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Ngừng sản xuất

Loa không dây

TAS7505/00

1 giải thưởng

Âm thanh đẹp

Loa Bluetooth phát những bài hát bạn yêu thích với âm thanh phong phú và âm trầm ấm. Thời gian phát nhạc lên tới 20 giờ. Loa có chức năng dự phòng điện để sạc điện thoại. Vải căng loa pha len bổ sung thêm phong cách để loa phù hợp với mọi bố trí căn phòng.

Xem tất cả lợi ích

Âm thanh đẹp

  • Bluetooth®

  • Công suất đầu ra 30 W

  • Thời gian phát 20 giờ

  • Chức năng sạc dự phòng tích hợp

Hình thức và chức năng hòa hợp hoàn hảo

Hình thức và chức năng hòa hợp hoàn hảo

Từ bài tập buổi sáng đến bữa tối ngoài ban công, loa Bluetooth này mang đến âm nhạc đầy phong cách. Thiết kế nút chức năng dập nổi cho phép bạn điều khiển phát lại, ghép nối âm thanh stereo, Bluetooth, v.v.. Lỗ xỏ dây của loa rất tiện lợi nếu bạn muốn sử dụng dây đeo.

Vải căng loa Kvadrat giúp thoát tiếng tốt

Mẫu loa sở hữu lớp vải căng loa cao cấp do nhà sản xuất nổi tiếng Kvadrat tạo nên. Chất liệu vải pha len tuyệt đẹp có độ trong suốt về mặt âm thanh, cho phép âm thanh phát ra từ loa mà không gặp phải bất kỳ cản trở nào.

Loa có thể phát nhạc trong 20 giờ và chỉ mất 4,5 giờ để sạc đầy điện

Loa có thể phát nhạc trong 20 giờ và chỉ mất 4,5 giờ để sạc đầy điện

Bạn có thời gian phát nhạc 20 giờ chỉ sau một lần sạc và phạm vi kết nối mạng không dây lên đến 20 m. Quá trình sạc pin cho loa mất 4,5 giờ qua cáp USB-C đi kèm.

Thông số kỹ thuật

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Chứng nhận sản phẩm

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Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

  1. Xếp hạng IPX7 đồng nghĩa với việc bộ kích loa có thể chìm dưới nước độ sâu tối đa 1 m trong tối đa 30 phút. Vải căng loa không chống thấm nước nhưng có thể chịu được một giọt nước.