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  • Thưởng thức hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Thưởng thức hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động Thưởng thức hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Màn hình LCD với đèn nền LED

    190V4LSB2/00

    Thưởng thức hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    Thưởng thức hình ảnh LED sống động với màn hình có thiết kế sáng bóng, hấp dẫn này. Được trang bị tính năng SmartControl lite, đây là một lựa chọn tuyệt vời!

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    Màn hình LCD với đèn nền LED

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    Thưởng thức hình ảnh LED tuyệt vời với màu sắc sống động

    • V Line
    • 19" (48,3 cm)
    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast cho chi tiết đen sẫm

    SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.

    Công nghệ LED cho màu sắc sống động

    LED Trắng là thiết bị có trạng thái đặc, chiếu sáng với độ sáng đầy đủ, nhất quán nhanh hơn để tiết kiệm thời gian khởi động. LED không chứa thủy ngân, cho phép tái chế thân thiện với môi trường và quá trình thải bỏ. LED cho phép kiểm soát việc làm tối dần đèn nền LCD, giúp tỉ lệ tương phản cực kỳ cao. Nó cũng giúp tạo ra màu sắc tốt hơn nhờ vào độ sáng nhất quán trong toàn màn hình.

    Điều chỉnh hiệu suất hiển thị dễ dàng với công nghệ SmartControl Lite

    SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.

    Màn hình thân thiện với môi trường Không Có Thủy Ngân

    Màn hình Philips với đèn nền LED không chứa thủy ngân, một trong những chất tự nhiên độc hại nhất ảnh hưởng đến con người và động vật. Việc này giúp giảm tác động đến môi trường trong toàn bộ chu trình sống của màn hình, từ khi sản xuất đến thải bỏ.

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      19 inch / 48,3 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:10
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2835 x 0,2835 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1440 x 900 @ 60 Hz
      Độ sáng
      200  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      600:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 90º (Ngang) / 65º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Khung xem hiệu quả
      408,24 (Ngang) x 255,15 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      • Windows XP
      Tiện lợi cho người dùng
      • Tự động/Xuống
      • Rộng 4:3/Lên
      • Độ sáng/Quay lại
      • Menu/OK
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W (điển hình)
      Chế độ bật
      13,6 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar 6.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      442 x 373 x 201  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      490 x 378 x 124  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      442 x 305 x 48  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,03  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      2,98  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      2,65  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      30.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 6.0
      • RoHS
      • Không chứa thủy ngân
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV/ISO9241-307
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Sáng bóng (khung mặt trước) /Mặt vân (nắp sau)

    Badge-D2C

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