221S3UCS/00
Tính đơn giản với màn hình USB
Mang lại sự thoải mái cho bạn với màn hình USB mới của Philips. Các cổng USB 2.0 trên máy tính xách tay cung cấp video kỹ thuật số và nguồn điện cho màn hình của bạn thông qua một kết nối cáp duy nhất!Xem tất cả lợi ích
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LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.
Màn hình USB của Philips có thể hiển thị hình ảnh và lấy nguồn trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay với một cáp USB duy nhất. Không cần thêm cáp nguồn hoặc cáp video, kết quả là một kết nối đơn giản, sử dụng một cáp duy nhất, tiêu thụ điện thấp giữa máy tính xách tay và màn hình.
Màn hình USB sử dụng đèn nền LED tiêu thụ điện thấp đặc biệt, cho phép màn hình chỉ cần lấy nguồn từ cổng USB của máy tính xách tay. Màn hình tiêu thụ khoảng 9 watt, cho mức tiêu thụ điện thấp hơn khoảng 50% so với màn hình chuẩn tương đương.
Compact Ergo Base là đế màn hình 'thân thiện với người dùng' của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.
Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.
Độ nghiêng và độ xoay của màn hình là cơ chế tích hợp trên bộ phận đế, cho phép màn hình xoay và nghiêng về phía sau hoặc phía trước.
Hình ảnh/Hiển thị
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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