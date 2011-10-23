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  • Năng suất bền vững Năng suất bền vững Năng suất bền vững

    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

    241S4LYCS/00

    Năng suất bền vững

    Màn hình LED tiện dụng của Philips sử dụng 25% vật liệu tái chế với vỏ bọc không chứa PVC, BFR là điều kiện lý tưởng để có năng suất thân thiện với môi trường

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    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

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    Năng suất bền vững

    với màn hình LED tiện dụng, tiết kiệm năng lượng

    • S Line
    • 24" (61 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Màn hình Philips, nhờ công nghệ SmartErgoBase tiên tiến, có thể được hạ thấp xuống gần như đến mặt bàn để có góc nhìn thoải mái. Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp là giải pháp hoàn hảo nếu bạn sử dụng kính hai tròng, kính ba tròng hoặc kính có thấu kính tăng dần cho công việc máy tính của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ này cho phép người dùng có chiều cao khác nhau rất nhiều sử dụng màn hình theo cài đặt độ cao và góc nhìn ưa thích, giúp họ giảm sự mệt mỏi và căng thẳng.

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision là công nghệ sở hữu riêng của Philips, sử dụng thuật toán tiên tiến để kiểm tra và căn chỉnh màn hình, mang đến cho bạn hiệu suất hiển thị cực cao. Philips đảm bảo rằng màn hình TrueVision khi rời nhà máy đều được tinh chỉnh với quy trình này, để bạn có được chất lượng hình ảnh và màu sắc ổn định.

    Công nghệ LED đảm bảo màu sắc tự nhiên

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    DisplayPort mang đến băng thông cao cho các hình ảnh siêu mịn

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    Hàm lượng thủy ngân bằng không

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Vỏ không chứa PVC-BFR

    Vỏ màn hình Philips không chứa chất hãm bắt cháy brom hóa và nhựa PVC (không chứa PVC-BFR)

    Vỏ hộp tái chế 100%

    Philips cam kết sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường cho toàn bộ dòng sản phẩm màn hình của công ty. Tất cả các bộ phận bằng nhựa ở phần thân, bộ phận khung bằng thép và vật liệu đóng gói đều sử dụng vật liệu tái chế 100%. Trong các kiểu sản phẩm nhất định, chúng tôi sử dụng từ 65% nhựa tái chế sau sử dụng trở lên, đảm bảo giảm thiểu rác thải. Việc tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn RoHS đảm bảo giảm đáng kể hoặc loại bỏ các chất độc hại như chì và thủy ngân. Vỏ bọc màn hình của chúng tôi được làm từ chất liệu không chứa PVC/BFR. Vui lòng truy cập trang web của Philips tại địa chỉ http://www.asimpleswitch.com/global/ để tìm hiểu thêm.

    SmartControl giúp điều chỉnh hiệu suất dễ dàng

    Phần mềm máy tính để tinh chỉnh cài đặt và hiệu suất hiển thị. Philips cung cấp cho người dùng hai lựa chọn để điều chỉnh cài đặt màn hình. Di chuyển theo menu On Screen Display (Hiển thị trên màn hình) đa mức thông qua các nút trên chính màn hình hoặc dùng phần mềm Philips SmartControl để dễ dàng điều chỉnh nhiều cài đặt hiển thị khác nhau theo cách thức quen thuộc

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      24 inch / 61 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,276 x 0,276 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      531,4 (Ngang) x 298,9 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort x 1
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Độ sáng
      • SmartPower
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl Cao cấp

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      100  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      12W (điển hình)
      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      0,1 W
      Chế độ bật
      20,17W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,1 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      565 x 403 x 227  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      624 x 405 x 172  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      565 x 352 x 55  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      8,3  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      6,3  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      4,3  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT*
      • RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu tái chế
      25%

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE
      • TCO Certified

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Bạc
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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