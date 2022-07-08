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  • Hiệu suất, khả năng thích ứng, làm việc khi đang di chuyển Hiệu suất, khả năng thích ứng, làm việc khi đang di chuyển Hiệu suất, khả năng thích ứng, làm việc khi đang di chuyển

    Business Monitor Màn hình xách tay

    16B1P3300/74

    Overall rating / 5
    • Đánh giá
    1 Chứng nhận sản phẩm

    Hiệu suất, khả năng thích ứng, làm việc khi đang di chuyển

    Màn hình xách tay hoàn toàn mới của Philips có trọng lượng nhẹ và hỗ trợ bạn đạt năng suất làm việc hàng ngày. Với một cáp USB-C, bạn có thể dễ dàng thiết lập chia sẻ và thuyết trình hoặc chạy một máy trạm hai màn hình, nâng cao năng suất khi đang di chuyển.

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    Business Monitor Màn hình xách tay

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    Hiệu suất, khả năng thích ứng, làm việc khi đang di chuyển

    • Dòng 3000
    • 16 (đường chéo 15,6" / 39,6 cm)
    • 1920 x 1080 (Full HD)
    Xem hai màn hình và sạc thiết bị bằng một cáp

    Xem hai màn hình và sạc thiết bị bằng một cáp

    Màn hình Philips này có tính năng video USB-C và hỗ trợ sạc nhanh Power Delivery. Xem video độ phân giải cao từ điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay của bạn. Cáp USB-C mảnh, có thể đảo ngược cho phép dễ dàng chia sẻ và trình chiếu. Sử dụng một cáp USB-C duy nhất để sạc thiết bị tương thích của bạn trực tiếp từ màn hình với tính năng quản lý điện năng thông minh và linh hoạt.

    Chân đế nghiêng liên tục để phù hợp với nhu cầu xem của bạn

    Chân đế nghiêng liên tục để phù hợp với nhu cầu xem của bạn

    Chân đế nghiêng liên tục có thể linh hoạt uốn cong từ 0 đến 90 độ cho phép bạn thuận tiện hoàn thành công việc dù ở bất cứ đâu.

    Trọng lượng nhẹ và thiết kế có thể gập lại, dễ mang theo

    Trọng lượng nhẹ và thiết kế có thể gập lại, dễ mang theo

    Một máy trạm xách tay hai màn hình sạch gập gọn. Cáp USB-C mềm, trơn, dẻo được thiết kế để dễ dàng mang theo và cất vừa trong mọi túi xách.

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Công nghệ góc nhìn rộng IPS LED cho độ chính xác hình ảnh và màu sắc

    Màn hình IPS sử dụng công nghệ tiên tiến cho bạn góc nhìn rộng 170/170 độ, cho phép xem màn hình từ gần như bất kỳ góc nào. Không như bảng TN chuẩn, màn hình IPS cho bạn hình ảnh sinh động cao với màu sắc sống động, giúp cho màn hình không chỉ lý tưởng cho các ứng dụng xem ảnh, video và duyệt web, mà cho cả các ứng dụng chuyên nghiệp yêu cầu luôn có độ chính xác màu và độ sáng ổn định.

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Màn hình Full HD 16:9 cho hình ảnh chi tiết sinh động

    Chất lượng hình ảnh là vấn đề khiến bạn quan tâm. Tuy các màn hình thông thường cũng có chất lượng hình ảnh tốt nhưng bạn vẫn muốn có hình ảnh tốt hơn. Màn hình này được trang bị độ phân giải Full HD 1920 x 1080 nâng cao, cho những chi tiết sinh động đi cùng với độ sáng cao, độ tương phản đến không thể tin nổi và màu sắc trung thực cho hình ảnh sống động như ngoài đời thực.

