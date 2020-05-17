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  • Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn. Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn. Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

    Tai nghe nhét tai True Wireless

    TAT3255WT/00

    Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

    Bất cứ nơi đâu. Bất cứ khi nào. Tai nghe không dây đích thực chống bắn nước và chống mồ hôi cùng hộp sạc mang đến cho bạn trải nghiệm âm thanh tuyệt vời với thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ. Nếu cuộc gọi của bạn kéo dài, bạn có thể sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại.

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    Tai nghe nhét tai True Wireless

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    Âm thanh của bạn. Phong cách của bạn.

    • Bộ kích âm 6mm/kín phía sau
    • Vừa vặn, thoải mái
    • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
    • Thời gian phát nhạc lên đến 24 giờ

    Chống tia nước bắn và mồ hôi đạt chuẩn IPX4

    Những tai nghe không dây đích thực này sở hữu khả năng chống các tia nước từ mọi hướng đạt chuẩn IPX4. Tai nghe có thể chịu được mồ hôi và bạn cũng không cần phải bận tâm khi gặp trời mưa.

    Hộp sạc USB-C di động. Thời gian phát nhạc lên tới 24 giờ

    Hãy bắt đầu hành trình với một thiết bị có thể sạc nhiều lần và nhỏ nhắn đến mức đựng vừa trong túi của bạn. Bạn có thể phát nhạc tới 6 giờ chỉ với một lần sạc và thêm 18 giờ với hộp sạc đầy. Chỉ cần sạc nhanh 15 phút trong hộp sạc cũng đủ để bạn nghe nhạc trong 1 giờ. Thời gian để làm đầy hộp sạc qua cổng USB-C là 2 giờ.

    Chế độ âm thanh mono. Chuyển micrô giữa hai mút tai nghe

    Bạn cần nói chuyện qua điện thoại trong khi tai nghe sắp hết pin? Bạn có thể tăng thêm thời lượng trò chuyện bằng cách sử dụng một mút tai nghe trong khi sạc mút còn lại. Micrô sẽ được tự động chỉ định cho tai nghe đang sử dụng và bạn có thể đổi bên khi cần.

    Đặt vừa khít, thoải mái

    Bộ kích âm neodim 6 mm cho chất lượng âm thanh tuyệt hảo. Bạn cũng có thể thoải mái tận hưởng những giai điệu nhờ thiết kế gọn nhẹ. Đệm mút tai nghe mềm, có thể thay đổi cho nhau giúp bạn lựa chọn được kích cỡ phù hợp, thoải mái.

    Nút đa chức năng. Dễ dàng điều khiển nhạc và cuộc gọi

    Nếu bạn không thích bài đang nghe, hãy bỏ qua bằng cách nhấn giữ nút. Nếu bạn muốn từ chối cuộc gọi và tiếp tục nghe, chỉ cần nhấn nút là xong. Micrô tích hợp được trang bị tính năng khử tiếng vọng cho phép bạn nghe rõ âm thanh khi nói chuyện qua điện thoại.

    Dễ dàng khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại

    Khởi động chức năng hỗ trợ bằng giọng nói mà không cần chạm đến điện thoại của bạn. Hãy nói với chức năng hỗ trợ bằng giọng nói trên điện thoại của bạn để yêu cầu phát nhạc, dẫn đường và kiểm tra thông tin, v.v.

    Kết nối thông minh. Tự động tìm thiết bị Bluetooth

    Tai nghe sẵn sàng ghép nối ngay lập tức sau khi bạn lấy tai nghe ra khỏi hộp sạc. Sau khi ghép nối xong, tai nghe sẽ tự động lưu lại thông tin về thiết bị cuối cùng đã ghép nối với tai nghe.

    Chuyển chế độ từ nghe nhạc sang gọi điện thoại với micrô tích hợp

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    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      6 mm
      Màng chắn
      PET
      Trở kháng
      16 Ohm
      Dạng nam châm
      NdFeB
      Công suất vào tối đa
      5 mW
      Độ nhạy
      90 dB (1K Hz)

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.1
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      37.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      27.5  cm
      Tổng trọng lượng
      4.231  kg
      Chiều cao
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 11018 9
      Trọng lượng
      1.176  kg
      Trọng lượng bì
      3.055  kg

    • Tiện lợi

      Chống thấm nước
      IPX4
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Loại điều khiển
      Nút

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      17.8  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      12.8  cm
      Chiều cao
      10.4  cm
      Trọng lượng
      0.147  kg
      Tổng trọng lượng
      0.507  kg
      Trọng lượng bì
      0.36  kg
      GTIN
      2 48 95229 11018 6

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Thời gian phát nhạc
      6 + 18  giờ
      Thời gian nói chuyện
      5 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Thời gian sạc nhanh
      15 mins for 1 hr
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium Polymer (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium Polymer (built-in)
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      500  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      50  mAh

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      17  cm
      Dạng đóng gói
      Hộp
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      4  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 11018 2
      Tổng trọng lượng
      0.139  kg
      Trọng lượng
      0.049  kg
      Trọng lượng bì
      0.09  kg

    • Kích thước sản phẩm

      Chiều cao
      4.2  cm
      Chiều rộng
      3.6  cm
      Chiều sâu
      6.5  cm
      Trọng lượng
      0.049  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Mút tai nghe
      3 cặp (S/M/L)
      Hộp sạc
      Cáp sạc
      Cáp USB-C

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Trắng
      Vật liệu ghép tai
      Silicon
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mút tai nghe bằng silicon

    Badge-D2C

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