Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
TAT1320DB/70
Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển
Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.
Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai
Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi
Cuộc gọi rõ ràng
Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
Nút tai bằng silicone có thể thay thế
Kết nối Bluetooth tiên tiến mang đến kết nối ổn định hơn cho trải nghiệm nghe liền mạch. Thưởng thức danh sách nhạc hoặc nghe podcast yêu thích mà không bị gián đoạn hay sụt âm thanh khó chịu.
Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.
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