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  • Màn hình tương tác tân tiến với SmoothTouch Màn hình tương tác tân tiến với SmoothTouch Màn hình tương tác tân tiến với SmoothTouch
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    Monitor Màn hình LCD với SmoothTouch

    242B9T/00

    Màn hình tương tác tân tiến với SmoothTouch

    Màn hình cảm ứng siêu bền, chống thấm nước và bụi và chân đế gập lên xuống tùy theo góc nhìn. Màn hình này mang đến khả năng sử dụng linh hoạt, đơn giản và trực quan trên nhiều ứng dụng, góp phần giúp bạn tăng cường hiệu suất làm việc.

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    Monitor Màn hình LCD với SmoothTouch

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    Màn hình tương tác tân tiến với SmoothTouch

    • B-line
    • 24 (đường chéo 23,8" / 60,5 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Màn hình SmoothTouch mang đến độ phản hồi cảm ứng tự nhiên, mượt mà

    Màn hình SmoothTouch mang đến độ phản hồi cảm ứng tự nhiên, mượt mà

    Màn hình Philips này sử dụng công nghệ cảm ứng 10 điểm điện dung chiếu để mang đến độ phản hồi mượt mà. Bạn có thể tận dụng đầy đủ khả năng mới của các ứng dụng dựa trên cảm ứng và làm cho các ứng dụng cũ trở nên sống động. Hãy chạm và gõ bằng 10 ngón tay hoặc chơi các trò chơi tương tác thú vị với bạn bè. Hoặc hợp tác với đồng nghiệp một cách tương tác tại công ty hoặc trường học để tăng năng suất và hiệu quả làm việc của bạn.

    Mặt trước màn hình đáp ứng chỉ số IP65 về khả năng chống nước và bụi

    Mặt trước màn hình đáp ứng chỉ số IP65 về khả năng chống nước và bụi

    Đối với môi trường không hoàn hảo, bạn cần có màn hình được thiết kế để chống chịu nước bắn và bụi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ số Bảo vệ chống xâm nhập (IP) quy định trong tiêu chuẩn quốc tế IEC/EN 60529 được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả bịt kín của vỏ sản phẩm điện chống lại sự xâm nhập của dị vật và hơi ẩm. Màn hình Philips này đáp ứng chỉ số IP quốc tế về khả năng chống nước và bụi, đảm bảo khả năng chống chịu nước bắn và bụi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Chế độ LowBlue không gây hại cho mắt

    Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Mắt ít mệt mỏi hơn với Công nghệ không nháy hình

    Do cách điều khiển độ sáng trên màn hình LED chiếu sáng nền, màn hình của một số người dùng bị nháy hình, gây ra sự mệt mỏi ở mắt. Công nghệ không nháy hình của Philips áp dụng giải pháp mới để điều hòa độ sáng và giảm sự nháy hình giúp xem thoải mái hơn.

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    HDMI đảm bảo kết nối kỹ thuật số đa năng

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    Kết nối DisplayPort cho hình ảnh tối đa

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Giá lắp VESA cho phép có được sự linh hoạt

    Giá lắp VESA cho phép có được sự linh hoạt

    SmartStand với các góc có thể điều chỉnh giúp tăng năng suất

    Philips SmartStand cho phép điều chỉnh màn hình linh hoạt. Cấu trúc kiểu chữ Z với khả năng nghiêng mượt mà, điều chỉnh độ cao và gập lại cho phép bạn sử dụng màn hình ở nhiều vị trí thuận tiện khác nhau. Bạn có thể đặt chân đế ở vị trí thẳng đứng để điều khiển cảm ứng tốt hơn hoặc ngả ra sau để giúp bạn dễ dàng vẽ hoặc chú thích. Nếu cần, chân đế này thậm chí còn cho phép bạn đặt màn hình gần như nằm phẳng trên bàn để dùng trong một số ứng dụng.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23,8 inch / 60,5 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,275 x 0,275 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 72% (CIE 1931)
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      527 (Ngang) x 296,5 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 85 kHz (Ngang) / 48 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      93 PPI
      Chế độ LowBlue
      EasyRead

    • Cảm ứng

      Bảo vệ chống xâm nhập
      IP65 - chỉ mặt trước
      Hệ điều hành
      Windows 10 / 8.1 / 8 / 7; Android 7.1 / 7.0 / 6.0 / 5.0 / 4.4
      Khả năng bịt kín
      Màn hình cảm ứng được bịt kín đến đường viền; Màn hình cảm ứng được bịt kín đến màn hình LCD
      Vùng hoạt động cảm ứng
      527 mm (Ngang) x 296,5 mm (Dọc)
      Độ cứng của kính cảm ứng
      7 H
      Giao diện cảm ứng
      USB
      Phương pháp cảm ứng
      Bút cảm ứng, Ngón tay, Găng tay*
      Điểm cảm ứng
      10 điểm
      Công nghệ cảm ứng
      Điện dung chiếu
      Vùng từ chối lòng bàn tay
      >= 30 x 30 mm
      Lớp phủ kính cảm ứng
      Chói

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • DisplayPort 1.2
      • HDMI 1.4
      USB
      USB 3.1x2 (1 khi sạc nhanh)*
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe
      HDCP
      HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DP / DVI)

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      2 W x 2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Độ sáng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      184 (Ngang), 75 (Dọc)  mm
      Nghiêng
      -5 ~ 90  độ
      Góc gập
      0 ~ 70 độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      11,5 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      < 0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      15,68 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      < 0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
      Lớp nhãn năng lượng
      E

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      620 x 433 x 168  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      554 x 338 x 50  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      554 x 413 x 227  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      11,06  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      8,15  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      4,86  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 8.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified
      • RoHS
      • WEEE
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • SEMKO
      • UKRAINIAN
      • ICES-003
      • TUV/GS
      • TUV Ergo
      • CU-EAC
      • EAEU RoHS
      • cETLus

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      Cáp D-Sub, Cáp HDMI, Cáp DP, Cáp USB-A đến B, Cáp âm thanh, Cáp nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng
      Phụ kiện
      Bút cảm ứng x 1 (đen)

    Badge-D2C

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    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Chất liệu và độ dày của găng tay: Nitrile (0,15 mm), Cotton (0,31 mm), CPE (0,03 mm), PVC (0,12 mm)
    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Vui lòng tham khảo "SmoothTouch" trong hướng dẫn sử dụng để biết thêm chi tiết về hỗ trợ hệ điều hành trong chức năng cảm ứng.
    • Sạc nhanh tuân theo chuẩn USB BC 1.2
    • Xếp hạng EPEAT chỉ hợp lệ tại nơi Philips đăng ký sản phẩm. Vui lòng truy cập https://www.epeat.net/ để biết trạng thái đăng ký tại quốc gia của bạn.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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