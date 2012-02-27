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  • Thưởng thức hình ảnh tuyệt vời với màu sắc sống động Thưởng thức hình ảnh tuyệt vời với màu sắc sống động Thưởng thức hình ảnh tuyệt vời với màu sắc sống động

    Màn hình LCD

    190V3SB5/00

    Thưởng thức hình ảnh tuyệt vời với màu sắc sống động

    Thưởng thức hình ảnh LCD sống động với màn hình thiết kế bóng bẩy hấp dẫn này.

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    Màn hình LCD

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    Thưởng thức hình ảnh tuyệt vời với màu sắc sống động

    • V Line
    • 19" (48,3 cm)
    SmartContrast 10000000:1 cho chi tiết màu đen đậm đáng kinh ngạc

    SmartContrast 10000000:1 cho chi tiết màu đen đậm đáng kinh ngạc

    Bạn muốn màn hình phẳng LCD có độ tương phản cao nhất và hình ảnh sống động nhất. Công nghệ xử lý video tiên tiến của Philips kết hợp với khả năng tăng đèn nền và làm mờ dần tột bậc, độc đáo, sẽ mang đến hình ảnh sống động. SmartContrast sẽ làm tăng độ tương phản với mức nền tuyệt vời và độ kết xuất chính xác cho màu sắc và bóng tối. Nó cũng mang đến hình ảnh tươi sáng, thật như cuộc sống, với độ tương phản cao và màu sắc sống động.

    Điều chỉnh hiệu suất hiển thị dễ dàng với công nghệ SmartControl Lite

    SmartControl Lite là biểu tượng 3D thế hệ tiếp theo được dựa trên phần mềm điều khiển màn hình GUI. Công nghệ này cho phép người dùng tinh chỉnh hầu hết các thông số của màn hình như Màu sắc, Độ sáng, hiệu chỉnh màn hình, Đa phương tiện, Quản lý ID, v.v. bằng chuột.

    Energy Star cho sử dụng năng lượng hiệu quả và tiêu thụ điện thấp

    Energy Star là chương trình sử dụng năng lượng hiệu quả do US EPA tài trợ và cũng được chấp nhận bởi nhiều quốc gia khác. Chứng chỉ Energy Star đảm bảo rằng bạn đang mua sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn sử dụng năng lượng hiệu quả mới nhất, hoạt động với hiệu quả năng lượng tối đa tại tất cả các mức độ hoạt động. Màn hình mới của Philips được cấp chứng chỉ cho các đặc tả Energy Star 5.0 và đáp ứng hoặc vượt tiêu chuẩn. Ví dụ, ở chế độ nghỉ Energy Star 5.0 yêu cầu tiêu thụ điện dưới 1 watt, nhưng màn hình Philips tiêu thụ dưới 0,5 watt. Bạn có thể biết thêm chi tiết tại www.energystar.gov

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      19 inch / 48,3 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:10
      Tấm nền
      TFT-LCD
      Loại đèn nền
      Hệ thống CCFL
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,2835 x 0,2835 mm
      Độ phân giải tốt nhất
      1440 x 900 @ 60 Hz
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,7 triệu
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      1000:1
      SmartContrast
      10.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      5  ms
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 160º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Khung xem hiệu quả
      408,24 (Ngang) x 255,15 (Dọc)
      Tần số quét
      30 -83 kHz (Ngang) / 56 -75 Hz (Dọc)
      sRGB

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      • VGA (Analog)
      • DVI-D (kỹ thuật số, HDCP)
      Đầu vào đồng bộ
      • Đồng bộ riêng rẽ
      • Đồng bộ khi bật xanh

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • Tự động/Xuống
      • Rộng 4:3/Lên
      • Độ sáng/Quay lại
      • Menu/OK
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      Tiện lợi khác
      • Khóa Kensington
      • Gắn VESA (100x100 mm)

    • Chân đế

      Nghiêng
      -5/+20  độ

    • Công suất

      Nguồn điện
      • Cài sẵn
      • AC 100-240 V, 50/60 Hz
      Chế độ tắt
      0,5 W
      Chế độ bật
      19,3W (phương pháp kiểm tra EnergyStar 5.0)
      Chế độ chờ
      0,5 W
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Sản phẩm với chân đế (mm)
      462 x 382 x 204  mm
      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      503 x 396 x 125  mm
      Sản phẩm không kèm chân đế (mm)
      462 x 319 x 54  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      4,68  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      3,57  kg
      Sản phẩm không kèm chân đế (kg)
      3,28  kg

    • Điều kiện vận hành

      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40°C  °C
      MTBF
      50.000  giờ
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60°C  °C

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 5.0
      • EPEAT Bạc
      • RoHS
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • BSMI
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • GOST
      • PSB
      • SASO
      • SEMKO
      • TUV Ergo
      • TUV/GS
      • UL/cUL
      • WEEE

    • Tủ

      Màu sắc
      Đen
      Bề mặt
      Sáng bóng (khung mặt trước) /Mặt vân (nắp sau)

    Badge-D2C

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