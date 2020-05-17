TAT3255WT/00
Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.
Bất cứ nơi đâu. Bất cứ khi nào. Tai nghe không dây đích thực chống bắn nước và chống mồ hôi cùng hộp sạc mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ. Nếu cuộc gọi của bạn kéo dài, bạn có thể sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại.Xem tất cả lợi ích
Có sẵn:
Không may, sản phẩm này không còn hàng nữa
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.
Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 6 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 18 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.
Bạn cần nói chuyện qua điện thoại trong khi tai nghe sắp hết pin? Bạn có thể tăng thêm thời lượng trò chuyện bằng cách sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho tai nghe đang sử dụng và bạn có thể đổi bên khi cần.
Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.
Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Micrô tích hợp được trang bị tính năng khử tiếng vọng cho phép bạn nghe rõ âm thanh khi nói chuyện qua điện thoại.
Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại của bạn để yêu cầu phát nhạc, dẫn đường và kiểm tra thông tin, v.v.
Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.
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Âm thanh
Khả năng kết nối
Hộp các tông ngoài
Tiện lợi
Hộp các tông trong
Công suất
Kích thước hộp đóng gói
Kích thước sản phẩm
Phụ kiện
Thiết kế
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