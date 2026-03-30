Ứng dụng Philips Headphones tùy chỉnh trải nghiệm của bạn

Bạn cảm thấy âm nhạc của mình còn thiếu điều gì đó? Ứng dụng đồng hành của chúng tôi có tính năng EQ – bộ cân bằng âm thanh trực quan cho phép bạn tinh chỉnh âm thanh và khám phá các cài đặt EQ khác nhau chỉ bằng đầu ngón tay. Bạn cũng có thể dùng ứng dụng để kích hoạt Dynamic Bass, quản lý các thiết bị đã kết nối, cập nhật firmware và nhiều tính năng khác.