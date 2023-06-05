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    Tai nghe True Wireless

    TAT1138BK/97

    Overall rating / 5
    • Đánh giá

    Âm thanh rõ ràng

    Âm thanh phát ra rõ ràng. Tai nghe True Wireless sử dụng trình điều khiển 13 mm để mang lại âm thanh trong trẻo, âm trầm mạnh mẽ và micrô AI cho âm thanh cuộc gọi rõ ràng. Với khả năng chống nước và mồ hôi đạt chuẩn IPX4 và hộp sạc bỏ túi cho thời gian phát nhạc tới 15 giờ.

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    Có sẵn:

    Tai nghe True Wireless

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    Âm thanh rõ ràng

    • Chất lượng cuộc gọi rõ ràng
    • Driver 13 mm cho âm bass mạnh mẽ
    • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái
    • Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Bộ kích âm thanh 13 mm tùy chỉnh cho âm thanh trong trẻo và âm bass mạnh mẽ

    Nghe âm thanh đúng cách. Những tai nghe này sử dụng thiết kế tùy chỉnh, bộ kích âm thanh động 13 mm để mang đến cho bạn trải nghiệm nghe tuyệt vời. Công suất lớn của bộ kích âm thanh tăng cường độ động và âm bass để bạn không bỏ lỡ bất kỳ nhịp điệu nào.

    Đừng lo lắng. Thời gian phát nhạc lên tới 15 giờ với hộp sạc

    Cho dù ngày của bạn kéo dài bao lâu thì những chiếc tai nghe này vẫn đồng hành cùng bạn. Bạn có thời gian phát nhạc 5 giờ và sau khi được sạc bằng hộp sạc tiện dụng bỏ túi thì bạn sẽ có thêm 10 giờ nghe nhạc.

    Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

    Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI sử dụng thuật toán AI tiên tiến để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng. Chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.

    Nút tai được thiết kế công thái học để đeo thoải mái cả ngày

    Nút tai nghe đeo thoải mái, vừa vặn chắc chắn với ống tai của bạn, tạo ra một lớp đệm hoàn hảo giúp giảm tiếng ồn bên ngoài và không gây áp lực lên tai để bạn có thể nghe thoải mái hàng giờ liền.

    Chống tia nước và mồ hôi chuẩn IPX4

    Đạt chuẩn IPX4 và bộ kích âm thanh 13 mm công suất cao cung cấp chất lượng âm thanh tuyệt vời bất kể thời tiết. Tai nghe có khả năng chống tia nước và không ngại mưa nhỏ hoặc mồ hôi, để bạn không phải lo lắng nếu tai nghe ướt nước.

    Thông số kỹ thuật

    • Âm thanh

      Dải tần số
      20 - 20.000 Hz
      Đường kính loa
      13 mm
      Trở kháng
      16 Ohm
      Công suất vào tối đa
      10 mW
      Độ nhạy
      98,2 dB (1k Hz)
      Loại driver
      Động

    • Khả năng kết nối

      Phiên bản Bluetooth
      5.3
      Không dây
      Cấu hình Bluetooth
      • A2DP
      • AVRCP
      • HFP
      Khoảng cách tối đa
      Lên đến 10  m
      Codec được hỗ trợ
      SBC
      Loại truyền dẫn không dây
      Bluetooth

    • Hộp các tông ngoài

      Chiều dài
      26.5  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      24
      Chiều rộng
      22.2  cm
      Tổng trọng lượng
      2.972  kg
      Chiều cao
      24.5  cm
      GTIN
      1 48 95229 13403 1
      Trọng lượng
      1.488  kg
      Trọng lượng bì
      1.484  kg

    • Tiện lợi

      Chống thấm nước
      IPX4
      Chế độ âm thanh mono cho TWS
      Loại điều khiển
      Nút

    • Hộp các tông trong

      Chiều dài
      12  cm
      Số lượng hộp đóng gói tiêu dùng
      3
      Chiều rộng
      10.5  cm
      Chiều cao
      11.8  cm
      Trọng lượng
      0.186  kg
      Tổng trọng lượng
      0.332  kg
      Trọng lượng bì
      0.146  kg
      GTIN
      2 48 95229 13403 8

    • Công suất

      Có thể sạc lại
      Số lượng pin
      3 cái
      Thời gian phát nhạc
      5 + 10  giờ
      Thời gian nói chuyện
      5 giờ
      Thời gian sạc
      2  giờ
      Loại pin (Hộp sạc)
      Lithium Polymer (built-in)
      Loại pin (Tai nghe nhét tai)
      Lithium Polymer (built-in)
      Trọng lượng pin (Tổng cộng)
      6.5  g
      Dung lượng pin (Hộp sạc)
      250  mAh
      Dung lượng pin (Tai nghe nhét tai)
      30  mAh

    • Kích thước hộp đóng gói

      Chiều cao
      11.8  cm
      Dạng đóng gói
      Thùng các tông
      Dạng đặt giá để
      Treo
      Chiều rộng
      9.5  cm
      Chiều sâu
      3.7  cm
      Số lượng sản phẩm bao gồm
      1
      EAN
      48 95229 13403 4
      Tổng trọng lượng
      0.098  kg
      Trọng lượng
      0.062  kg
      Trọng lượng bì
      0.036  kg

    • Phụ kiện

      Hướng dẫn khởi động nhanh
      Hộp sạc
      Cáp sạc
      Cáp USB-C, 200 mm

    • Thiết kế

      Màu sắc
      Đen
      Vừa vặn với tai
      Nhét tai
      Loại nhét trong tai
      Mở

    • Viễn thông

      Micrô để gọi
      an AI mic

    • Kích thước

      Kích thước hộp sạc (RxSxC)
      3.11 x 5.95 x 3.20  cm
      Kích thước tai nghe nhét tai (RxSxC)
      1.85 x 2.97 x 2.02  cm
      Tổng trọng lượng
      0.037  kg

    • Trợ lý giọng nói

      Tương thích với trợ lý giọng nói
      • Apple Siri
      • Google Assistant
      Kích hoạt trợ lý giọng nói
      Thủ công
      Hỗ trợ trợ lý giọng nói

    Badge-D2C

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