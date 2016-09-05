Cụm từ tìm kiếm

  • Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Màn hình LCD

    206V6QSB/74

    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Thưởng thức hình ảnh LED sống động trên màn hình Philips này. Được trang bị tính năng SmartContrast, đây là một lựa chọn tuyệt vời!

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    Màn hình LCD

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    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    • V Line
    • 20 (Có thể xem được 19,5" / 49,4 cm)
    Màn hình AH-IPS mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình AH-IPS mang đến hình ảnh tuyệt vời với góc nhìn rộng

    Màn hình AH-IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 178/178 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình AH-IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      19,45 inch / 49,4 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:10
      Tấm nền
      LCD AH-IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,291 x 0,291 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1440 x 900 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      14 (GtG)  ms
      Góc nhìn
      • 178º (Ngang) / 178º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Khung xem hiệu quả
      418,61 (Ngang) x 262,35 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -76 Hz (Dọc)
      sRGB
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      • Bật/tắt nguồn
      • Menu/OK
      • Độ sáng/Quay lại
      • Rộng 4:3/Lên
      • Tự động/Xuống
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W (điển hình)
      Chế độ bật
      17,17 W (điển hình), 18,1 W (tối đa)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      452 x 371 x 200  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      508 x 432 x 111  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      452 x 304 x 40  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      3,70  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,28  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      2,00  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      50.000 (loại trừ đèn nền)  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • WEEE
      • CECP
      • CCC

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Sáng bóng (khung mặt trước) / Mặt vân (nắp sau)

    Badge-D2C

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    • Thời gian phản hồi thông minh là giá trị tối ưu từ các thử nghiệm GtG hoặc GtG (BW).
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