Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Tính năng thiết yếu, chất lượng đáng tin cậy
Màn hình dòng S của chúng tôi nổi bật với Công nghệ không nháy hình và chế độ giảm ánh sáng xanh LowBlue, giúp bảo vệ đôi mắt và tăng cường hiệu suất làm việc của bạn.
S Line
22 (đường chéo 21,5" / 54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Màn hình LED Philips VA sử dụng công nghệ căn chỉnh dọc đa miền tiên tiến, mang lại tỷ lệ tương phản tĩnh siêu cao cho hình ảnh sống động và rực rỡ hơn. Trong khi các ứng dụng văn phòng tiêu chuẩn được xử lý dễ dàng, sản phẩm đặc biệt phù hợp cho ảnh, duyệt web, phim, chơi game và các ứng dụng đồ họa yêu cầu cao. Công nghệ quản lý điểm ảnh được tối ưu hóa cho góc nhìn siêu rộng 178/178 độ, cho hình ảnh sắc nét.
Chất lượng hình ảnh rất quan trọng. Màn hình thông thường mang lại chất lượng tốt, nhưng bạn còn mong đợi nhiều hơn thế. Màn hình này có độ phân giải Full HD 1920 x 1080 được nâng cao. Với Full HD cho chi tiết sắc nét kết hợp cùng độ sáng cao, độ tương phản ấn tượng và màu sắc chân thực, bạn sẽ được tận hưởng hình ảnh sống động như thật.
SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!
4.8
trên 5
5
Đánh giá
100%
khuyên dùng sản phẩm này
LQ224
09/08/2025
Australia
Very good
I used this on my Lenovo Ideapad. This monitor is 75hz, which is good for what I do on my computer (Gaming mostky)
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 241S9 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2023-08-09
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 241S9 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2023-08-09
Boston_T
14/05/2025
Australia
POWER CORD/CABLE
Just wondering what type of power cable it uses as I need to replace mine.
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2025-04-13
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2025-04-13
Mosca....
28/11/2023
Australia
The best the best
The best.the best the best the best.................
Ưu điểm
The best
Khuyết điểm
None
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2021-11-28
Đúng, tôi khuyến khích sử dụng sản phẩm này
Đánh giá này được thực hiện cho Monitor 271S9 LCD monitor
Ngày Sử Dụng 2021-11-28
Độ phân giải tối đa chỉ áp dụng cho đầu vào HDMI.
Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
Vùng màu sRGB dựa trên CIE1931
Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.