Series 2000 Máy hút bụi không túi
Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ
Làm sạch mạnh mẽ và bảo trì dễ dàng với Máy hút bụi không túi Philips Dòng 2000. Tận hưởng kết quả làm sạch tuyệt vời mọi lúc nhờ công nghệ PowerCyclone 4 và Đầu hút đa năng cho mọi loại sàn.
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Series 2000 Máy hút bụi không túi
Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ Thiết kế bền bỉ, chất lượng đáng tin cậy 1800 W PowerCyclone 4 Bộ lọc không khí Super Clean Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút mạnh
Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút lên tới 360 W cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.
Công nghệ PowerCyclone 4 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
Công nghệ PowerCyclone 4 tăng nhanh luồng khí trong khoang hình trụ để phân tách bụi trong không khí và duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài hơn.
Đầu hút đa năng giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn
Đầu hút đa năng có thể dễ dàng điều chỉnh bằng bàn đạp chân, để sử dụng tối ưu trên sàn cứng hoặc thảm.
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay
Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.
Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách
Thiết kế gọn nhẹ để cầm xách và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.
Phụ kiện lắp sẵn: Luôn sẵn sàng sử dụng và cất giữ thuận tiện
Công cụ có kẽ hở được gắn sẵn vào máy hút bụi để dễ dàng sử dụng mỗi khi cần.
Hệ thống lọc không khí Super Clean lọc được >99%* các hạt nhỏ
Hệ thống lọc không khí Super Clean lọc được >99%* các hạt bụi nhỏ, tạo ra không khí sạch hơn trong nhà của bạn.
Được phát triển và thiết kế tại Hà Lan
Được thiết kế và phát triển tại Hà Lan với chế độ bảo hành 2 năm miễn phí. Hãy đăng ký máy hút bụi của bạn trên trang web của chúng tôi!
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Hiển thị tất cả tính năng sản phẩm Thu gọn tính năng sản phẩm Thông số kỹ thuật
Thông số chung
Vật liệu chính
Nhựa Màu sắc
Trắng & Xanh da trời Loại sản phẩm
Máy hút bụi không túi Mức ồn (tiêu chuẩn)
82 dB Lực hút
360 W Dung tích chứa bụi
1,3 lít Bảo hành
2 năm Bán kính hoạt động
8,8 m Công suất đầu vào (IEC)
1600 W Công suất đầu vào (tối đa)
1800 W Bộ lọc động cơ
Bộ lọc có thể rửa được Bộ lọc thoát khí
Bộ lọc không khí Super Clean Khớp nối ống
Hình nón Tay xách
Mặt trước Điều khiển công suất
Không Loại ống
Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại Loại bánh xe
Nhựa Bảo quản phụ kiện
Có Vị trí dừng
Dọc & ngang Công nghệ vượt trội
PowerCyclone 4 Chiều dài dây
6 m
Thiết kế
Bao bì bền vững
Vật liệu tái chế 100%
Phụ kiện
Đầu hút tiêu chuẩn
Đầu hút đa năng Phụ kiện đi kèm
Công cụ có kẽ hở thu gọn
Khối lượng và kích thước
Chiều dài sản phẩm
415 mm Chiều rộng sản phẩm
270 mm Chiều cao sản phẩm
250 mm Chiều dài gói hàng
330 mm Chiều rộng gói hàng
490 mm Chiều cao gói hàng
285 mm Trọng lượng gói hàng
6,79 kg Trọng lượng sản phẩm
4.4 kg
Tương thích
Phụ kiện liên quan 1
Bộ lọc có liên quan XV1220/01
Đặc điểm kỹ thuật
Điện áp
220 V Tần số
50-60 Hz
Quốc gia xuất xứ
Sản xuất tại
Trung Quốc
Độ bền
Hướng dẫn sử dụng
100% giấy tái chế
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Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với EPA12
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