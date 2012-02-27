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  • Giải trí TV tuyệt vời trên màn hình LED HD đầy đủ Giải trí TV tuyệt vời trên màn hình LED HD đầy đủ Giải trí TV tuyệt vời trên màn hình LED HD đầy đủ

    Màn hình LCD, đèn nền LED

    231TE4LB/00

    Giải trí TV tuyệt vời trên màn hình LED HD đầy đủ

    Trải nghiệm hiệu suất đa phương tiện tuyệt vời trên màn hình HD đầy đủ Motivo của Philips. Kết hợp với bộ dò sóng TV kỹ thuật số, cổng vào HDMI và âm thanh công suất cao, đó thật là một sự lựa chọn tuyệt vời.

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    Màn hình LCD, đèn nền LED

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    Giải trí TV tuyệt vời trên màn hình LED HD đầy đủ

    với bộ dò sóng DTV

    • Motivo
    • 23" (58,4 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    Màn hình LCD HD đầy đủ, với độ phân giải 1920x1080p

    Màn hình LCD HD đầy đủ, với độ phân giải 1920x1080p

    Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    SmartPicture cho trải nghiệm màn hình tối ưu

    SmartPicture cho trải nghiệm màn hình tối ưu

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Image (Hình ảnh), Entertainment (Giải trí), Economy (Tiết kiệm), v.v... để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video cho hiệu suất hiển thị cực cao. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) cho bạn khả năng tiết kiệm điện cao. Tất cả trong thời gian thực chỉ cần nhất một nút duy nhất!

    Incredible Surround cho phép thưởng thức âm thanh nâng cao

    Incredible Surround cho phép thưởng thức âm thanh nâng cao

    Incredible Surround là công nghệ âm thanh của Philips khuếch đại trường âm thanh để đưa bạn ngập tràn trong âm thanh. Sử dụng công nghệ chuyển pha điện tử hiện đại, Incredible Surround trộn âm thanh từ trái và phải theo cách giúp mở rộng khoảng cách ảo giữa hai loa. Sự mở rộng này nâng cao rất nhiều hiệu ứng âm thanh nổi và tạo ra chiều âm thanh tự nhiên hơn. Incredible Surround cho phép bạn trải nghiệm âm thanh surround với độ sâu và độ rộng âm thanh cao hơn, mà không cần sử dụng thêm loa.

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Công nghệ LED cho màu sắc tự nhiên

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Bộ dò sóng TV kỹ thuật số tích hợp cho phép xem TV trên màn hình máy tính của bạn

    Bộ dò sóng tivi kỹ thuật số được tích hợp trên màn hình để nhận và hiển thị tín hiệu TV từ nhiều nguồn khác nhau.

    SmartSound chọn chế độ hoàn hảo cho hiệu suất âm thanh

    SmartSound cho phép bạn chọn hàng loạt chế độ như Movie (Phim), Games (Trò chơi), Music (Nhạc), v.v. do đó tự động kích hoạt các tần số đã được định nghĩa trước để nâng cao âm thanh liên quan đến chức năng

    USB cho phép phát lại âm thanh MP3 và ảnh JPEG

    Kết nối đa phương tiện USB cho phép truy cập trực tiếp ảnh JPEG, nhạc MP3 mà không cần máy tính. Cắm thiết bị USB của bạn trực tiếp vào màn hình và bắt đầu thưởng thức nhạc hoặc ảnh ưa thích của bạn với sự trợ giúp của trình duyệt nội dung thân thiện với người dùng trên màn hình và có thể truy cập dễ dàng thông qua Bộ điều khiển từ xa đi kèm.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước màn hình đường chéo (mét)
      58.4  cm
      Kích thước màn hình đường chéo (inch)
      23  inch
      Tỉ lệ kích thước
      • 16:9
      • Màn ảnh rộng
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Độ phân giải bảng
      1920 x 1080
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20000000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      Quét tích cực
      Nâng cao màn hình
      Màn hình tráng lớp chống phản chiếu

