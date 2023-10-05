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  • Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu

    HomeRun Series 6000 Robot hút bụi và lau nhà

    XU6500/82

    Overall rating / 5
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    Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu

    Vừa hút vừa lau, giặt giẻ và sấy khô tự động. Điều hướng bằng hệ thống laser LDS, lập bản đồ hiệu quả và ngăn chứa nước tích hợp 4,5 lít, thiết kế siêu mỏng tiết kiệm không gian tối đa

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    HomeRun Series 6000 Robot hút bụi và lau nhà

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    Robot giặt giẻ tự động với công nghệ làm sạch sâu

    Tự giặt giẻ siêu sạch

    • Công nghệ làm sạch sâu
    • Hút và lau mạnh mẽ
    • Thiết kế siêu mỏng từng đạt giải thưởng
    • Hệ thống nhận dạng thảm
    • Cá nhân hóa với Philips HomeRun
    Hút bụi và lau chỉ trong một lần di chuyển, làm sạch bụi và vết bẩn hiệu quả

    Hút bụi và lau chỉ trong một lần di chuyển, làm sạch bụi và vết bẩn hiệu quả

    Lực hút mạnh 2700Pa*1, hút sạch bụi và tóc ở phía trước, trong khi bàn lau đĩa đôi với tốc độ xoay cao giúp loại bỏ hiệu quả các vết bẩn ở phía sau.

    Bàn lau xoay kép tốc độ cao loại bỏ các vết bẩn cứng đầu

    Bàn lau xoay kép tốc độ cao loại bỏ các vết bẩn cứng đầu

    Bàn lau xoay kép tốc độ cao chà sàn và xoay với tốc độ cao 120 vòng/phút, đảm bảo làm sạch sâu. Bàn lau mô phỏng áp lực của bàn tay con người với lực hướng xuống 6N*2, có thể loại bỏ hiệu quả các vết bẩn cứng đầu.

    Rảnh tay với tính năng tự động làm sạch AquaWash

    Rảnh tay với tính năng tự động làm sạch AquaWash

    Trải nghiệm năm bước tự làm sạch hiệu quả: rửa sạch bằng nước, cạo sâu, chà nhiều lần, tái chế nước bẩn và hong khô nhanh. Có được bàn lau trông như mới chỉ trong 90 giây.

    Tự động hong khô để ngăn mùi hôi

    Tự động hong khô để ngăn mùi hôi

    Sau khi bàn lau tự làm sạch, quạt chạy bằng điện với luồng khí 11500 lít*3 mỗi giờ sẽ tự làm khô nhanh chóng, giúp ngăn mùi hôi và đảm bảo bàn lau luôn sạch sẽ.

    Trạm 2 trong 1 siêu mỏng, chiếm ít không gian hơn

    Trạm 2 trong 1 siêu mỏng, chiếm ít không gian hơn

    Trạm tích hợp ngăn chứa nước sạch và ngăn chứa nước thải với nhau, đạt được dung tích nước cao hơn đồng thời tiết kiệm không gian. Trạm siêu mỏng*4 nhỏ gọn và dễ dàng lắp đặt trong nhà.

    Thiết kế thẩm mỹ, đạt giải thưởng Red Dot & IF

    Thiết kế thẩm mỹ, đạt giải thưởng Red Dot & IF

    Đạt giải thưởng Reddot và giải thưởng IF năm 2023. Robot và trạm có thiết kế thẩm mỹ, phù hợp với ngôi nhà của bạn.

    Điều khiển các chế độ tùy chỉnh qua Ứng dụng Philips HomeRun

    Điều khiển các chế độ tùy chỉnh qua Ứng dụng Philips HomeRun

    Với Ứng dụng Philips HomeRun, bạn có thể có được trải nghiệm vệ sinh được cá nhân hóa. Tùy chỉnh chế độ vệ sinh, vùng vệ sinh và lịch trình vệ sinh ưa thích của bạn.

    Radar LDS tiên tiến, lập bản đồ chính xác mà không bỏ sót điểm nào

    Radar LDS tiên tiến, lập bản đồ chính xác mà không bỏ sót điểm nào

    Dẫn đường LDS cung cấp chức năng quét quanh nhà 360 độ và lập bản đồ chính xác. Có khả năng lập bản đồ nhiều phòng với độ chính xác đến từng centimet. Lidar đảm bảo định vị rất chính xác ngay cả trong môi trường tối.

    Hệ thống tăng cường thảm, tự động tăng lực hút

    Hệ thống tăng cường thảm, tự động tăng lực hút

    Cảm biến siêu âm phát hiện loại sàn theo thời gian thực: Ở chế độ lau, robot sẽ tránh thảm để tránh ướt. Ở chế độ hút bụi, robot sẽ tự động tăng lực hút*5 để hút bụi mạnh hơn.

    Thông số kỹ thuật

    • Khối lượng và kích thước

      Trọng lượng thực
      13kg
      Trọng lượng thô
      15kg
      Kích thước sản phẩm (thân máy/trạm cơ sở)
      • 345 x 330 x 100 mm
      • 425 x 210 (400 có bảng) * 455 mm

    • Chức năng

      Dung lượng pin
      4800mAh
      Kiểu pin
      Pin lithium
      Thời gian sử dụng chế độ chung
      150 phút
      Thời gian sạc
      5,5 giờ
      Điện áp hoạt động của pin
      14,4V
      Công suất định mức của máy chủ
      36W
      Công suất định mức của trạm cơ sở
      48W
      Tốc độ chổi cuộn
      1200 vòng/phút
      Lực hút
      • 600Pa, 1000Pa, 1500Pa, 2700Pa
      • Độ ồn: ≤65dB

    • Tính tiện lợi

      Ngăn chứa nước làm sạch
      4,5 lít
      Ngăn chứa nước thải
      5,5 lít
      Hộp chứa bụi
      400ml

    Badge-D2C

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    • *2 2700Pa là áp suất hút tối đa được đo ở chế độ mạnh nhất và có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường khách quan và các yếu tố khác.
    • **3 Ở chế độ hút thuần túy, robot sẽ tăng áp suất vào lực hút hiện tại sau khi hút trên thảm. Nếu áp suất đã ở mức cao nhất là 2700Pa thì sẽ không tiếp tục tăng nữa.
    • ***4 Ở chế độ lau, tốc độ quay của bông lau là khoảng 120 vòng/phút và áp suất hướng xuống khoảng 6N. Tức là tổng áp suất của hai bông lau là 6N, có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường khách quan và các yếu tố khác.
    • ****5 Trạm sạc dài 434mm, rộng 216mm và 0,434×0,216≈0,09 ㎡
    • ****5 Ở chế độ hút bụi, khi robot phát hiện thảm, robot sẽ tăng lực hút lên mức tiếp theo. Tuy nhiên, nếu đã ở mức tối đa 2700Pa thì robot sẽ không tăng thêm nữa.
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