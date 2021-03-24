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  • Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ

    Series 2000 Máy hút bụi không túi

    XB2023/01

    Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ

    Làm sạch mạnh mẽ và bảo trì dễ dàng với Máy hút bụi không túi Philips Dòng 2000. Tận hưởng kết quả làm sạch tuyệt vời mọi lúc nhờ công nghệ PowerCyclone 4 và Đầu hút đa năng cho mọi loại sàn.

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    Series 2000 Máy hút bụi không túi

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    Công suất hút cao với động cơ mạnh mẽ

    Thiết kế bền bỉ, chất lượng đáng tin cậy

    • 1800 W
    • PowerCyclone 4
    • Bộ lọc không khí Super Clean
    Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút mạnh

    Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút mạnh

    Động cơ bền bỉ 1800 W tạo ra sức hút lên tới 360 W cho kết quả làm sạch kỹ lưỡng.

    Công nghệ PowerCyclone 4 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 4 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 4 tăng nhanh luồng khí trong khoang hình trụ để phân tách bụi trong không khí và duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài hơn.

    Đầu hút đa năng giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn

    Đầu hút đa năng giúp vệ sinh sạch sẽ mọi loại sàn

    Đầu hút đa năng có thể dễ dàng điều chỉnh bằng bàn đạp chân, để sử dụng tối ưu trên sàn cứng hoặc thảm.

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi hợp vệ sinh bằng một tay

    Ngăn chứa bụi được thiết kế để đổ sạch bụi dễ dàng, hợp vệ sinh bằng một tay và giảm tạo ra đám mây bụi.

    Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách

    Thiết kế gọn nhẹ, dễ cầm xách

    Thiết kế gọn nhẹ để cầm xách và cất giữ máy hút bụi dễ dàng.

    Phụ kiện lắp sẵn: Luôn sẵn sàng sử dụng và cất giữ thuận tiện

    Phụ kiện lắp sẵn: Luôn sẵn sàng sử dụng và cất giữ thuận tiện

    Công cụ có kẽ hở được gắn sẵn vào máy hút bụi để dễ dàng sử dụng mỗi khi cần.

    Hệ thống lọc không khí Super Clean lọc được >99%* các hạt nhỏ

    Hệ thống lọc không khí Super Clean lọc được >99%* các hạt bụi nhỏ, tạo ra không khí sạch hơn trong nhà của bạn.

    Được phát triển và thiết kế tại Hà Lan

    Được thiết kế và phát triển tại Hà Lan với chế độ bảo hành 2 năm miễn phí. Hãy đăng ký máy hút bụi của bạn trên trang web của chúng tôi!

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Màu sắc
      Trắng & Xanh da trời
      Loại sản phẩm
      Máy hút bụi không túi
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      82 dB
      Lực hút
      360 W
      Dung tích chứa bụi
      1,3 lít
      Bảo hành
      2 năm
      Bán kính hoạt động
      8,8 m
      Công suất đầu vào (IEC)
      1600 W
      Công suất đầu vào (tối đa)
      1800 W
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được
      Bộ lọc thoát khí
      Bộ lọc không khí Super Clean
      Khớp nối ống
      Hình nón
      Tay xách
      Mặt trước
      Điều khiển công suất
      Không
      Loại ống
      Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
      Loại bánh xe
      Nhựa
      Bảo quản phụ kiện
      Vị trí dừng
      Dọc & ngang
      Công nghệ vượt trội
      PowerCyclone 4
      Chiều dài dây
      6 m

    • Thiết kế

      Bao bì bền vững
      Vật liệu tái chế 100%

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút đa năng
      Phụ kiện đi kèm
      Công cụ có kẽ hở thu gọn

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      415 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      270 mm
      Chiều cao sản phẩm
      250 mm
      Chiều dài gói hàng
      330 mm
      Chiều rộng gói hàng
      490 mm
      Chiều cao gói hàng
      285 mm
      Trọng lượng gói hàng
      6,79 kg
      Trọng lượng sản phẩm
      4.4 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ lọc có liên quan XV1220/01

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220 V
      Tần số
      50-60 Hz

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • Cấp độ lọc được thử nghiệm theo EN60312-1-2017 và tương đương với EPA12
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