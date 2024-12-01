Máy hút bụi không túi Philips Series 1000 của chúng tôi được trang bị PowerCyclone 3 và động cơ công suất lớn. Hút bụi kỹ lưỡng mọi loại sàn bằng đầu hút đa năng. Sau khi hút bụi xong, bạn trút bụi trực tiếp vào thùng chứa. Không cần dùng túi, giúp giảm thiểu không gian cất giữ.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Động cơ 1200W tạo sức hút mạnh, có thể hút bụi hiệu quả trên sàn cứng và thảm, giúp ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới.
Công nghệ PowerCyclone 3 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài
Công nghệ PowerCyclone 3 tăng tốc luồng không khí trong khoang lốc xoáy và tách bụi hiệu quả trong không khí, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian dài hơn.
Đầu hút đa năng cho khả năng làm sạch hiệu quả trên nhiều loại sàn khác nhau
Vệ sinh hiệu quả các loại sàn khác nhau bằng đầu hút đa năng. Bảo vệ sàn cứng bằng cách sử dụng chổi và sau đó chuyển sang đế máy nhẵn khi bạn đang vệ sinh thảm.
Thiết kế không túi để dễ dàng trút bụi
Không cần dùng túi bụi. Khi bạn hút bụi xong, hãy trút bụi trực tiếp vào thùng chứa. Thiết kế không túi của chúng tôi giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng.
Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản
Tiết kiệm không gian cất giữ với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Dễ dàng cất vào tủ đồ và tủ quần áo, đồng thời đủ nhẹ để dễ dàng nhấc lên kệ.
Hệ thống lọc 3 tầng thu giữ 99,9%* các hạt
Hệ thống lọc 3 tầng thu giữ >99,9%* các hạt bằng bộ lọc động cơ có thể rửa. Hệ thống này đảm bảo các hạt bị thu giữ vẫn nằm bên trong ngăn chứa bụi, giúp môi trường sống của bạn luôn mới và tốt cho sức khỏe.