng mức độ RGB trong khu vực được chọn, tính năng này cho phép bạn chú ý nhiều hơn vào một phần cụ thể trên màn hình mà bạn mong đợi đối thủ sẽ chuyển động bất ngờ. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước và hình ảnh theo sở thích của mình. Tính năng này đặc biệt thích hợp cho game ở chế độ Chiến lược thời gian thực (RTS - Real Time Strategy).

    SmartSize cho phép bạn chơi game trên các kích thước màn hình khác nhau

    SmartSize cho phép bạn chơi game trên các kích thước màn hình khác nhau

    SmartSize cho phép bạn thay đổi dạng xem màn hình của màn hình chơi game Philips này để phù hợp với sở thích của bạn. Sử dụng chức năng SmartSize, bạn có thể dễ dàng hoán đổi sang các kích thước màn hình khác nhau. Giờ đây, bạn sẽ có thể linh hoạt mô phỏng và thực hành chơi game với các kích thước khác nhau, trong khi sử dụng một màn hình duy nhất.

    SmartKeypad cho phép truy cập nhanh đến các cài đặt sẵn dành cho việc chơi game

    SmartKeypad cho phép truy cập nhanh đến các cài đặt sẵn dành cho việc chơi game

    SmartKeypad là bộ điều khiển từ xa được thiết kế đặc biệt, kết nối với màn hình chơi game Philips này. Tính năng này cho phép truy cập nhanh chóng và thuận tiện vào các cài đặt sẵn dành cho việc chơi game với 2 nút truy cập phím nhanh, cho phép bạn lưu và kích hoạt hai cài đặt tùy chỉnh cá nhân hoá là chơi game hoặc các mục đích khác. Với các phím chức năng lên và xuống bổ sung, bạn có thể dễ dàng điều hướng trực tiếp trong menu OSD và các cài đặt.

    Làm mới SmartResponse 1ms để chơi game nhanh chóng

    Làm mới SmartResponse 1ms để chơi game nhanh chóng

    SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

    SmartConnect với HDMI, cổng Màn hình và Dual link DVI

    Với rất nhiều kết nối, bộ màn hình Philips này được trang bị nhiều kết nối như Dual link DVI, Cổng màn hình, kết nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Tùy chọn USB 3.0 đảm bảo rằng bạn có tốc độ truyền dữ liệu cực cao đồng thời có được khả năng kết nối tổng thể. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng bộ màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!

    USB 3.0 đảm bảo truyền dữ liệu nhanh và sạc điện thoại thông minh

    USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      24 inch / 61 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD (TN)
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,277 x 0,277 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920x1080 @ 120Hz (Dual-link DVI/DP)
      Độ sáng
      350  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      80.000.000:1
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage game
      SmartResponse
      1 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Độ phân giải tối đa
      1920x1080 @ 144Hz (Dual-link DVI/DP)
      Khung xem hiệu quả
      531,36 (Ngang) x 298,89 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30 - 160 kHz (Ngang) / 50 - 146 Hz (Dọc)
      sRGB
      MHL
      1080p@30Hz
      Độ phân giải chuẩn
      1920x1080 @ 60Hz (VGA, HDMI, Dual-link DVI, DP)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-Dual Link (kỹ thuật số, HDCP)
      • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      • MHL-HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      • DisplayPort 1.2
      • USB3.0x4 với 1x bộ sạc nhanh
      • Bàn phím thông minh x 1
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage game/Quay lại
      • Bật/tắt nguồn
      • SmartSize/Lên
      • Menu/OK
      • Đầu vào
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      18,58 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      631 x 422 x 287  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      565 x 354 x 63  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      565 x 517 x 220  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      8,84  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      6,27  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      4,13  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TCO Certified
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • cETLus
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Chất liệu

    Badge-D2C

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    • Màn hình Philips này có khả năng đạt đến tốc độ làm mới tối đa 144Hz thông qua đầu nối Dual-link DVI và DisplayPort của màn hình. Vui lòng đảm bảo cạc đồ họa của bạn có khả năng đạt tốc độ làm mới 144Hz và được cập nhật trình điều khiển mới nhất.
    • Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến hiệu suất 144Hz, vui lòng trao đổi trực tiếp với nhà cung cấp cạc của bạn.
    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận HML tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
    • Màn hình Philips này có xác nhận HML. Tuy nhiên, trong trường hợp thiết bị MHL của bạn không kết nối hoặc hoạt động đúng cách, hãy kiểm tra phần Câu hỏi thường gặp hoặc nhà cung cấp dành cho thiết bị MHL của bạn để được hướng dẫn. Chính sách của nhà sản xuất thiết bị của bạn có thể yêu cầu bạn phải mua cáp hoặc bộ chuyển đổi MHL có thương hiệu cụ thể của họ để có thể hoạt động
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