XU6500/82
Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu
Vừa hút vừa lau, giặt giẻ và sấy khô tự động. Điều hướng bằng hệ thống laser LDS, lập bản đồ hiệu quả và ngăn chứa nước tích hợp 4,5 lít, thiết kế siêu mỏng tiết kiệm không gian tối đaXem tất cả lợi ích
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Lực hút mạnh 2700Pa*1, hút sạch bụi và tóc ở phía trước, trong khi bàn lau đĩa đôi với tốc độ xoay cao giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn ở phía sau.
Bàn lau xoay kép tốc độ cao chà sàn và xoay với tốc độ cao 120 vòng/phút, đảm bảo làm sạch sâu. Bàn lau mô phỏng áp lực của bàn tay con người với lực hướng xuống 6N*2, có thể loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu.
Trải nghiệm năm bước tự làm sạch hiệu quả: rửa sạch bằng nước, cạo sâu, chà nhiều lần, tái chế nước bẩn và hong khô nhanh. Có được bàn lau trông như mới chỉ trong 90 giây.
Sau khi bàn lau tự làm sạch, quạt chạy bằng điện với luồng khí 11500 lít*3 mỗi giờ sẽ tự làm khô nhanh chóng, giúp ngăn mùi hôi và đảm bảo bàn lau luôn sạch sẽ.
Trạm tích hợp ngăn chứa nước sạch và ngăn chứa nước thải với nhau, đạt được dung tích nước cao hơn đồng thời tiết kiệm không gian. Trạm siêu mỏng*4 nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt trong nhà.
Đạt giải thưởng Reddot và giải thưởng IF năm 2023. Robot và trạm có thiết kế thẩm mỹ, phù hợp với ngôi nhà của bạn.
Với Ứng dụng Philips HomeRun, bạn có thể có được trải nghiệm vệ sinh được cá nhân hóa. Tùy chỉnh chế độ vệ sinh, vùng vệ sinh và lịch trình vệ sinh ưa thích của bạn.
Dẫn đường LDS cung cấp chức năng quét quanh nhà 360 độ và lập bản đồ chính xác. Có khả năng lập bản đồ nhiều phòng với độ chính xác đến từng centimet. Lidar đảm bảo định vị rất chính xác ngay cả trong môi trường tối.
Cảm biến siêu âm phát hiện loại sàn theo thời gian thực: Ở chế độ lau, robot sẽ tránh thảm để tránh ướt. Ở chế độ hút bụi, robot sẽ tự động tăng lực hút*5 để hút bụi mạnh hơn.
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