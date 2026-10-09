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Máy lọc không khí, Máy làm ẩm không khí

Máy lọc không khí (15)

1–12 trên 15 kết quả
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Máy lọc không khí

  • Philips Air Performer series 7000
  • Philips Air Performer series 7000
  • Philips Air Performer series 7000
  • Philips Air Performer series 7000
  • Philips Air Performer series 7000
  • Philips Air Performer series 7000
  • Philips Air Performer series 7000

Philips Air Performer series 7000
Máy lọc không khí và quạt 2 trong 1

AMF765/30
  • Lọc không khí mạnh mẽ với công suất 270 m³/h (1)
  • Làm mát bạn với luồng gió dễ chịu
  • Bộ lọc HEPA NanoProtect 3 lớp
  • Vận hành cực êm
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  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200
  • Philips PureProtect Quiet Series 2200

Philips PureProtect Quiet Series 2200
Máy lọc không khí thông minh

AC2220/10
  • Lọc trong phòng rộng tới 109m2
  • Máy lọc không khí chạy êm nhất của chúng tôi
  • Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
  • Tốc độ phân phối không khí sạch (CADR) 420 m3/giờ
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
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  • Philips Series 600i
  • Philips Series 600i
  • Philips Series 600i
  • Philips Series 600i
  • Philips Series 600i
  • Philips Series 600i

Philips Series 600i
Máy lọc không khí

AC0650/10
  • Lọc không khí trong phòng rộng 44 m²
  • Hoạt động ở mức tối đa 12W
  • Tốc độ CADR 170 m³/giờ
  • Đã kết nối với ứng dụng Air+
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Ngừng sản xuất

  • Philips Series 800
  • Philips Series 800
  • Philips Series 800
  • Philips Series 800
  • Philips Series 800
  • Philips Series 800

Philips Series 800
Máy lọc không khí nhỏ gọn

AC0820/10
  • Lọc không khí trong phòng rộng 48 m²
  • Tốc độ CADR 190 m³/giờ
  • Bộ lọc HEPA
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Mới

  • Philips PureProtect Lite Dòng 700
  • Philips PureProtect Lite Dòng 700
  • Philips PureProtect Lite Dòng 700
  • Philips PureProtect Lite Dòng 700
  • Philips PureProtect Lite Dòng 700
  • Philips PureProtect Lite Dòng 700
  • Philips PureProtect Lite Dòng 700

Philips PureProtect Lite Dòng 700
Máy lọc không khí

AC0720/10
  • Lọc không khí cho phòng lên đến 75 m²
  • Máy lọc không khí tiết kiệm năng lượng nhất của chúng tôi
  • Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
  • Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 180 m³/giờ
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
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Mới

  • Philips PureProtect Go Series 500
  • Philips PureProtect Go Series 500
  • Philips PureProtect Go Series 500
  • Philips PureProtect Go Series 500
  • Philips PureProtect Go Series 500
  • Philips PureProtect Go Series 500
  • Philips PureProtect Go Series 500

Philips PureProtect Go Series 500
Máy lọc không khí

AC0520/10
  • Lọc không khí cho phòng lên đến 25 m²
  • Máy lọc không khí nhỏ nhất của chúng tôi
  • Tuổi thọ bộ lọc 3 năm
  • Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 60 m³/h
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
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Mới

  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200
  • Philips Dòng PureProtect 3200

Philips Dòng PureProtect 3200
Máy lọc không khí thông minh

AC3220/10
  • Lọc không khí phòng lên đến 135 m2
  • Tốc độ cung cấp không khí sạch (CADR) 520 m3/giờ
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
  • Lọc không khí yên tĩnh hơn 50%
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  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400
  • Philips PureProtect Water Series 3400

Philips PureProtect Water Series 3400
Máy lọc không khí và tạo ẩm thông minh 2 trong 1

AC3420/10
  • Lọc trong phòng rộng tới 78 m2
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
  • Công suất tạo ẩm 650 ml/giờ
  • Ngăn chứa nước 3,2 lít
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  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900
  • Philips PureProtect Mini Series 900

Philips PureProtect Mini Series 900
Máy lọc không khí thông minh

AC0950/10
  • Lọc trong phòng rộng tới 65 m2
  • Tốc độ CADR 250m3/giờ
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
  • Cảm biến thông minh PM2.5
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Ngừng sản xuất

  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i

Philips Dòng 1000i
Máy lọc không khí

AC1215/10
  • Lọc không khí trong phòng rộng 63 m²
  • Tốc độ CADR 270 m³/giờ
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
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Ngừng sản xuất

  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i
  • Philips Series 3000i

Philips Series 3000i
Máy lọc không khí cho phòng cỡ lớn

AC3033/10
  • Lọc không khí trong phòng rộng 135 m²
  • Tốc độ CADR 520 m³/giờ
  • Bộ lọc HEPA và Than hoạt tính
  • Được kết nối với ứng dụng Air+
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  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i
  • Philips Dòng 1000i

Philips Dòng 1000i
Máy lọc không khí cho phòng cỡ vừa

AC1715/20
  • Lọc không khí trong phòng rộng 78 m²
  • Tốc độ CADR 300 ㎥/giờ
  • Bộ lọc HEPA và than hoạt tính
  • Được kết nối với ứng dụng Air+
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