Cụm từ tìm kiếm

  • Màn hình IPS hiệu suất cao Màn hình IPS hiệu suất cao Màn hình IPS hiệu suất cao

    Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

    227E4QHSD/00

    Màn hình IPS hiệu suất cao

    Trải nghiệm hình ảnh LED rực rỡ trên màn hình IPS có góc nhìn rộng này với thiết kế tao nhã và thanh mảnh. Với những tính năng như HDMI và SmartImage lite, đây là một lựa chọn tuyệt vời!

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    Màn hình LCD IPS, đèn nền LED

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    Màn hình IPS hiệu suất cao

    cho màu sắc sống động, tuyệt vời

    • E Line
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Màn hình HD đầy đủ
    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào - ngay cả khi ở chế độ trục 90 độ! Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho trải nghiệm hình ảnh tốt nhất

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho trải nghiệm hình ảnh tốt nhất

    Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision là công nghệ sở hữu riêng của Philips, sử dụng thuật toán tiên tiến để kiểm tra và căn chỉnh màn hình, mang đến cho bạn hiệu suất hiển thị cực cao. Philips đảm bảo rằng màn hình TrueVision khi rời nhà máy đều được tinh chỉnh với quy trình này, để bạn có được chất lượng hình ảnh và màu sắc ổn định.

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng hiện đại

    Điều khiển cảm ứng là các biểu tượng cảm ứng, thông minh, thay thế cho những nút nhô ra, cho phép người dùng điều chỉnh màn hình theo yêu cầu của họ. Đáp ứng cú chạm nhẹ nhất của bạn, Điều khiển cảm ứng mang đến cho màn hình một cảm giác hiện đại.

    Công nghệ SmartImage Lite cho trải nghiệm xem LCD nâng cao

    Công nghệ SmartImage Lite là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình. Dựa trên cảnh bạn chọn, SmartImage Lite nâng cao động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu suất hiển thị cực cao - tất cả theo thời gian thực chỉ cần bấm một phím duy nhất.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      21,5 inch / 54,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,248 x 0,248 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage Lite
      Khung xem hiệu quả
      475,2 (Ngang) x 267,3 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      7 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • HDMI
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage Lite
      • Đầu vào
      • 4:3 / Rộng
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W
      Chế độ bật
      26,3 W (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      510 x 398 x 179  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      562 x 475 x 98  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      510 x 314 x 37  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      3,74  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,20  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      1,83  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 5.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Màu anh đào đen
      Bề mặt
      Bóng

    Badge-D2C

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