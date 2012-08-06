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  • Màn hình ErgoSensor đầu tiên trên thế giới Màn hình ErgoSensor đầu tiên trên thế giới Màn hình ErgoSensor đầu tiên trên thế giới

    Brilliance Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

    231P4QRYES/00

    Màn hình ErgoSensor đầu tiên trên thế giới

    Màn hình ErgoSensor đổi mới của Philips là màn hình thông minh đầu tiên trên thế giới mà có thể khuyên bạn nên ngồi đúng ở vị trí tiện dụng nào trước màn hình máy tính

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    Brilliance Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

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    Màn hình ErgoSensor đầu tiên trên thế giới

    để có nơi làm việc năng suất, khỏe mạnh

    • P-line
    • 23" (58,4 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase là đế màn hình, mang đến sự thuận tiện cho màn hình và giúp cho việc quản lý dây cáp. Các thao tác điều chỉnh độ cao, khớp xoay, độ nghiêng và góc xoay thân thiện với người dùng của chân đế giúp thiết lập vị trí màn hình để có được sự thuận tiện tối đa, có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể khi làm việc cả ngày dài; việc quản lý dây cáp làm giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho nơi làm việc gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Màn hình Philips, nhờ công nghệ SmartErgoBase tiên tiến, có thể được hạ thấp xuống gần như đến mặt bàn để có góc nhìn thoải mái. Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp là giải pháp hoàn hảo nếu bạn sử dụng kính hai tròng, kính ba tròng hoặc kính có thấu kính tăng dần cho công việc máy tính của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ này cho phép người dùng có chiều cao khác nhau rất nhiều sử dụng màn hình theo cài đặt độ cao và góc nhìn ưa thích, giúp họ giảm sự mệt mỏi và căng thẳng.

    ErgoSensor cho cách làm việc tốt hơn cho sức khỏe

    Philips có niềm tin rằng công việc phải phù hợp với con người, chứ không phải ngược lại. Để thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh và năng suất, Philips đã phát triển công nghệ đổi mới đầu tiên trên thế giới gọi là "ErgoSensor", được nhúng trong màn hình để cảm biến và đánh giá hành vi của người dùng. ErgoSensor khuyên người dùng cách ngồi tại vị trí thuận tiện trước máy tính với phản hồi chỉnh sửa về khoảng cách xem tối ưu, góc cổ thuận tiện và khuyên thời gian nghỉ. Công nghệ còn tiết kiệm lên đến 80% tiêu thụ năng lượng nếu người dùng không có mặt trên ghế bằng cách tắt màn hình.

    DisplayPort mang đến âm thanh và video trên cùng một dây cáp dài duy nhất

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    Tiêu thụ điện bằng không với công tắc cứng 0 watt

    Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa

    Phát hiện và lời khuyên chỉnh sửa tư thế cổ

    Màn hình ErgoSensor đổi mới của Philips với bộ cảm biến phát hiện tư thế thông minh khuyên bạn ngồi tại vị trí đúng thuận tiện trước màn hình máy tính.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23 inch / 58,4 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,265 x 0,265 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      14  ms
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      509,18 (Ngang) x 286,41 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      7 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort x 1
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • VGA (Analog)
      USB
      USB 2.0 x 4
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      1,5 Wx2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Âm lượng
      • Ergo
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl Cao cấp

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      90 độ, theo chiều kim đồng hồ, tự động xoay
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      18 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      29,1 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      547 x 515 x 220  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      600 x 400 x 263  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      547 x 343 x 60  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      7,70  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      5,23  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,09  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • ErgoSensor
      • EnergyStar 5.0
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      65%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Bạc
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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