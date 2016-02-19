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Chơi game trên màn hình 144Hz
Màn hình chơi game Philips nâng cao này kéo lại màn hình hiển thị lên tới 144 lần trên giây cho hình ảnh cực mịn và rực rỡ sắc màu. SmartFrame giúp làm nổi bật các khu vực cụ thể trên màn hình. Các cài đặt sẵn riêng biệt dành cho việc chơi game và điều khiển Smart Keypad từ xa để bạn chủ động kiểm soát mọi thứXem tất cả lợi ích
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Bạn đang chơi game thi đấu với cường độ cao. Bạn cần một màn hình có hình ảnh cực mịn và không bị rớt hình. Màn hình Philips này kéo lại hình ảnh hiển thị lên tới 144 lần trên giây, nhanh hiệu quả hơn 2,4 lần so với màn hình chuẩn. Tốc độ khung hình thấp hơn có thể làm cho đối thủ trông có vẻ như nhảy từ chỗ này đến chỗ khác trên màn hình, khiến bạn khó nhắm đúng mục tiêu. Với tốc độ khung hình 144Hz, bạn sẽ có được các hình ảnh bị thiếu quan trọng trên màn hình, hiển thị động tác của đối thủ trong chuyển động cực mịn, nhờ vậy bạn có thể nhắm mục tiêu dễ dàng. Với khả năng rớt hình cực thấp và không bị xé hình, màn hình Philips này chính là đối tác chơi game hoàn hảo của bạn
Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.
Màn hình chơi game Philips mới có OSD truy cập nhanh được tinh chỉnh dành cho game thủ, cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn. Chế độ "FPS" (Góc nhìn người thứ nhất) cải thiện các chủ đề sẫm màu trong game, cho phép bạn nhìn thấy các đối tượng ẩn trong các khu vực tối màu. Chế độ "Racing" điều chỉnh màn hình với thời gian phản hồi nhanh nhất, màu sắc mức cao, cùng với điều chỉnh hình ảnh. Chế độ "RTS" (Chiến lược thời gian thực) có một chế độ SmartFrame đặc biệt cho phép làm nổi bật các khu vực cụ thể và cho phép điều chỉnh kích thước và hình ảnh. Gamer 1 và Gamer 2 cho phép bạn lưu các cài đặt tùy chỉnh cá nhân dựa trên các game khác nhau, đảm bảo hiệu suất tốt nhất.
SmartFrame cho phép bạn phát hiện đối thủ dễ dàng bằng cách làm nổi bật một khu vực cụ thể trên màn hình. Bằng cách tăng mức độ RGB trong khu vực được chọn, tính năng này cho phép bạn chú ý nhiều hơn vào một phần cụ thể trên màn hình mà bạn mong đợi đối thủ sẽ chuyển động bất ngờ. Bạn cũng có thể điều chỉnh kích thước và hình ảnh theo sở thích của mình. Tính năng này đặc biệt thích hợp cho game ở chế độ Chiến lược thời gian thực (RTS - Real Time Strategy).
SmartSize cho phép bạn thay đổi dạng xem màn hình của màn hình chơi game Philips này để phù hợp với sở thích của bạn. Sử dụng chức năng SmartSize, bạn có thể dễ dàng hoán đổi sang các kích thước màn hình khác nhau. Giờ đây, bạn sẽ có thể linh hoạt mô phỏng và thực hành chơi game với các kích thước khác nhau, trong khi sử dụng một màn hình duy nhất.
SmartKeypad là bộ điều khiển từ xa được thiết kế đặc biệt, kết nối với màn hình chơi game Philips này. Tính năng này cho phép truy cập nhanh chóng và thuận tiện vào các cài đặt sẵn dành cho việc chơi game với 2 nút truy cập phím nhanh, cho phép bạn lưu và kích hoạt hai cài đặt tùy chỉnh cá nhân hoá là chơi game hoặc các mục đích khác. Với các phím chức năng lên và xuống bổ sung, bạn có thể dễ dàng điều hướng trực tiếp trong menu OSD và các cài đặt.
SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ
Với rất nhiều kết nối, bộ màn hình Philips này được trang bị nhiều kết nối như Dual link DVI, Cổng màn hình, kết nối HDMI đa năng cho phép bạn thưởng thức nội dung video và âm thanh không nén có độ phân giải cao. Tùy chọn USB 3.0 đảm bảo rằng bạn có tốc độ truyền dữ liệu cực cao đồng thời có được khả năng kết nối tổng thể. Không phụ thuộc vào nguồn được sử dụng, bạn có thể đảm bảo rằng bộ màn hình Philips này sẽ đảm bảo khoản đầu tư của bạn không bị lạc hậu nhanh!
USB 3.0 tốc độ cực cao có tốc độ truyền 5,0 gbit/giây, nhanh hơn 10 lần so với tiêu chuẩn USB 2.0, làm giảm đáng kể thời gian truyền dữ liệu đồng thời giúp bạn tiết kiệm thời gian và tiền bạc. Với băng thông cao hơn, tốc độ truyền cực cao, quản lý nguồn điện tốt hơn và hiệu suất tổng thể tuyệt vời, USB 3.0 đặt ra tiêu chuẩn toàn cầu mới nhất, cho phép bạn sử dụng thiết bị có dung lượng lưu trữ cao. Công nghệ Sync-N-Go đảm bảo rằng bạn không phải đợi băng thông được giải phóng. Khoản đầu tư của bạn vào thiết bị USB 2.0 được bảo vệ vì công nghệ này đảm bảo tính tương thích ngược.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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