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  • Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Màn hình LCD với SmartControl Lite

    193V5LSB23/70

    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Thưởng thức hình ảnh LED sống động trên màn hình Philips này. Được trang bị tính năng SmartControl lite, đây là một lựa chọn tuyệt vời!

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    Màn hình LCD với SmartControl Lite

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    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    • V Line
    • 18,5" / 47 cm

    Công nghệ LED cho màu sắc sống động

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Điều chỉnh hiệu suất hiển thị dễ dàng với công nghệ SmartControl Lite

    SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      18,5 inch / 47 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,30 x 0,30 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1366 x 768 @ 60 Hz
      Độ sáng
      200  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      700:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 90º (Ngang) / 65º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Khung xem hiệu quả
      409,8 (Ngang) x 230,4 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      VGA (Analog)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      Khóa Kensington

    • Chân đế

      Nghiêng
      -3/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W (điển hình)
      Chế độ bật
      13,74 W (điển hình)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      437 x 338 x 170  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      481 x 350 x 103  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      437 x 273 x 48  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      3,00  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,15  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      1,94  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Sợi tóc / Mặt vân

    Badge-D2C

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