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage thiết lập sẵn để có được cài đặt hình ảnh tối ưu dễ dàng

    SmartImage là công nghệ độc quyền tiên tiến của Philips, phân tích nội dung hiển thị trên màn hình và mang lại cho bạn hiệu suất hiển thị tối ưu. Giao diện thân thiện với người dùng này cho phép bạn chọn nhiều chế độ như Office (Văn phòng), Photo (Hình ảnh), Movie (Phim ảnh), Game (Trò chơi), Economy (Tiết kiệm) v.v. để phù hợp với ứng dụng đang sử dụng. Dựa trên sự lựa chọn đó, SmartImage tối ưu động độ tương phản, độ bão hòa màu và độ sắc nét của hình ảnh và video để có được hiệu quả hiển thị tột bậc. Tùy chọn chế độ Economy (Tiết kiệm) mang đến cho bạn khả năng tiết kiệm năng lượng. Tất cả trong thời gian thực với việc chỉ cần nhấn một nút!

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng (HDR) cho hình ảnh sống động như thật

    Dải tương phản động mở rộng cung cấp trải nghiệm hình ảnh khác đáng kể. Với độ sáng đáng kinh ngạc, độ tương phản vô song và màu sắc quyến rũ, hình ảnh hiện lên sống động với độ sáng lớn hơn nhiều trong khi vẫn thể hiện được các màu tối sâu hơn, đa sắc thái hơn. Công nghệ này mang đến một bảng màu mới phong phú hơn chưa từng có trên TV, cho bạn một trải nghiệm hình ảnh thu hút mọi giác quan và truyền cảm xúc.

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Không nháy hình bảo vệ đôi mắt của bạn

    Chế độ LowBlue và Công nghệ không nháy hình của chúng tôi đã được phát triển để giảm căng thẳng và mệt mỏi cho mắt thường do việc nhìn vào màn hình trong nhiều giờ liền.

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Chế độ EasyRead cho trải nghiệm xem giống như đọc báo

    Thông số kỹ thuật

    • Hình ảnh/Hiển thị

      Kích thước bảng
      15,6 inch / 39,6 cm
      Tỉ lệ kích thước
      16:9
      Tấm nền
      Công nghệ IPS
      Loại đèn nền
      Hệ thống W-LED
      Khoảng cách điểm ảnh
      0,17925 x 0,17925 mm
      Độ sáng
      250  cd/m²
      Số màu màn hình
      16,2 triệu
      Gam màu (điển hình)
      NTSC 46%*, sRGB 64%*
      Tỉ lệ tương phản (thông thường)
      700:1
      SmartContrast
      50.000.000:1
      Thời gian phản hồi (thông thường)
      4 ms (Thời gian điểm ảnh chuyển giữa hai mức xám)*
      Góc nhìn
      • 170º (Ngang) / 170º (Dọc)
      • @ C/R > 10
      Nâng cao hình ảnh
      SmartImage
      Độ phân giải tối đa
      1920 x 1080 @ 75 Hz*
      Khung xem hiệu quả
      344,16 (Ngang) x 193,59 (Dọc)
      Tần số quét
      Chế độ ngang: HDMI 30 - 140 kHz (Ngang), USB-C 30 - 85 kHz (Ngang) / 48 - 75 Hz (Dọc); Chế độ dọc: 30 - 150 kHz (Ngang) / 48 - 75 Hz (Dọc)
      sRGB
      Flicker Free
      Mật độ điểm ảnh
      141 PPI
      Chế độ LowBlue
      Lớp phủ màn hình hiển thị
      Chống chói, 3H, Độ lóa 25%
      EasyRead
      HDR
      Hỗ trợ HDR 10

    • Khả năng kết nối

      Đầu vào tín hiệu
      micro HDMI 2.0 x 1, USB-C x 1 (Chế độ DisplayPort 1.4 Alt mode và Power Delivery)
      Đầu vào đồng bộ
      Đồng bộ riêng rẽ
      Âm thanh (Vào/Ra)
      Đầu ra âm thanh
      HDCP
      HDCP 1.4 (HDMI / USB-C), HDCP 2.2 (HDMI / USB-C)

    • Chuẩn sạc Power Delivery

      Phiên bản
      USB PD phiên bản 3.0
      USB-C (đầu vào)
      lên đến 65W (5V/3A; 7V/3A; 9V/3A; 10V/3A; 12V/3A; 15V/3A; 20V/3,25A)
      USB-C (đầu ra)
      lên đến 15W (5V/3A)

