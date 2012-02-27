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221TE4LB/00
Giải trí TV tuyệt vời trên màn hình LED HD đầy đủ
Trải nghiệm hiệu suất đa phương tiện tuyệt vời trên màn hình HD đầy đủ Motivo của Philips. Kết hợp với bộ dò sóng TV kỹ thuật số, cổng vào HDMI và âm thanh công suất cao, đó thật là một sự lựa chọn tuyệt vời.Xem tất cả lợi ích
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Màn hình HD đầy đủ có độ phân giải màn hình rộng 1920 x 1080p. Đây là độ phân giải cao nhất của các nguồn HD cho chất lượng hình ảnh tốt nhất có thể. Đây là minh chứng hoàn toàn cho tương lai vì sản phẩm hỗ trợ tín hiệu 1080p từ tất cả các nguồn, bao gồm những nguồn mới nhất như Blu-ray và máy chơi trò chơi HD tiên tiến. Thao tác xử lý tín hiệu được nâng cấp mở rộng để hỗ trợ độ phân giải và chất lượng tín hiệu cao hơn rất nhiều này. Sản phẩm tạo ra hình ảnh quét tăng dần không bị rung hình tuyệt vời với độ sáng và màu sắc siêu việt.
Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Image (Hình ảnh), Entertainment (Giải trí), Economy (Tiết kiệm), v.v... để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video cho hiệu suất hiển thị cực cao. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) cho bạn khả năng tiết kiệm điện cao. Tất cả trong thời gian thực chỉ cần nhất một nút duy nhất!
Incredible Surround là công nghệ âm thanh của Philips khuếch đại trường âm thanh để đưa bạn ngập tràn trong âm thanh. Sử dụng công nghệ chuyển pha điện tử hiện đại, Incredible Surround trộn âm thanh từ trái và phải theo cách giúp mở rộng khoảng cách ảo giữa hai loa. Sự mở rộng này nâng cao rất nhiều hiệu ứng âm thanh nổi và tạo ra chiều âm thanh tự nhiên hơn. Incredible Surround cho phép bạn trải nghiệm âm thanh surround với độ sâu và độ rộng âm thanh cao hơn, mà không cần sử dụng thêm loa.
Thiết bị HDMI sẵn sàng có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).
LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.
Bộ dò sóng tivi kỹ thuật số được tích hợp trên màn hình để nhận và hiển thị tín hiệu TV từ nhiều nguồn khác nhau.
SmartSound cho phép bạn chọn hàng loạt chế độ như Movie (Phim), Games (Trò chơi), Music (Nhạc), v.v. do đó tự động kích hoạt các tần số đã được định nghĩa trước để nâng cao âm thanh liên quan đến chức năng
Kết nối đa phương tiện USB cho phép truy cập trực tiếp ảnh JPEG, nhạc MP3 mà không cần máy tính. Cắm thiết bị USB của bạn trực tiếp vào màn hình và bắt đầu thưởng thức nhạc hoặc ảnh ưa thích của bạn với sự trợ giúp của trình duyệt nội dung thân thiện với người dùng trên màn hình và có thể truy cập dễ dàng thông qua Bộ điều khiển từ xa đi kèm.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Âm thanh
Chân đế
Công suất
Độ phân giải màn hình được hỗ trợ
Kích thước
Trọng lượng
Bộ dò sóng/Bộ thu/Bộ truyền
Phụ kiện
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