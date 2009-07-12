TrueVision: Hiệu suất màn hình chất lượng phòng thí nghiệm

TrueVision là công nghệ thuật toán và kiểm tra hàng đầu trong ngành và sở hữu riêng của Philips để điều chỉnh và tinh chỉnh màn hình, một quy trình mở rộng đảm bảo hiệu suất màn hình tuyệt đối tuân thủ với tiêu chuẩn có mức độ chặt chẽ cao hơn bốn lần có với yêu cầu của Microsoft's Vista cho từng màn hình và mọi màn hình rời khỏi nhà máy - chứ không chỉ đánh giá một vài sản phẩm mẫu. Chỉ Philips mới thực hiện toàn bộ công việc này để mang đến mức độ chính xác màu và chất lượng hiển thị trên mọi màn hình mới.