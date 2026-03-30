Hãy tận hưởng trọn vẹn mỗi ngày với tai nghe true wireless mang lại cảm giác nhẹ nhàng hơn, vừa vặn hơn và âm thanh tuyệt vời. Bạn có thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ cùng hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi, và các đệm tai có bề mặt vân giúp tai nghe luôn nằm chắc chắn, thoải mái khi đeo.
Nếu bạn đủ điều kiện để được giảm thuế VAT trên các thiết bị y tế, bạn có thể yêu cầu giảm thuế VAT trên sản phẩm này. Số tiền VAT sẽ được khấu trừ vào giá hiển thị ở trên. Vui lòng tìm kiếm thông tin chi tiết trong giỏ hàng của bạn.
Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn
Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.
Nhựa tái chế được chứng nhận GRS. Bao bì thân thiện với môi trường
Chúng tôi sử dụng nhựa tái chế sau tiêu dùng trong sản phẩm của mình và bao bì được làm từ bìa cứng tái chế được chứng nhận FSC với các miếng lót được in trên giấy tái chế.
Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4
Đừng lo về thời tiết, chuẩn kháng nước IPX4 giúp tai nghe chống nước bắn, nên không ngại một chút mưa nhẹ! Đeo trong những ngày đặc biệt nóng? Một chút mồ hôi cũng không thành vấn đề.
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi với lỗ xỏ dây
Hộp sạc nhỏ gọn dễ dàng cho vào túi quần, hoặc bạn có thể gắn dây vào lỗ xỏ dây để treo hộp vào túi xách hoặc đai quần. Chế độ Mono cho phép bạn sử dụng một bên tai nghe trong khi bên còn lại đang sạc.
Thời gian phát nhạc lên đến 36 giờ với hộp sạc
Bạn có 8 giờ sử dụng sau mỗi lần sạc đầy và thêm 28 giờ từ hộp sạc. Chỉ cần đặt tai nghe trở lại hộp, tai nghe sẽ được sạc đầy trong vòng 2 giờ. Nếu cần sạc nhanh, chỉ 10 phút sạc sẽ cho bạn thêm 2 giờ sử dụng. Hộp sạc được sạc qua cổng USB-C.
Âm thanh ấm áp, tự nhiên. Âm thanh đặc trưng của Philips
Các driver tùy chỉnh trong tai nghe này được điều chỉnh theo âm thanh đặc trưng của Philips, mang đến cho bạn âm thanh ấm áp, tự nhiên với âm trầm sâu tuyệt vời.