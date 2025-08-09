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MonitorMàn hình LCD

221S9/74

4.8

| (5) Đánh giá | 100% khuyên dùng sản phẩm này

Tính năng thiết yếu, chất lượng đáng tin cậy

Màn hình dòng S của chúng tôi nổi bật với Công nghệ không nháy hình và chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue, giúp bảo vệ đôi mắt và tăng cường hiệu suất làm việc của bạn.

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Tính năng thiết yếu, chất lượng đáng tin cậy

  • S Line

  • 22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình VA mang đến hình ảnh ấn tượng với góc nhìn rộng

Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết, sắc nét

Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.

SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

Thông số kỹ thuật

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Đánh giá

Các bài đánh giá này chịu sự quản lý của Bazaarvoice và tuân theo Chính sách xác thực của Bazaarvoice. Chính sách này được hỗ trợ bởi công nghệ chống gian lận và phân tích con người. Có thể tìm thấy thông tin chi tiết tại
Ý kiến của khách hàng dưới dạng đánh giá sản phẩm và xếp hạng sao rất hữu ích đối với tất cả khách hàng. Những đánh giá này giúp bạn tìm hiểu thêm về sản phẩm và hỗ trợ bạn đưa ra quyết định mua hàng. Bất kỳ khách hàng nào đã mua sản phẩm trực tuyến hoặc tại cửa hàng đều có thể gửi đánh giá

4.8

trên 5

5

Đánh giá

100%

khuyên dùng sản phẩm này

3
2
1

09/08/2025

Australia

Australia

Very good

I used this on my Lenovo Ideapad. This monitor is 75hz, which is good for what I do on my computer (Gaming mostky)

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 241S9 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2023-08-09

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 241S9 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2023-08-09

14/05/2025

Australia

Australia

POWER CORD/CABLE

Just wondering what type of power cable it uses as I need to replace mine.

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2025-04-13

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2025-04-13

28/11/2023

Australia

Australia

The best the best

The best.the best the best the best.................

Ưu điểm

The best

Khuyết điểm

None

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2021-11-28

Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này

Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor

Ngày Sử Dụng 2021-11-28

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.

  2. Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse

  3. Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976

  4. Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931

  5. Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.