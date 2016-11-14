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LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.
Điều chỉnh hiệu suất hiển thị dễ dàng với công nghệ SmartControl Lite
SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.
Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân
Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.
Thông số kỹ thuật
Hình ảnh/Hiển thị
Kích thước bảng
18,5 inch / 47 cm
Tỉ lệ kích thước
16:9
Tấm nền
TFT-LCD
Loại đèn nền
Hệ thống W-LED
Khoảng cách điểm ảnh
0,30 x 0,30 mm
Độ phân giải tốt nhất
1366 x 768 @ 60 Hz
Độ sáng
200
cd/m²
Số màu màn hình
16,7 triệu
Tỉ lệ tương phản (thông thường)
700:1
Thời gian phản hồi (thông thường)
5
ms
Góc nhìn
90º (Ngang) / 65º (Dọc)
@ C/R > 10
Khung xem hiệu quả
409,8 (Ngang) x 230,4 (Dọc)
Tần số quét
30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
sRGB
Có
Khả năng kết nối
Đầu vào tín hiệu
VGA (Analog)
Đầu vào đồng bộ
Đồng bộ riêng rẽ
Đồng bộ khi bật xanh
Tiện lợi
Tương thích "cắm vào và hoạt động"
DDC/CI
Mac OS X
sRGB
Windows 7
Windows 8
Tiện lợi cho người dùng
Bật/tắt nguồn
Ngôn ngữ OSD
Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
Tiếng Séc
Tiếng Hà Lan
Tiếng Anh
Tiếng Phần Lan
Tiếng Pháp
Tiếng Đức
Tiếng Hy Lạp
Tiếng Hungary
Tiếng Ý
Tiếng Nhật Bản
Tiếng Hàn Quốc
Tiếng Ba Lan
Tiếng Bồ Đào Nha
Tiếng Nga
Tiếng Trung giản thể
Tiếng Tây Ban Nha
Tiếng Thụy Điển
Tiếng Trung truyền thống
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraina
Tiện lợi khác
Khóa Kensington
Chân đế
Nghiêng
-3/10
độ
Công suất
Nguồn điện
Cài sẵn
AC 100-240 V, 50-60 Hz
Chế độ tắt
0,5 W (điển hình)
Chế độ bật
13,74 W (điển hình)
Chế độ chờ
0,5 W (điển hình)
Chỉ báo đèn LED nguồn
Vận hành - Trắng
Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)
Kích thước
Sản phẩm với chân đế (mm)
437 x 338 x 170
mm
Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
481 x 350 x 103
mm
Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
437 x 273 x 48
mm
Trọng lượng
Sản phẩm với bao bì (kg)
3,00
kg
Sản phẩm kèm chân đế (kg)
2,15
kg
Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
1,94
kg
Điều kiện vận hành
Độ cao so với mực nước biển
Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)