Sản phẩmHỗ trợ

Đăng ký ngay để nhận những ưu đãi độc quyền dành riêng cho thành viên.

Bảo hành toàn cầu 2 NĂM

Tai nghe

Tai nghe (150)

1–12 trên 150 kết quả
Sắp xếp:

  • 1000 series

1000 series
Tai nghe True Wireless

TAT1320BK/70
  • Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai
  • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
  • Cuộc gọi rõ ràng
  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
Xem sản phẩm

Tai nghe đặt trên tai không dây

TAH4205BK/00
  • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
  • Đặt trên tai
  • Có thể gập gọn lại được
  • Thời gian phát nhạc lên tới 29 giờ
Xem sản phẩm

Tai nghe thể thao nhét tai có micrô

TAA1105WT/00
  • Driver 15 mm cho âm thanh rõ ràng
  • Móc tai nghe đeo vừa vặn
  • Cáp dài 1,2 mét
  • Chịu được mồ hôi được xếp loại IPX2
Xem sản phẩm
  • 3000 series
  • 3000 series
  • 3000 series
  • 3000 series
  • 3000 series

3000 series
Tai nghe đặt trên tai

TAH4105WT/00
  • Bộ kích âm thanh 32mm/kín phía sau
  • Bộ phận ôm đầu nhẹ
  • Có thể gập gọn lại được
Xem sản phẩm
  • 1000 series
  • 1000 series
  • 1000 series
  • 1000 series
  • 1000 series
  • 1000 series

1000 series
Tai nghe không dây

TAUT102WT/00
  • Bộ kích âm 6mm/kín phía sau
  • Bluetooth®
  • Trắng
Xem sản phẩm
  • ActionFit
  • ActionFit
  • ActionFit
  • ActionFit
  • ActionFit
  • ActionFit

ActionFit
Tai nghe không dây

TASH402BL/00
  • Bộ kích âm thanh 40mm/kín phía sau
  • Trùm tai
  • Chống mồ hôi/nước
Xem sản phẩm

Tai nghe ôm đầu và tai

M1/00
  • Fidelio
  • Đen
Xem sản phẩm

Tai nghe True Wireless

TAT1108BL/97
  • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
  • Driver 6 mm cho âm bass mạnh mẽ
  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
  • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Xem sản phẩm

Tai nghe True Wireless

TAT1108WT/97
  • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
  • Driver 6 mm cho âm bass mạnh mẽ
  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
  • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Xem sản phẩm

Tai nghe True Wireless

TAT1108BK/97
  • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
  • Driver 6 mm cho âm bass mạnh mẽ
  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
  • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Xem sản phẩm
  • 1000 series
  • 1000 series

1000 series
Tai nghe nhét tai True Wireless

TAT1215BL/97
  • Bộ kích âm thanh 6mm/kín phía sau
  • Bluetooth®
Xem sản phẩm

Mới

Tai nghe thể thao không dây mở tai

TAA1708YL/70
  • Thiết kế mở tai
  • Chất lượng cuộc gọi rõ nét
Xem sản phẩm

Đăng ký nhận bản tin từ Philips để nhận các ưu đãi độc quyền

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe

Tôi muốn nhận được các thông tin quảng cáo về các sản phẩm, dịch vụ, sự kiện và chương trình quảng cáo của Philips dựa theo sở thích và hành vi của tôi. Tôi có thể dễ dàng hủy đăng ký bất kỳ lúc nào!

  • Ưu đãi độc quyền cho thành viên
  • Mua sắm sớm với các chương trình ưu đãi
  • Cập nhật sản phẩm mới và mẹo sống khỏe