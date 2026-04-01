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  • Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển
  • Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

1000 seriesTai nghe True Wireless

TAT1040BK/70

Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

Luôn ở vị trí lý tưởng để thưởng thức âm nhạc với tai nghe nhét tai không dây chống ồn, phản ứng với môi trường xung quanh theo thời gian thực.

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Đắm chìm trong âm nhạc khi di chuyển

  • Tai nghe nhét tai nhỏ kèm nút tai

  • Hộp sạc nhỏ gọn bỏ túi

  • Cuộc gọi rõ ràng

  • Thiết kế công thái học để đeo thoải mái

Nút tai bằng silicone có thể thay thế

Nút tai bằng silicone có thể thay thế

Kết nối Bluetooth vững chắc

Kết nối Bluetooth tiên tiến mang đến kết nối ổn định hơn cho trải nghiệm nghe liền mạch. Thưởng thức danh sách nhạc hoặc nghe podcast yêu thích mà không bị gián đoạn hay sụt âm thanh khó chịu.

Micrô AI cho chất lượng cuộc gọi rõ ràng

Đừng để âm thanh xung quanh làm gián đoạn trải nghiệm nghe của bạn. Những tai nghe này có micrô AI để lọc tiếng ồn mà bạn không muốn nghe và đảm bảo chất lượng cuộc gọi rõ ràng mọi lúc.

Thông số kỹ thuật

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