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  • Tính đơn giản với màn hình USB Tính đơn giản với màn hình USB Tính đơn giản với màn hình USB

    Màn hình LCD, đèn nền LED

    221S3UCS/00

    Tính đơn giản với màn hình USB

    Mang lại sự thoải mái cho bạn với màn hình USB mới của Philips. Các cổng USB 2.0 trên máy tính xách tay cung cấp video kỹ thuật số và nguồn điện cho màn hình của bạn thông qua một kết nối cáp duy nhất!

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    Màn hình LCD, đèn nền LED

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    Tính đơn giản với màn hình USB

    Cáp USB duy nhất cho nguồn điện và video

    • S Line
    • 21,5" (54,6 cm)
    • Màn hình USB

    Bật tức thời, nhờ công nghệ LED

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Kết nối máy tính xách tay USB 2.0 duy nhất cho nguồn và video

    Màn hình USB của Philips có thể hiển thị hình ảnh và lấy nguồn trực tiếp từ cổng USB của máy tính xách tay với một cáp USB duy nhất. Không cần thêm cáp nguồn hoặc cáp video, kết quả là một kết nối đơn giản, sử dụng một cáp duy nhất, tiêu thụ điện thấp giữa máy tính xách tay và màn hình.

    Tiêu thụ điện rất thấp

    Màn hình USB sử dụng đèn nền LED tiêu thụ điện thấp đặc biệt, cho phép màn hình chỉ cần lấy nguồn từ cổng USB của máy tính xách tay. Màn hình tiêu thụ khoảng 9 watt, cho mức tiêu thụ điện thấp hơn khoảng 50% so với màn hình chuẩn tương đương.

    Điều chỉnh độ cao 70mm cho vị trí ngồi lý tưởng

    Compact Ergo Base là đế màn hình 'thân thiện với người dùng' của Philips cho phép xoay, nghiêng và có thể điều chỉnh độ cao để từng người dùng có thể đặt vị trí màn hình để có được sự thoải mái và hiệu quả tối đa khi xem.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Điều chỉnh độ nghiêng và độ xoay cho góc nhìn lý tưởng

    Độ nghiêng và độ xoay của màn hình là cơ chế tích hợp trên bộ phận đế, cho phép màn hình xoay và nghiêng về phía sau hoặc phía trước.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      21,5 inch / 54,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,248 x 0,248 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1920 x 1080 @ 60Hz
      Độ sáng
      150  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 160º (Ngang) / 150º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Cổng vào tín hiệu video
      USB 2.0

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      lên đến 70  mm
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tắt
      0W
      Chế độ bật
      9W (điển hình) (USB 2.0)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      Vận hành - Trắng
      Bộ nsạc pin nguồn tùy chọn
      • Model-DSA-20PFE-05 FEU 050300
      • DSA-20PFE-05 FCH 050300
      • DSA-20PFE-05 FUS 050300
      • Thông số kỹ thuật -100-240VAC
      • 50/60Hz
      • 0,7A*
      Đầu vào cấp nguồn bộ sạc điện trong xe hơi
      USB 2.0

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      507 x 402 x 201  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      565 x 461 x 131  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      507 x 323 x 59  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,13  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,85  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,44  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CCC
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • UL/cUL

    • Tủ

      Màu sắc
      Bạc
      Bề mặt
      Chất liệu

    Badge-D2C

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    • Trong một số tình huống hiếm khi xảy ra, nếu 2 cổng USB trên máy tính xách tay của bạn không có đủ nguồn ra cho màn hình, trong trường hợp này bạn cần mua bộ sạc pin DC tùy chọn.
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