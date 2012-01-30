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  • Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường

    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

    19B4LPCB/00

    Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường

    Màn hình LED có PowerSensor của Philips sử dụng 65% nhựa tái chế sau sử dụng với vỏ bọc không có PVC, BFR sẽ là lý tưởng để có năng suất thân thiện với môi trường

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    Brilliance Màn hình LCD, đèn nền LED

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    Màn hình có thiết kế bền vững thân thiện môi trường

    với công nghệ PowerSensor tiết kiệm điện

    • B-line
    • 19" (48,3 cm)
    • 1280 x 1024
    PowerSensor tiết kiệm lên đến 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor tiết kiệm lên đến 80% chi phí năng lượng

    PowerSensor là 'cảm biến con người' tích hợp, truyền và nhận tín hiệu hồng ngoại vô hại để xác định xem có mặt người dùng không và tự động giảm độ sáng màn hình khi người dùng bước ra khỏi bàn, cắt giảm chi phí năng lượng lên đến 80 phần trăm và kéo dài tuổi thọ màn hình

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    SmartErgoBase cho phép điều chỉnh thuận tiện thân thiện với người dùng

    Chân đế màn hình SmartErgoBase mang lại sự thoải mái về mặt công thái học và giúp quản lý dây cáp gọn gàng. Chân đế có thể xoay trục, xoay đế và nghiêng theo nhiều góc độ khác nhau để đảm bảo sự thoải mái tối đa. Chân đế có thể điều chỉnh độ cao đảm bảo chế độ xem tối ưu, giảm bớt sự căng thẳng về thể chất trong một ngày làm việc dài, đồng thời quản lý cáp giảm sự lộn xộn của dây cáp và giữ cho không gian làm việc luôn gọn gàng và chuyên nghiệp.

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp giúp cho sự thuận tiện tối đa khi đọc

    Màn hình Philips, nhờ công nghệ SmartErgoBase tiên tiến, có thể được hạ thấp xuống gần như đến mặt bàn để có góc nhìn thoải mái. Chiều cao từ mép khung đến mặt bàn thấp là giải pháp hoàn hảo nếu bạn sử dụng kính hai tròng, kính ba tròng hoặc kính có thấu kính tăng dần cho công việc máy tính của bạn. Bên cạnh đó, công nghệ này cho phép người dùng có chiều cao khác nhau rất nhiều sử dụng màn hình theo cài đặt độ cao và góc nhìn ưa thích, giúp họ giảm sự mệt mỏi và căng thẳng.

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Loa stereo tích hợp cho giải trí đa phương tiện

    Cặp loa stereo chất lượng cao được tích hợp trong một thiết bị màn hình. Loa có thể nhìn thấy hướng ra mặt trước hoặc ẩn đi hướng xuống dưới, hướng lên trên, hướng ra đằng sau, v.v. tùy thuộc vào kiểu và thiết kế.

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision đảm bảo hình ảnh có chất lượng của phòng thí nghiệm

    TrueVision là công nghệ sở hữu riêng của Philips, sử dụng thuật toán tiên tiến để kiểm tra và căn chỉnh màn hình, mang đến cho bạn hiệu suất hiển thị cực cao. Philips đảm bảo rằng màn hình TrueVision khi rời nhà máy đều được tinh chỉnh với quy trình này, để bạn có được chất lượng hình ảnh và màu sắc ổn định.

    Công nghệ LED đảm bảo màu sắc tự nhiên

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    USB Hub có 2 cổng giúp kết nối dễ dàng

    USB Hub cho phép người dùng kết nối thuận tiện các thiết bị đa phương tiện cắm vào là hoạt động như thiết bị nhớ USB, camera, HDD bỏ túi, Web camera, PDA, máy in và nhiều thiết bị khác có kết nối USB. USB 2.0 Hub có vị trí thuận tiện trên màn hình cho phép tín hiệu USB 2.0 truyền qua đến máy tính. Lưu ý rằng nhiều thiết bị như camera và HDD có thể cần được cấp nguồn riêng, vì chúng có yêu cầu nguồn cao hơn so với mức cung cấp trên USB Hub của màn hình.

    65% nhựa tái chế sau sử dụng với TCO Edge

    Chứng chỉ TCO Edge được trao cho các sản phẩm vượt quá các chương trình gắn nhãn sinh thái hiện tại. Vượt trên các yêu cầu TCO chuẩn, tiêu chuẩn này yêu cầu sản phẩm sử dụng tối thiểu 65% nhựa tái chế sau sử dụng, sử dụng năng lượng hiệu quả, sử dụng vật liệu có mức độ độc hại tối thiểu, có vỏ hộp bằng vật liệu tái sinh 100% và được thiết kế để dễ dàng tái chế và nhiều yêu cầu khác. Bạn có thể yên tâm rằng màn hình Philips này là sản phẩm công nghệ tiên tiến, là sản phẩm ICT tốt nhất trong cùng lớp sản phẩm, mang lại lợi ích cho bạn và cho hành tinh, đồng thời giúp bạn thực hiện trách nhiệm mua hàng IT xanh!

    Vỏ không chứa PVC-BFR

    Vỏ màn hình Philips không chứa chất hãm bắt cháy brom hóa và nhựa PVC (không chứa PVC-BFR)

    Tiêu thụ điện bằng không với công tắc cứng 0 watt

    Chỉ cần bật nhẹ công tắc cứng 0 watt có vị trí thuận tiện ở phía sau, bạn có thể cắt hoàn toàn màn hình ra khỏi nguồn điện AC. Điều này cho phép tiêu thụ điện bằng không, giúp giảm phát thải carbon hơn nữa

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      19 inch / 48,3 cm
      Tỉ lệ kích thước
      5:4
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,294 x 0,294 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1280 x 1024 @ 60Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1.000:1
      SmartContrast
      20.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Khung xem hiệu quả
      376,3 (Ngang) x 301,1 (Dọc)
      Tần số quét
      30 - 83 kHz (Ngang) / 56 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      • VGA (Analog)
      USB
      USB 2.0 x 2
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh
      Âm thanh (Vào/Ra)
      • Cổng vào âm thanh máy tính
      • Cổng ra tai nghe

    • Tiện lợi

      Loa tích hợp
      1,5 Wx2
      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7/Vista/XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Âm lượng
      • PowerSensor
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl Cao cấp

    • Chân đế

      Điều chỉnh độ cao
      110  mm
      Pivot
      90 độ
      Trục xoay
      -65/65  độ
      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      12,6W (điển hình)
      Nguồn điện
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      • Cài sẵn
      Chế độ tắt
      Không watt với Công tắc không watt
      Chế độ bật
      19,2W (điển hình) (phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,1 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      404 x 394 x 227  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      444 x 400 x 174  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      404 x 347 x 55  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      5,71  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      4,84  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,03  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • PowerSensor
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT*
      • TCO Certified Edge
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      65%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Vỏ không chứa PVC / BFR
      • Không chứa thủy ngân

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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