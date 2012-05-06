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  • Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

    Màn hình LCD 3D, đèn nền LED

    236G3DHSB/00

    Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

    Hãy tự đắm mình vào những trò chơi 3D trên màn hình LED Philips 236G. Với màn hình lớn, kính 3D không bị nháy và nhiều cổng vào HDMI, trò chơi trở nên hấp dẫn hơn!

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    Màn hình LCD 3D, đèn nền LED

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    Trải nghiệm trò chơi 3D trên màn hình lớn

    • G Line
    • 23" (58,4 cm)
    • 3D, kính FPR
    Easy 3D cho trải nghiệm trò chơi không bị nháy

    Easy 3D cho trải nghiệm trò chơi không bị nháy

    Easy 3D đảm bảo bạn có được nhiều giờ thoải mái xem 3D nhờ hiệu suất ít bị bóng mờ, không bị nháy. Kính 3D tương thích có trọng lượng nhẹ và không cần pin. Thưởng thức 3D dễ dàng tại nhà!

    SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa

    SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn Phòng), Image (Hình Ảnh), Entertainment (Giải Trí), Economy (Tiết Kiệm), v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu một cách tích cực độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video, để cho hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết Kiệm) cung cấp cho bạn tiết kiệm nhiều nguồn điện. Tất cả trong thời gian thực với việc nhấn một nút!

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    SmartResponse 2ms cho trò chơi 2D nhanh

    SmartResponse 2ms cho trò chơi 2D nhanh

    SmartResponse là công nghệ tăng tốc độc quyền của Philips mà khi được bật lên sẽ tự động điều chỉnh thời gian phản hồi đối với yêu cầu ứng dụng cụ thể, như chơi trò chơi và phim ảnh, những ứng dụng cần thời gian phản hồi nhanh hơn, để tạo hình ảnh không rung, không bị rớt hình và không có bóng mờ

    Kính 3D không bị nháy giúp xem dễ dàng

    Tự thưởng thức với kính 3D phân cực trọng lượng nhẹ, dễ sử dụng. Chiếc kính 3D không bị nháy này không chỉ dễ thay thế và duy trì, mà còn có giá cả hợp lý, và cả gia đình bạn có được lựa chọn có được kính cho từng người. Vì không cần pin và không có dây, bạn giờ đây có thể tự do thưởng thức thật lâu theo ý muốn.

    Biến đổi 2D sang 3D với phím nóng trực tiếp

    Biến đổi bộ sưu tập 2D của bạn sang 3D bằng cách chỉ cần ấn nút! Dễ tiếp cận thông qua phím nóng ở khung, tính năng này sẽ tái phát minh bộ sưu tập 2D ưa thích của bạn, bao gồm trò chơi, phim ảnh và video sang3D.

    Tự động 3D với máy chơi trò chơi và Blue-ray mới nhất với HDMI

    Với các đầu chiếu phim và chơi trò chơi Blu-ray có kết nối tương thích HDMI 1.4a, màn hình Philips 3D sẽ tự động chuyển sang chế độ 3D và cho bạn hình ảnh tuyệt vời ngay lập tức. Không cần phải điều chỉnh!

    SmartControl : Giúp điều chỉnh màn hình dễ dàng

    Phần mềm máy tính để tinh chỉnh cài đặt và hiệu suất hiển thị. Philips cung cấp cho người dùng hai lựa chọn để điều chỉnh cài đặt màn hình. Di chuyển theo menu On Screen Display (Hiển thị trên màn hình) đa mức thông qua các nút trên chính màn hình hoặc dùng phần mềm Philips SmartControl để dễ dàng điều chỉnh nhiều cài đặt hiển thị khác nhau theo cách thức quen thuộc

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Energy Star cho sử dụng năng lượng hiệu quả và tiêu thụ điện thấp

    Energy Star là chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả do US EPA tài trợ và cũng được chấp nhận bởi nhiều quốc gia khác. Chứng chỉ Energy Star đảm bảo rằng bạn đang mua sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả mới nhất, hoạt động với hiệu quả năng lượng tối đa tại tất cả các mức độ hoạt động. Màn hình mới của Philips được cấp chứng chỉ cho các đặc tả Energy Star 5.0 và đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn. Ví dụ, ở chế độ nghỉ Energy Star 5.0 yêu cầu tiêu thụ điện dưới 1 watt, nhưng màn hình Philips tiêu thụ dưới 0,5 watt. Bạn có thể biết thêm chi tiết tại www.energystar.gov

    Công nghệ LED HD đầy đủ cho hình ảnh 2D tuyệt vời

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23 inch / 58,4 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,265 x 0,265 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      SmartResponse
      2 ms trong chế độ 2D (Xám đến Xám)
      Khung xem hiệu quả
      509,2 (Ngang) x 286,4 (Dọc) mm
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 50 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Góc xem 3D
      • 80º (Ngang) / 12º (Dọc)
      • 3D CT<10

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • HDMI x 2
      • VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • 3D
      • Bật/tắt nguồn
      • Đầu vào
      • Menu
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      <0,3 W
      Chế độ bật
      23,85 W (điển hình) (phương pháp kiểm tra energyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      566 x 426 x 219  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      615 x 441 x 115  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      566 x 355 x 54  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,61  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,26  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,03  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EPEAT Bạc
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Bóng láng/Có vân

    • Yêu cầu 3D

      3D tự động
      Yêu cầu HDMI 1.4a
      Phần cứng PC
      Yêu cầu AMD/cạc VGA nVidia*
      Phần mềm
      Phần mềm đi kèm Tridef 3D miễn phí

    Badge-D2C

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    • Nếu bạn thấy không thoải mái như chóng mặt, đau đầu hoặc mất phương hướng, chúng tôi khuyên bạn không xem 3D trong khoảng thời gian dài.
    • Cha mẹ nên theo dõi con mình trong khi xem 3D và bảo đảm trẻ không trải nghiệm bất kỳ sự không thoải mái nào như đã nêu trên. Không khuyến cáo cho trẻ dưới 6 năm tuổi xem 3D.
    • Vui lòng đọc kỹ bản hướng dẫn để biết thêm về 3D và sức khỏe
    • Với cạc VGA và các yêu cầu khác cho hoạt động 3D, vui lòng truy cập www.philips.com/support để biết thêm chi tiết.
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