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  • Đẹp tuyệt vời Đẹp tuyệt vời Đẹp tuyệt vời

    Brilliance Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

    229C4QHSW/00

    Đẹp tuyệt vời

    Màn hình Blade 2 mới của Philips với thiết kế siêu mỏng, kiểu cách và màn hình IPS với góc nhìn rộng sẵn sàng mang đến hiệu suất tuyệt vời

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    Brilliance Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

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    Đẹp tuyệt vời

    Màn hình IPS hiệu suất cao siêu mỏng

    • Blade 2
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa

    SmartImage: Trải nghiệm hiển thị thân thiện với người dùng đã tối ưu hóa

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn Phòng), Image (Hình Ảnh), Entertainment (Giải Trí), Economy (Tiết Kiệm), v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu một cách tích cực độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video, để cho hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết Kiệm) cung cấp cho bạn tiết kiệm nhiều nguồn điện. Tất cả trong thời gian thực với việc nhấn một nút!

    SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ

    SmartKolor cho hình ảnh rực rỡ

    SmartKolor là công nghệ mở rộng màu phức tạp, có thể nâng cao dải màu có thể nhìn thấy của màn hình. Bằng cách tăng cường mức khuếch đại RGB của màn hình, tính năng này cho phép bạn có được hình ảnh rực rỡ và lộng lẫy, cho trải nghiệm xem ảnh và video vượt trội.

    SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu

    SmartTxt cho trải nghiệm đọc tối ưu

    SmartTxt là một thuật toán phức tạp, nâng cao khả năng đọc chữ dựa trên ứng dụng như tài liệu PDF hoặc sách điện tử, là những dạng nội dung yêu cầu sự tập trung và chú ý cao hơn.

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    SmartContrast 20000000:1 cho chi tiết màu đen biểu cảm đến đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng là các biểu tượng cảm ứng, thông minh, thay thế cho những nút nhô ra, cho phép người dùng điều chỉnh màn hình theo yêu cầu của họ. Đáp ứng cú chạm nhẹ nhất của bạn, Điều khiển cảm ứng mang đến cho màn hình một cảm giác hiện đại.

    Thiết kế siêu mỏng, kiểu cách cho hình dáng hiện đại

    Dải màn hình mới của Philips sử dụng LED siêu mỏng thế hệ mới nhất, do đó cho phép thiết kế mỏng hơn rất nhiều so với thế hệ trước. Mỏng không chỉ giúp cho màn hình có hình dáng đẹp hơn, mà còn tiết kiệm không gian trên bàn!!

    Vật liệu thân thiện với môi trường đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

    "Philips cam kết sử dụng vật liệu bền vững, thân thiện với môi trường cho toàn bộ dòng sản phẩm màn hình của công ty. Tất cả các bộ phận bằng nhựa ở phần thân, bộ phận khung bằng thép và vật liệu đóng gói đều sử dụng vật liệu tái chế 100%. Trong một số kiểu sản phẩm nhất định chúng tôi sử dụng lên đến 65% nhựa tái chế sau sử dụng. Sự tuân thủ chặt chẽ tiêu chuẩn RoHS đảm bảo sự giảm đáng kể hoặc loại bỏ các chất độc hại như chì. Hàm lượng thủy ngân trong màn hình có đèn nền CCFL đã được giảm đáng kể và được loại bỏ hoàn toàn trong màn hình đèn nền LED. Vui lòng truy cập Philips tại http://www.asimpleswitch.com/global/ để tìm hiểu thêm.

    Energy Star cho sử dụng năng lượng hiệu quả và tiêu thụ điện thấp

    Energy Star là chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả do US EPA tài trợ và cũng được chấp nhận bởi nhiều quốc gia khác. Chứng chỉ Energy Star đảm bảo rằng bạn đang mua sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả mới nhất, hoạt động với hiệu quả năng lượng tối đa tại tất cả các mức độ hoạt động. Màn hình mới của Philips được cấp chứng chỉ cho các đặc tả Energy Star 5.0 và đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn. Ví dụ, ở chế độ nghỉ Energy Star 5.0 yêu cầu tiêu thụ điện dưới 1 watt, nhưng màn hình Philips tiêu thụ dưới 0,5 watt. Bạn có thể biết thêm chi tiết tại www.energystar.gov

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      21,5 inch/54,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,248 x 0,248 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      475,2 (Ngang) x 267,3 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      7 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • HDMI
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • Menu
      • Tăng cường
      • Bật/tắt nguồn
      • Đầu vào
      • SmartImage
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -3/+15  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      <0,3 W
      Chế độ bật
      25W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      <0,3 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      509 x 401 x 180  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      565 x 533 x 139  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      509 x 316 x 34  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,67  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,73  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      1,74  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0 đến 40  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20 đến 60  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • EnergyStar 5.0
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Bề mặt
      Bóng
      Chân
      Trắng
      Khung mặt trước
      Trắng
      Nắp sau
      Trắng

    Badge-D2C

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