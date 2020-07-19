Vải căng loa Kvadrat giúp thoát tiếng tốt

Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.