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  • Hình ảnh rực rỡ với màn hình AH-IPS Hình ảnh rực rỡ với màn hình AH-IPS Hình ảnh rực rỡ với màn hình AH-IPS

    Màn hình LCD với SmartImage lite

    224E5QHSB/00

    Hình ảnh rực rỡ với màn hình AH-IPS

    Màn hình Philips này có khung viền siêu hẹp và màn hình hiển thị AH-IPS mang đến cho bạn hình ảnh sống động, màu sắc rực rỡ. Liên kết HD Di động cho phép bạn kết nối với Điện thoại thông minh.

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    Màn hình LCD với SmartImage lite

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    Hình ảnh rực rỡ với màn hình AH-IPS

    có Khung viền siêu hẹp, MHL

    • Khung viền siêu hẹp
    • 21,5" (54,6 cm)
    • MHL
    Diện mạo tối giản với Khung viền siêu hẹp

    Diện mạo tối giản với Khung viền siêu hẹp

    Sử dụng các bảng công nghệ mới nhất, màn hình Philips mới được thiết kế với phong cách tối giản bằng cách giới hạn độ dày khung viền ngoài xuống khoảng 2,5mm. Kết hợp với dải ma trận đen khoảng 9mm nằm trong bảng, kích thước khung viền tổng thể được giảm xuống đáng kể, cho phép giảm thiểu sự xao nhãng và kích thước xem tối đa. Đặc biệt thích hợp cho các thiết lập nhiều màn hình hoặc xếp lát như chơi game, thiết kế đồ họa và các ứng dụng chuyên nghiệp, màn hình khung viền siêu hẹp mang đến cho bạn cảm giác như sử dụng một màn hình lớn.

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Công nghệ MHL cho phép thưởng thức nội dung di động trên màn hình lớn

    Liên kết Độ nét cao Di động (MHL) là giao tiếp âm thanh/video di động để kết nối trực tiếp điện thoại di động và các thiết bị bỏ túi khác với màn hình có độ nét cao. Cáp MHL tùy chọn cho phép bạn kết nối đơn giản thiết bị di động có khả năng MHL với màn hình Philips MHL lớn này và xem video HD thật như cuộc sống với âm thanh kỹ thuật số đầy đủ. Giờ đây bạn không chỉ thưởng thức trò chơi, ảnh, phim hoặc các ứng dụng di động khác trên màn hình lớn, mà bạn còn có thể sạc pin đồng thời cho thiết bị di động của bạn vì vậy bạn sẽ không bao giờ bị hết pin giữa chừng.

    Màn hình AH-IPS mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình AH-IPS mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình AH-IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình AH-IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    HDMI sẵn sàng cho giải trí HD đầy đủ

    Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình HD đầy đủ 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải HD đầy đủ 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision là công nghệ sở hữu riêng của Philips, sử dụng thuật toán tiên tiến để kiểm tra và căn chỉnh màn hình, mang đến cho bạn hiệu suất hiển thị cực cao. Philips đảm bảo rằng màn hình TrueVision khi rời nhà máy đều được tinh chỉnh với quy trình này, để bạn có được chất lượng hình ảnh và màu sắc ổn định.

    Công nghệ SmartImage Lite cho trải nghiệm xem LCD nâng cao

    Công nghệ SmartImage Lite là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình. Dựa trên cảnh bạn chọn, SmartImage Lite nâng cao động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu suất hiển thị cực cao - tất cả theo thời gian thực chỉ cần bấm một phím duy nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      21,5 inch / 54,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      LCD AH-IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,248 x 0,248 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage Lite
      Khung xem hiệu quả
      476,1 (Ngang) x 267,8 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB
      SmartResponse (điển hình)
      5 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)
      MHL
      1080p@30Hz

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      • MHL-HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      • VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Âm thanh HDMI ra

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu
      • 4:3 / Rộng
      • Đầu vào
      • SmartImage Lite
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      20 W (điển hình) (phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      500 x 394 x 213  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      562 x 466 x 106  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      500 x 306 x 47  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,01  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,14  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      2,82  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • cETLus
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Màu anh đào đen / Đen
      Bề mặt
      Bóng

    • Trong hộp có gì?

      Cáp
      VGA, Nguồn
      Màn hình kèm chân đế
      Tài liệu hướng dẫn sử dụng

    Badge-D2C

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    • Yêu cầu thiết bị di động có xác nhận HML tùy chọn và cáp MHL (không đi kèm). Vui lòng kiểm tra sự tương thích với nhà cung cấp thiết bị MHL của bạn.
    • Nhãn hiệu / thương hiệu "IPS" và những bằng phát minh về công nghệ có liên quan thuộc về chủ sơ hữu tương ứng của chúng.
    • Tiết kiệm năng lượng của ErP bằng chế độ chờ/tắt không áp dụng với tính năng sạc MHL
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