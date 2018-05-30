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  • Lái xe cẩn thận Lái xe cẩn thận Lái xe cẩn thận

    LongLife EcoVision Tuổi thọ dài hơn

    12972LLECOB1

    Lái xe cẩn thận

    Bạn mệt mỏi khi phải luôn thay đổi bóng đèn pha? Với bóng đèn pha có tuổi thọ dài hơn, Philips LongLife EcoVision là lựa chọn mà những người lái xe đang tìm kiếm để giảm thiểu việc bảo trì cho xe của họ.

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    LongLife EcoVision Tuổi thọ dài hơn

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    Lái xe cẩn thận

    Thời gian sử dụng dài hơn, ít thay thế hơn

    • Loại đèn: H7
    • 12 V, 55 W
    • Bền lâu, ít phải thay thế
    • Bóng đèn siêu bền
    • Số lượng: 1 bóng đèn
    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để an toàn hơn

    Cực kỳ khuyến khích việc thay đèn pha theo cặp cho hiệu quả chiếu sáng cân đối

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Có sẵn nhiều loại đèn 12 V đáp ứng mọi chức năng

    Loại đèn 12 V nào dành cho chức năng gì? Các sản phẩm của Philips Automotive bao gồm tất cả các chức năng cụ thể dành cho xe hơi: đèn chiếu xa, đèn chiếu gần, đèn sương mù phía trước, đèn chỉ báo phía trước, đèn chỉ báo bên cạnh, đèn chỉ báo phía sau, đèn phanh, đèn lùi, đèn sương mù phía sau, đèn soi biển số, đèn báo đỗ xe/vị trí phía sau, đèn nội thất.

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Đèn xe hơi Philips được làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao

    Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có sức chịu đựng cao với nhiệt độ khắc nghiệt và chấn động, giúp giảm nguy cơ gây nổ. Đèn thủy tinh thạch anh của Philips (sợi đốt ở 2650º C và thủy tinh ở 800º C) có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao. Với khả năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh UV có thể tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

    Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu công việc bảo trì

    Thiết kế sợi đốt chất lượng cao để giảm thiểu công việc bảo trì

    Với Philips LongLifeEcoVision, số lần thay đèn giảm đi đáng kể và giúp loại đèn này trở thành lựa chọn lý tưởng cho xe hơi điện áp cao.

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao

    Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh (sợi đốt ở 2650°C, thủy tinh ở 800°C) mới có thể chịu được những cú sốc nhiệt cao: chẳng hạn như nếu có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng, có thể xảy ra khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận đèn pha bị vỡ.

    Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

    Nhà sản xuất đèn xe hơi giành được giải thưởng

    Đèn của chúng tôi thường được trao thưởng bởi những chuyên gia về ô tô

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao

    Công nghệ lớp phủ chống UV đặc biệt của Philips bảo vệ đèn pha khỏi bức xạ cực tím có hại, giúp đèn thủy tinh thạch anh phủ UV của Philips hoàn hảo trong mọi điều kiện lái xe và đảm bảo tuổi thọ lâu dài của đèn pha

    Tuổi thọ dài hơn

    Với Philips LongLife EcoVision, người lái xe không cần lo lắng về việc phải thay đèn pha thường xuyên vì bóng đèn này có thể sử dụng được tới 1500 giờ.

    Tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác nhận ECE

    Các sản phẩm và dịch vụ ô tô của Philips được đánh giá là tốt nhất trong ngành trên thị trường phụ tùng ô tô OEM và aftermarket. Được sản xuất từ các thành phần chất lượng cao và kiểm tra theo các thông số kỹ thuật cao nhất, sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm tăng tối đa trải nghiệm lái xe an toàn và thoải mái của khách hàng. Toàn bộ dòng sản phẩm của chúng tôi đều đã được kiểm tra và kiểm soát kỹ càng, đã được chứng nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các yêu cầu ECE cao nhất. Nói đơn giản thì đây chính là chất lượng mà bạn có thể tin tưởng.

    Giảm lượng khói thải do ít phải thay thế hơn

    Đây là lựa chọn đúng đắn dành cho những người lái xe đang tìm kiếm một giải pháp chiếu sáng thân thiện với môi trường.

    Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.

    Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian 100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ trở thành chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đại. Ngày nay, cứ hai xe hơi tại Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới thì có một xe được trang bị bằng đèn Philips.

    Tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE

    Philips Automotive chuyên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất trong thị trường Nhà sản xuất Thiết bị Chính hãng cũng như phụ tùng không chính hãng. Các sản phẩm của chúng tôi được sản xuất từ những vật liệu chất lượng cao và kiểm tra theo những tiêu chuẩn cao nhất để tối đa hóa độ an toàn và lái xe thoải mái của khách hàng chúng tôi. Toàn bộ quy trình sản xuất được thử nghiệm, kiểm soát tỉ mỉ và được xác nhận (ISO 9001, ISO 14001 và QSO 9000) theo các tiêu chuẩn ECE cao nhất.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số thị trường

      Ưu điểm mong muốn
      Bền hơn
      Điểm vượt trội sản phẩm
      • Tuổi thọ lên đến 1500 giờ
      • Tuổi thọ dài hơn

    • Mô tả sản phẩm

      Ứng dụng
      • Đèn chiếu xa
      • Đèn sương mù phía trước
      • Đèn chiếu gần
      Chân cắm
      PX26d
      Chủng loại và màu sắc
      H7 LongLife EcoVision
      Xác thực ECE
      Dãy sản phẩm
      LongLife EcoVision
      Công nghệ
      Halogen
      Loại bóng
      H7

    • Tuổi thọ

      Tuổi thọ
      Lên tới 1500 giờ

    • Đặc điểm chiếu sáng

      Lumen
      1500 ±10%  lm
      Nhiệt độ màu
      Lên đến 3100 K

    • Đặc tính điện tử

      Công suất
      55  W
      Điện áp
      12  V

    • Thông tin đặt hàng

      Mục nhập đơn hàng
      12972LLECOB1
      Mã đặt hàng
      36200830

    • Dữ liệu đóng gói

      Dạng đóng gói
      B1
      EAN1
      8727900362008
      EAN3
      8727900362015

    • Thông tin sản phẩm đóng gói

      Chiều rộng
      9,5  cm
      Chiều cao
      13,5  cm
      Trọng lượng thực trên bộ phận
      11,8  g
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      35  g
      Chiều dài
      3.4  cm
      Số lượng gói
      1
      MOQ (dành cho chuyên gia)
      10

    • Thông tin bao bì ngoài

      Chiều dài
      26  cm
      Chiều rộng
      14,5  cm
      Chiều cao
      14,1  cm
      Tổng trọng lượng trên bộ phận
      0,35  kg

    Badge-D2C

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