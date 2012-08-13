231P4QRYEB/00
Màn hình ErgoSensor đầu tiên trên thế giới
Màn hình ErgoSensor đổi mới của Philips là màn hình thông minh đầu tiên trên thế giới mà có thể khuyên bạn nên ngồi đúng ở vị trí tiện dụng nào trước màn hình máy tínhXem tất cả lợi ích
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.
SmartErgoBase là đế màn hình, mang đến sự thuận tiện cho màn hình và giúp cho việc quản lý dây cáp. Các thao tác điều chỉnh độ cao, khớp xoay, độ nghiêng và góc xoay thân thiện với người dùng của chân đế giúp thiết lập vị trí màn hình để có được sự thuận tiện tối đa, có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể khi làm việc cả ngày dài; việc quản lý dây cáp làm giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho nơi làm việc gọn gàng và chuyên nghiệp.
Màn hình Philips, nhờ công nghệ SmartErgoBase tiên tiến, có thể được hạ thấp xuống gần như đến mặt bàn để có góc nhìn thoải mái. Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp là giải pháp hoàn hảo nếu bạn sử dụng kính hai tròng, kính ba tròng hoặc kính có thấu kính tăng dần cho công việc máy tính của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ này cho phép người dùng có chiều cao khác nhau rất nhiều sử dụng màn hình theo cài đặt độ cao và góc nhìn ưa thích, giúp họ giảm sự mệt mỏi và căng thẳng.
Philips có niềm tin rằng công việc phải phù hợp với con người, chứ không phải ngược lại. Để thúc đẩy môi trường làm việc lành mạnh và năng suất, Philips đã phát triển công nghệ đổi mới đầu tiên trên thế giới gọi là "ErgoSensor", được nhúng trong màn hình để cảm biến và đánh giá hành vi của người dùng. ErgoSensor khuyên người dùng cách ngồi tại vị trí thuận tiện trước máy tính với phản hồi chỉnh sửa về khoảng cách xem tối ưu, góc cổ thuận tiện và khuyên thời gian nghỉ. Công nghệ còn tiết kiệm lên đến 80% tiêu thụ năng lượng nếu người dùng không có mặt trên ghế bằng cách tắt màn hình.
DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.
Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa
Màn hình ErgoSensor đổi mới của Philips với bộ cảm biến phát hiện tư thế thông minh khuyên bạn ngồi tại vị trí đúng thuận tiện trước màn hình máy tính.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
Bạn có thể xem trang web của chúng tôi tốt nhất bằng phiên bản mới nhất của Microsoft Edge, Google Chrome hoặc Firefox