    • Khả năng kết nối

      Cổng ngoài phía sau
      • D-sub x 1
      • HDMI (1.4a) x 1
      • Tai nghe x 1
      • Cổng vào âm thanh máy tính x 1
      • Scart x 1
      • Cổng ra SPDIF x 1 (RCA)
      • Bộ dò sóng x 1
      • YPbPr x 1 + Đầu vào Trái/Phải x 1
      Cổng ngoài phía bên cạnh
      • CI+
      • USB x 1 (JPG/MP3)

    • Tiện lợi

      Dễ lắp đặt
      • Cắm vào là hoạt động
      • Hệ thống dò sóng tự động (ATS)
      Tiện lợi khác
      Gắn VESA (100x100 mm)
      Loại điều khiển từ xa
      Điều khiển từ xa Philips RC6
      Dễ sử dụng
      • Hiển thị trên màn hình
      • Danh sách chương trình
      • Điều khiển bên cạnh
      Điều chỉnh định dạng màn hình
      • Tự động (WSS)
      • Mở rộng phim 14:9
      • Mở rộng phim 16:9
      • Màn ảnh rộng
      • Siêu phóng
      • Phóng to phụ đề
      • 4:3
      SmartSound
      • Rạp hát
      • Phim kịch
      • Trò chơi
      • Tin tức
      • Cá nhân
      • Thể thao
      • Chuẩn
      Teletext
      1000 trang Smart Text
      Ngôn ngữ hiển thị trên màn hình
      • Tiếng Bungary
      • Tiếng Croatia
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Đan Mạch
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Estonia
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Kazakh
      • Tiếng Latvia
      • Tiếng Lithuania
      • Tiếng Na Uy
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Rumani
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Serbi
      • Tiếng Slovakia
      • Tiếng Slovenia
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      SmartPicture
      • Rạp hát
      • Tùy biến
      • Tiết kiệm năng lượng
      • Trò chơi
      • Tự nhiên
      • Ảnh
      • Chuẩn
      • Sống động

    • Âm thanh

      Công suất đầu ra (RMS)
      3W x 2
      Âm thanh nâng cao
      • Incredible Surround
      • Smart Sound
      Hệ thống âm thanh
      • Mono
      • Stereo
      • Nicam Stereo

    • Chân đế

      Nghiêng
      0/+15  độ

    • Công suất

      Mạng lưới điện
      100-240V, 50/60Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      25,6W (điển hình) / 34W (tối đa)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Nhiệt độ môi trường
      5 °C đến 40 °C

    • Độ phân giải màn hình được hỗ trợ

      Định dạng máy tính
      1920 x 1080, 60 Hz tối ưu
      Định dạng video
      • 480i, 60Hz
      • 480p, 60Hz
      • 576i, 50Hz
      • 576p, 50Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 1080p, 24, 50, 60Hz

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      573 x 410 x 174  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      612 x 468 x 117  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      573 x 370 x 39  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,83  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,56  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,32  kg

    • Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền

      Đầu vào ăng-ten
      Cáp đồng trục 75 ohm (IEC75)
      Dải dò sóng
      • Hyperband
      • S-Channel
      • UHF
      • VHF
      Hệ TV
      • PAL I
      • PAL B/G
      • PAL D/K
      • SECAM B/G
      • SECAM D/K
      • SECAM L/L'
      Phát lại video
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM
      Hiển thị bộ dò sóng
      PLL
      TV kỹ thuật số
      • DVB-C
      • DVB-T
      Hỗ trợ MPEG-2, MPEG-4
      CI/CI+
      có (Đúc khóa CI+ trong bộ)
      MHEG-5 v1.06

    • Phụ kiện

      Phụ kiện đi kèm
      • Cáp nguồn
      • Điều khiển từ xa (cùng với pin)
      • Hướng dẫn khởi động nhanh
      • Hướng dẫn sử dụng
      • Cáp VGA

    Trong hộp có gì?

    Các mục khác trong hộp

    • Cáp nguồn
    • Điều khiển từ xa (cùng với pin)
    • Hướng dẫn khởi động nhanh
    • Hướng dẫn sử dụng
    • Cáp VGA
    Badge-D2C

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