    • Tiện lợi

      Tương thích "cắm vào và hoạt động"
      • DDC/CI
      • Mac OS X
      • sRGB
      • Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
      Tiện lợi cho người dùng
      • SmartImage
      • Đầu vào
      • Menu
      • Bật/tắt nguồn
      Ngôn ngữ OSD
      • Tiếng Bồ Đào Nha Brazil
      • Tiếng Séc
      • Tiếng Hà Lan
      • Tiếng Anh
      • Tiếng Pháp
      • Tiếng Phần Lan
      • Tiếng Đức
      • Tiếng Hy Lạp
      • Tiếng Hungary
      • Tiếng Ý
      • Tiếng Nhật Bản
      • Tiếng Hàn Quốc
      • Tiếng Bồ Đào Nha
      • Tiếng Ba Lan
      • Tiếng Nga
      • Tiếng Trung giản thể
      • Tiếng Tây Ban Nha
      • Tiếng Thụy Điển
      • Tiếng Trung truyền thống
      • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
      • Ukraina
      Tiện lợi khác
      Lắp VESA: Có*
      Phần mềm điều khiển
      SmartControl

    • Chân đế

      Pivot
      +90 độ
      Nghiêng
      0 ~ 90  độ

    • Công suất

      Chế độ tiết kiệm
      5,5 W (điển hình)
      Nguồn điện
      • Ngoài
      • AC 100-240 V, 50-60 Hz
      Chế độ tắt
      0,3 W (điển hình)
      Chế độ bật
      8,2 W (điển hình) (Phương pháp kiểm tra EnergyStar)
      Chế độ chờ
      0,3 W (điển hình)
      Chỉ báo đèn LED nguồn
      • Vận hành - Trắng
      • Chế độ chờ - Trắng (nhấp nháy)

    • Kích thước

      Đóng gói, tính theo mm (Rộng x Cao x Sâu)
      400 x 281 x 103  mm
      Sản phẩm kèm chân đế (chiều cao tối đa)
      359 x 232 x 119  mm

    • Trọng lượng

      Sản phẩm với bao bì (kg)
      2,45  kg
      Sản phẩm kèm chân đế (kg)
      1,03  kg

    • Điều kiện vận hành

      Độ cao so với mực nước biển
      Hoạt động: +12.000 ft (3.658 m), Không hoạt động: +40.000 ft (12.192 m)
      Phạm vi nhiệt độ (vận hành)
      0°C đến 40  °C
      Độ ẩm tương đối
      20%-80  %
      Phạm vi nhiệt độ (bảo quản)
      -20°C đến 60  °C
      MTBF (demo)
      70.000 giờ (loại trừ đèn nền)

    • Tính bền vững

      Môi trường và năng lượng
      • EnergyStar 8.0
      • RoHS
      Nhựa tái chế sau sử dụng
      60%
      Vật liệu đóng gói có thể tái chế
      100  %
      Các chất cụ thể
      • Không chứa thủy ngân
      • Vỏ không chứa PVC / BFR

    • Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn

      Chứng nhận tuân thủ quy định
      • CB
      • Dấu CE
      • FCC Lớp B
      • ICES-003
      • PSB

    • Tủ

      Bề mặt
      Chất liệu
      Chân
      Đen
      Khung mặt trước
      Đen
      Nắp sau
      Đen

    Badge-D2C

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    • Giá trị thời gian phản hồi bằng SmartResponse
    • Vùng màu NTSC dựa trên CIE1976
    • Độ bao phủ sRGB dựa trên CIE1931
    • Để truyền video qua USB-C, Notebook/thiết bị của bạn phải hỗ trợ chế độ USB-C DP Alt
    • Đối với chức năng sạc và cấp nguồn USB-C, Notebook / thiết bị của bạn phải hỗ trợ thông số kỹ thuật Chuẩn sạc USB-C Power Delivery. Vui lòng kiểm tra hướng dẫn sử dụng Notebook của bạn hoặc hỏi ý kiến nhà sản xuất Notebook của bạn để biết thêm chi tiết.
    • Đối với cách lắp VESA, vui lòng tham khảo mục "Lắp VESA" trong hướng dẫn sử dụng để biết thêm thông tin.
    • Màn hình có thể trông khác với hình ảnh minh họa.
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