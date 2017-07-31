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  • Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Màn hình LCD

    193V5LHSB2/74

    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Thưởng thức hình ảnh LED sống động trên màn hình Philips này. Được trang bị HDMI, đây là một lựa chọn tuyệt vời!

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    Màn hình LCD

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    Hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    • V Line
    • 18,5" / 47 cm
    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Có hỗ trợ kết nối HDMI cho giải trí Full HD

    Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).

    Công nghệ LED cho màu sắc sống động

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      18,5 inch / 47 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,30 x 0,30 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1366 x 768 @ 60 Hz
      Độ sáng
      200  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      700:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 90º (Ngang) / 65º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Khung xem hiệu quả
      409,8 (Ngang) x 230,4 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -76 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • HDMI (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows 8
      Tiện lợi cho người dùng
      Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -3/10  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W (điển hình)
      Chế độ bật
      15,24 W (điển hình), 17,65 W (tối đa)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      437 x 338 x 170  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      481 x 350 x 103  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      437 x 273 x 48  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      3,00  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,15  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      1,94  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • EAC
      • SEMKO
      • BSMI
      • cETLus
      • TUV/ISO9241-307
      • MEPS
      • RCM

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Sợi tóc (khung mặt trước) / Mặt vân (nắp sau)

    Badge-D2C

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