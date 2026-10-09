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Tivi

4K Ultra HD (8)

1–8 trên 8 kết quả
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4K Ultra HD

  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV 4K UHD

65PUT7906/74
  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 164 cm (65")
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV màn hình LED 4K UHD

70PUT7906/74
  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 177 cm (70")
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV màn hình LED 4K UHD

65PUT7406/74
  • Âm thanh Dolby Atmos
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Android TV 164 cm (65")
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV màn hình LED 4K UHD

55PUT7406/74
  • Âm thanh Dolby Atmos
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Android TV 139 cm (55")
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV màn hình LED 4K UHD

50PUT7406/74
  • Âm thanh Dolby Atmos
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Android TV 126 cm (50")
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  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV 4K UHD

50PUT7906/74
  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 126 cm (50")
Xem sản phẩm
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED
  • Philips LED

Philips LED
Android TV 4K UHD

55PUT7906/74
  • TV Ambilight 3 mặt
  • Các định dạng HDR chính được hỗ trợ
  • Dolby Vision và Dolby Atmos
  • Android TV 139 cm (55")
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  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series
  • Philips 6000 series

Philips 6000 series
Smart TV màn hình LED 4K UHD

43PUT6004/74
  • 108 cm (43")
  • TV màn hình LED 4K Ultra HD
  • Bốn lõi
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