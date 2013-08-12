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Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường
Màn hình LED AMVA với PowerSensor của Philips sử dụng 65% nhựa tái chế sau sử dụng và vỏ không chứa PVC, BFR là điều kiện lý tưởng để có được năng suất thân thiện với môi trườngXem tất cả lợi ích
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PowerSensor là 'cảm biến con người' tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem có mặt người dùng không và tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng bước ra khỏi bàn, cắt giảm chi phí năng lượng lên đến 80 phần trăm và kéo dài tuổi thọ màn hình
Màn hình LED AMVA của Philips sử dụng công nghệ căn chỉnh chiều dọc đa miền tiên tiến, cho bạn tỷ lệ tương phản tĩnh rất cao, giúp tạo ra hình ảnh rực rỡ và sống động hơn. Bên cạnh việc xử lý dễ dàng các ứng dụng văn phòng chuẩn, công nghệ này đặc biệt thích hợp cho ảnh, duyệt web, phim, trò chơi và các ứng dụng đòi hỏi đồ họa cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh tối ưu cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, giúp có được hình ảnh sinh động, ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ
Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.
Màn hình Philips, nhờ công nghệ SmartErgoBase tiên tiến, có thể được hạ thấp xuống gần như đến mặt bàn để có góc nhìn thoải mái. Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp là giải pháp hoàn hảo nếu bạn sử dụng kính hai tròng, kính ba tròng hoặc kính có thấu kính tăng dần cho công việc máy tính của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ này cho phép người dùng có chiều cao khác nhau rất nhiều sử dụng màn hình theo cài đặt độ cao và góc nhìn ưa thích, giúp họ giảm sự mệt mỏi và căng thẳng.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!
Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.
DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.
USB Hub cho phép người dùng kết nối thuận tiện các thiết bị đa phương tiện cắm vào là hoạt động như thiết bị nhớ USB, camera, HDD bỏ túi, Web camera, PDA, máy in và nhiều thiết bị khác có kết nối USB. USB 2.0 Hub có vị trí thuận tiện trên màn hình cho phép tín hiệu USB 2.0 truyền qua đến máy tính. Lưu ý rằng nhiều thiết bị như camera và HDD có thể cần được cấp nguồn riêng, vì chúng có yêu cầu nguồn cao hơn so với mức cung cấp trên USB Hub của màn hình.
Vỏ màn hình Philips không chứa chất hãm bắt cháy brom hóa và nhựa PVC (không chứa PVC-BFR)
Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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