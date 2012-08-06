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  • Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường

    Brilliance Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

    231P4QPYKES/00

    Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường

    Màn hình LED IPS của Philips với Webcam giúp bạn cộng tác và giao tiếp, tiết kiệm thời gian và tiền bạc của bạn.

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    Brilliance Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

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    Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường

    với Webcam giúp tiết kiệm thời gian và tiền bạc

    • P-line
    • 23" (58,4 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    PowerSensor tiết kiệm lên đến 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor tiết kiệm lên đến 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor là 'cảm biến con người' tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem có mặt người dùng không và tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng bước ra khỏi bàn, cắt giảm chi phí năng lượng lên đến 80 phần trăm và kéo dài tuổi thọ màn hình

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase là đế màn hình, mang đến sự thuận tiện cho màn hình và giúp cho việc quản lý dây cáp. Các thao tác điều chỉnh độ cao, khớp xoay, độ nghiêng và góc xoay thân thiện với người dùng của chân đế giúp thiết lập vị trí màn hình để có được sự thuận tiện tối đa, có thể làm giảm bớt sự căng thẳng của cơ thể khi làm việc cả ngày dài; việc quản lý dây cáp làm giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho nơi làm việc gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Màn hình Philips, nhờ công nghệ SmartErgoBase tiên tiến, có thể được hạ thấp xuống gần như đến mặt bàn để có góc nhìn thoải mái. Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp là giải pháp hoàn hảo nếu bạn sử dụng kính hai tròng, kính ba tròng hoặc kính có thấu kính tăng dần cho công việc máy tính của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ này cho phép người dùng có chiều cao khác nhau rất nhiều sử dụng màn hình theo cài đặt độ cao và góc nhìn ưa thích, giúp họ giảm sự mệt mỏi và căng thẳng.

    Webcam để kết nối và cộng tác

    Webcam và micro tích hợp cho phép bạn xem và giao tiếp với đồng nghiệp và khách hàng. Giải pháp đơn giản này cho phép bạn cộng tác và chia sẻ, tiết kiệm thời gian quý báu và chi phí liên quan đến di chuyển.

    DisplayPort mang đến âm thanh và video trên cùng một dây cáp dài duy nhất

    DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.

    USB Hub có 3 cổng giúp kết nối dễ dàng

    USB Hub cho phép người dùng kết nối thuận tiện các thiết bị đa phương tiện cắm vào là hoạt động như thiết bị nhớ USB, camera, HDD bỏ túi, Web camera, PDA, máy in và nhiều thiết bị khác có kết nối USB. USB 2.0 Hub có vị trí thuận tiện trên màn hình cho phép tín hiệu USB 2.0 truyền qua đến máy tính. Lưu ý rằng nhiều thiết bị như camera và HDD có thể cần được cấp nguồn riêng, vì chúng có yêu cầu nguồn cao hơn so với mức cung cấp trên USB Hub của màn hình.

    Tiêu thụ điện bằng không với công tắc cứng 0 watt

    Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      23 inch / 58,4 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,265 x 0,265 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000 :1
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      509,18 (Ngang) x 286,41 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      7 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DisplayPort x 1
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • VGA (Analog)
      USB
      USB 2.0 x 3
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Micrô
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      1,5 Wx2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Âm lượng
      • PowerSensor
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl Cao cấp
      Webcam tích hợp
      Camera 2,0 megapixel với micrô và đèn chỉ báo LED

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      130  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      18 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      29,1 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      547 x 515 x 220  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      600 x 400 x 263  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      547 x 343 x 60  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      7,70  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      5,23  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,09  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • PowerSensor
      • EnergyStar 5.0
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      65%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Bạc
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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