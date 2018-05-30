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Lái xe cẩn thận
Bạn mệt mỏi khi phải luôn thay đổi bóng đèn pha? Với bóng đèn pha có tuổi thọ dài hơn, Philips LongLife EcoVision là lựa chọn mà những người lái xe đang tìm kiếm để giảm thiểu việc bảo trì cho xe của họ.Xem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối
Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Các sản phẩm của Philips Automotive bao gồm tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất.
Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn
Với Philips LongLifeEcoVision, số lần thay đèn giảm đi đáng kể và giúp loại đèn này trở thành lựa chọn lý tưởng cho xe hơi điện áp cao.
Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, có thể xảy ra khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.
Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô
Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha
Với Philips LongLife EcoVision, người lái xe không cần lo lắng về việc phải thay đèn pha thường xuyên vì bóng đèn này có thể sử dụng được tới 1500 giờ.
Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.
Đây là lựa chọn đúng đắn dành cho những người lái xe đang tìm kiếm một giải pháp chiếu sáng thân thiện với môi trường.
Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.
Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.
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Đặc tính điện tử
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