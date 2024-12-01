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    Series 1000 Máy hút bụi không túi

    XB1012/10

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Kích thước nhỏ gọn. Hoạt động mạnh mẽ.

    Máy hút bụi không túi Philips Series 1000 của chúng tôi được trang bị PowerCyclone 3 và động cơ công suất lớn. Hút bụi kỹ lưỡng mọi loại sàn bằng đầu hút đa năng. Sau khi hút bụi xong, bạn trút bụi trực tiếp vào thùng chứa. Không cần dùng túi, giúp giảm thiểu không gian cất giữ.

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    Series 1000 Máy hút bụi không túi

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    Kích thước nhỏ gọn. Hoạt động mạnh mẽ.

    Thiết kế tiện dụng, sức hút mạnh

    • 1200 W
    • PowerCyclone 3
    • Đầu hút đa năng
    Động cơ 1200W đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ

    Động cơ 1200W đảm bảo hiệu suất mạnh mẽ

    Động cơ 1200W tạo sức hút mạnh, có thể hút bụi hiệu quả trên sàn cứng và thảm, giúp ngôi nhà của bạn luôn sạch sẽ và tươi mới.

    Công nghệ PowerCyclone 3 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 3 duy trì được hiệu suất cao trong thời gian dài

    Công nghệ PowerCyclone 3 tăng tốc luồng không khí trong khoang lốc xoáy và tách bụi hiệu quả trong không khí, giúp duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong thời gian dài hơn.

    Đầu hút đa năng cho khả năng làm sạch hiệu quả trên nhiều loại sàn khác nhau

    Đầu hút đa năng cho khả năng làm sạch hiệu quả trên nhiều loại sàn khác nhau

    Vệ sinh hiệu quả các loại sàn khác nhau bằng đầu hút đa năng. Bảo vệ sàn cứng bằng cách sử dụng chổi và sau đó chuyển sang đế máy nhẵn khi bạn đang vệ sinh thảm.

    Thiết kế không túi để dễ dàng trút bụi

    Thiết kế không túi để dễ dàng trút bụi

    Không cần dùng túi bụi. Khi bạn hút bụi xong, hãy trút bụi trực tiếp vào thùng chứa. Thiết kế không túi của chúng tôi giúp hoàn thành công việc nhanh chóng và dễ dàng.

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Thiết kế gọn nhẹ để tiện bảo quản

    Tiết kiệm không gian cất giữ với thiết kế nhỏ gọn và trọng lượng nhẹ. Dễ dàng cất vào tủ đồ và tủ quần áo, đồng thời đủ nhẹ để dễ dàng nhấc lên kệ.

    Hệ thống lọc 3 tầng thu giữ 99,9%* các hạt

    Hệ thống lọc 3 tầng thu giữ 99,9%* các hạt

    Hệ thống lọc 3 tầng thu giữ >99,9%* các hạt bằng bộ lọc động cơ có thể rửa. Hệ thống này đảm bảo các hạt bị thu giữ vẫn nằm bên trong ngăn chứa bụi, giúp môi trường sống của bạn luôn mới và tốt cho sức khỏe.

    Thông số kỹ thuật

    • Thông số chung

      Vật liệu chính
      Nhựa
      Màu sắc
      Be và Cam ánh hồng
      Loại sản phẩm
      Máy hút bụi không túi
      Mức ồn (tiêu chuẩn)
      79 dB
      Dung tích chứa bụi
      1,3 lít
      Bảo hành
      2 năm
      Bán kính hoạt động
      8,5 m
      Công suất đầu vào (IEC)
      1100W
      Công suất đầu vào (tối đa)
      1200W
      Bộ lọc động cơ
      Bộ lọc có thể rửa được
      Bộ lọc thoát khí
      HEPA
      Khớp nối ống
      Hình nón
      Tay xách
      Trên cùng
      Điều khiển công suất
      Không
      Loại ống
      Ống thu gọn 2 phần bằng kim loại
      Loại bánh xe
      Nhựa
      Bảo quản phụ kiện
      Không
      Vị trí dừng
      Ngang
      Công nghệ vượt trội
      PowerCyclone 3
      Chiều dài dây
      6 m

    • Thiết kế

      Bao bì bền vững
      Vật liệu tái chế 100%

    • Phụ kiện

      Đầu hút tiêu chuẩn
      Đầu hút đa năng
      Phụ kiện đi kèm
      Công cụ có kẽ hở 2 trong 1

    • Khối lượng và kích thước

      Chiều dài sản phẩm
      342 mm
      Chiều rộng sản phẩm
      292 mm
      Chiều cao sản phẩm
      242 mm
      Chiều dài gói hàng
      278 mm
      Chiều rộng gói hàng
      455 mm
      Chiều cao gói hàng
      360 mm
      Trọng lượng sản phẩm
      3.6 kg

    • Tương thích

      Phụ kiện liên quan 1
      Bộ lọc có liên quan XV1210/01

    • Đặc điểm kỹ thuật

      Điện áp
      220-230 V
      Tần số
      50-60 Hz

    • Quốc gia xuất xứ

      Sản xuất tại
      Trung Quốc

    • Độ bền

      Hướng dẫn sử dụng
      100% giấy tái chế

    Badge-D2C

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    • *Công suất đầu vào định mức IEC là công suất trung bình, trong khi thiết bị có thể đạt <1200W ở mức tối đa
    • *Được thử nghiệm theo EN:60312-12017.
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