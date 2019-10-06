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Màn hình tương tác tân tiến với SmoothTouch
Màn hình cảm ứng siêu bền, chống thấm nước và bụi và chân đế gập lên xuống tùy theo góc nhìn. Màn hình này mang đến khả năng sử dụng linh hoạt, đơn giản và trực quan trên nhiều ứng dụng, góp phần giúp bạn tăng cường hiệu suất làm việc.Xem tất cả lợi ích
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Màn hình Philips này sử dụng công nghệ cảm ứng 10 điểm điện dung chiếu để mang đến độ phản hồi mượt mà. Bạn có thể tận dụng đầy đủ khả năng mới của các ứng dụng dựa trên cảm ứng và làm cho các ứng dụng cũ trở nên sống động. Hãy chạm và gõ bằng 10 ngón tay hoặc chơi các trò chơi tương tác thú vị với bạn bè. Hoặc hợp tác với đồng nghiệp một cách tương tác tại công ty hoặc trường học để tăng năng suất và hiệu quả làm việc của bạn.
Đối với môi trường không hoàn hảo, bạn cần có màn hình được thiết kế để chống chịu nước bắn và bụi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày. Chỉ số Bảo vệ chống xâm nhập (IP) quy định trong tiêu chuẩn quốc tế IEC/EN 60529 được sử dụng để xác định mức độ hiệu quả bịt kín của vỏ sản phẩm điện chống lại sự xâm nhập của dị vật và hơi ẩm. Màn hình Philips này đáp ứng chỉ số IP quốc tế về khả năng chống nước và bụi, đảm bảo khả năng chống chịu nước bắn và bụi xuất hiện trong cuộc sống hàng ngày.
SmartContrast là công nghệ của Philips phân tích nội dung bạn đang hiển thị, tự động điều chỉnh màu và điều khiển cường độ ánh sáng nền để có được video và hình ảnh số tốt nhất, hoặc khi chơi trò chơi hiển thị những màu tối màu. Khi chế độ Tiết kiệm được chọn, độ phân giải được điều chỉnh và ánh sáng nền được tinh chỉnh để hiển thị vừa phải cho những ứng dụng văn phòng hàng ngày và tiêu thụ năng lượng ít hơn.
Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng cũng giống như tia cực tím, tia ánh sáng xanh bước sóng ngắn từ màn hình LED cũng có thể gây hại cho mắt và ảnh hưởng đến thị lực theo thời gian. Được phát triển để bảo vệ sức khỏe người dùng, cài đặt Chế độ Philips LowBlue sử dụng công nghệ phần mềm thông minh để giảm bớt các tia sáng xanh bước sóng ngắn có hại.
Thiết bị có hỗ trợ kết nối HDMI có toàn bộ phần cứng cần thiết để nhận tín hiệu đầu vào Giao diện đa phương tiện độ nét cao (HDMI). Cáp HDMI cho phép tất cả tín hiệu âm thanh và video số có chất lượng cao được truyền qua một dây cáp duy nhất từ máy tính hay bất kỳ nguồn AV nào (bao gồm hộp cài đặt, đầu phát DVD, đầu thu A/V và máy quay video).
DisplayPort là liên kết số từ máy tính đến màn hình mà không cần chuyển đổi. Với khả năng cao hơn chuẩn DVI, công nghệ này hoàn toàn có thể hỗ trợ dây cáp dài đến 15 mét và tốc độ truyền dữ liệu 10,8 Gbps/giây. Với hiệu suất cao và độ trễ bằng không, bạn có được hình ảnh và tốc độ làm mới nhanh nhất - biến DisplayPort thành lựa chọn tốt nhất không chỉ cho ứng dụng văn phòng và gia đình nói chung, mà cho cả các ứng dụng trò chơi và phim ảnh, chỉnh sửa video đòi hỏi cao và nhiều ứng dụng khác. Công nghệ này cũng tính đến khả năng tương tác thông qua việc sử dụng các bộ nối tiếp khác nhau.
Philips SmartStand cho phép điều chỉnh màn hình linh hoạt. Cấu trúc kiểu chữ Z với khả năng nghiêng mượt mà, điều chỉnh độ cao và gập lại cho phép bạn sử dụng màn hình ở nhiều vị trí thuận tiện khác nhau. Bạn có thể đặt chân đế ở vị trí thẳng đứng để điều khiển cảm ứng tốt hơn hoặc ngả ra sau để giúp bạn dễ dàng vẽ hoặc chú thích. Nếu cần, chân đế này thậm chí còn cho phép bạn đặt màn hình gần như nằm phẳng trên bàn để dùng trong một số ứng dụng.
Hình ảnh/Hiển thị
Cảm ứng
Khả năng kết nối
Tiện lợi
Chân đế
Công suất
Kích thước
Trọng lượng
Điều kiện vận hành
Tính bền vững
Tuân thủ quy định và tiêu chuẩn
Tủ
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