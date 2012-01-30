65% nhựa tái chế sau sử dụng với TCO Edge

Chứng chỉ TCO Edge được trao cho các sản phẩm vượt quá các chương trình gắn nhãn sinh thái hiện tại. Vượt trên các yêu cầu TCO chuẩn, tiêu chuẩn này yêu cầu sản phẩm sử dụng tối thiểu 65% nhựa tái chế sau sử dụng, sử dụng năng lượng hiệu quả, sử dụng vật liệu có mức độ độc hại tối thiểu, có vỏ hộp bằng vật liệu tái sinh 100% và được thiết kế để dễ dàng tái chế và nhiều yêu cầu khác. Bạn có thể yên tâm rằng màn hình Philips này là sản phẩm công nghệ tiên tiến, là sản phẩm ICT tốt nhất trong cùng lớp sản phẩm, mang lại lợi ích cho bạn và cho hành tinh, đồng thời giúp bạn thực hiện trách nhiệm mua hàng IT xanh!