Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.