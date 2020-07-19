Bảo hành toàn cầu 2 NĂM
Ngừng sản xuất
TAS7505/00
Âm thanh đẹp
Loa Bluetooth phát những bài hát bạn yêu thích với âm thanh phong phú và âm trầm ấm. Thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ. Loa có chức năng dự phòng điện để sạc điện thoại. Vải căng loa pha len bổ sung thêm phong cách để loa phù hợp với mọi bố trí căn phòng.
Bluetooth®
Công suất đầu ra 30 W
Thời gian phát 20 giờ
Chức năng sạc dự phòng tích hợp
Từ bài tập buổi sáng đến bữa tối ngoài ban công, loa Bluetooth này mang đến âm nhạc đầy phong cách. Thiết kế nút chức năng dập nổi cho phép bạn điều khiển phát lại, ghép nối âm thanh stereo, Bluetooth, v.v.. Lỗ xỏ dây của loa rất tiện lợi nếu bạn muốn sử dụng dây đeo.
Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.
Bạn có thời gian phát nhạc 20 giờ chỉ sau một lần sạc và phạm vi kết nối mạng không dây lên đến 20 m. Quá trình sạc pin cho loa mất 4,5 giờ qua cáp USB-C đi kèm.
Chứng nhận sản phẩm
Đánh giá
Xếp hạng IPX7 đồng nghĩa với việc bộ kích loa có thể chìm dưới nước độ sâu tối đa 1 m trong tối đa 30 phút. Vải căng loa không chống thấm nước nhưng có thể chịu được một giọt nước.